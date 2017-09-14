|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 гру, 2025 22:22
НАБУ підібралось до кількох десятків депутатів Зеленського, які брали хабарі за голосування. От цікаво, яка буде доля законів наголосованих таким злочинним чином?
Оце навибирали у 2019.
Schmit
Повідомлень: 5333
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 00:01
flyman написав: UA написав:
Це початок кінця
чого?
Любой человек,который уехал, будет пророкувать нам полный звиздец для оправдания собственного выбора.
У меня ответ один-" не дождетесь"
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1089
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 46 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 00:12
Shaman написав:
вона й так йде довго. скоро буде довше за 1СВ. тому не буде ані довго, й мільйони жертв - це чергова лякалка...
нуда лякалка за мільйони загиблих, тому і втрати засекречені...і наловити тому не можуть.
Коли демобілізація по твоєму плану війни до останньої верби? Кажеш армія буде проти миру? Ну то обявляйте добровільну демобілізацію побачим скільки залишиться. Чи мож брехунькати про підтримку війни в народі це одне, а дозволити народу самому вирішувати чи він хоче миру чи каву в ялті це інше?
Banderlog
Повідомлень: 4304
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 00:14
Пока это рыжее конченое х..ло не сдохнет или его не грохнут (надеюсь скоро) ничего хорошего нас не ждет
Трамп:
Я верю Путину. Путин сказал мне, что он хочет закончить войну.
У Россия отличная земля, есть природные ресурсы, мы можем торговать с ней.
Xenon
Повідомлень: 5619
З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 00:20
Shaman написав: Banderlog написав:
брешеш ти. Якого хтось має гинути за твою владу і твої майданівські цінності ? Хочеш воювати то іди й воюй. сам.
Кажеш що твоя влада не бреше? А якого тоді приховують дані про втрати армії та кількість дезертирів? Бо правду народу знати не треба? Небезпечна правда для народу?
ти сформулюй, які саме цінності в Україні не подобаються особисто тобі. а то вереску багато, але нічого не зрозуміло
..
Я сформулюй?
е ні друже? Це ти сформулюй за шо стояв майдан? За громадянську війну? За збагачення "еліт" при зубожінні простого народу? через європейські ціни на товари і зарплати та пенсії як в країнах третього світу? Чи мож за гоніння на церкву?
Banderlog
Повідомлень: 4304
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Пон 29 гру, 2025 09:16
Xenon написав:
Пока это рыжее конченое х..ло не сдохнет или его не грохнут (надеюсь скоро) ничего хорошего нас не ждет
Трамп:
Я верю Путину. Путин сказал мне, что он хочет закончить войну.
У Россия отличная земля, есть природные ресурсы, мы можем торговать с ней.
nuff said
flyman
Повідомлень: 41932
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
Профіль
