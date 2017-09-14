Додано: Нед 28 гру, 2025 14:31

Banderlog написав: Shaman написав: звісно, ти за куплену - бо й сам так вирішуєш питання, чи не так?.... звісно, ти за куплену - бо й сам так вирішуєш питання, чи не так?....

Іще раз для особообдарованих, мені байдуже як ти отримав бронь.

Хочеш воювати до останньої верби? Іди й воюй.

Заодно і побачиш стан справ та настрої в військах, своїми очима а не через телемарафон.

Нагадаю що ви кілька раз відмовлялись підписувати мирну угоду бо хотіли вести ререговори з позиції сили. Покращилась позиція позиція сили? Не краще було підписати поки був байден? І в європі не пересварились з усіма сусідами крім румунів ? Іще раз для особообдарованих, мені байдуже як ти отримав бронь.Хочеш воювати до останньої верби? Іди й воюй.Заодно і побачиш стан справ та настрої в військах, своїми очима а не через телемарафон.Нагадаю що ви кілька раз відмовлялись підписувати мирну угоду бо хотіли вести ререговори з позиції сили. Покращилась позиція позиція сили? Не краще було підписати поки був байден? І в європі не пересварились з усіма сусідами крім румунів ?

тобі байдуже на всіх інших, ми це вже зрозуміли - можеш не повторювати... відповідно мені байдуже на твою думку, де б ти не був...а тепер вигадка на вигадці. де я за постійну війну? збрехав?де Україна відмовилась підписувати мирні угоди??? це взагалі лише проросійські вигадки.для слоупоків - я не дивлюсь телемарафон, як й телевізор взагалі. якщо трошки подумаєш - то можеш зрозуміти, що моя позиція не далеко не у всьому співпадає з позицією влади, скоріш навпаки. але це ти обрав "щоб поржати" - смійся тепер...ми пересварились з сусідами? а де ми пересварилися? чи може місцеві недалекі популісти намагаються набрати бали? угорці, що тоді були на стороні нацистів, що зараз...щось ти взагалі почав вдаватися до прямої брехні. підтверджуєш - якщо кажеш щось проросійське, то дуже вірогідно, що брешеш?..