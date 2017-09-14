|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 29 гру, 2025 11:15
Xenon написав:
❗️❗️Воєнний стан завершиться, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів, – Зеленський.
За словами президента, перемир’я не означає завершення війни, бо без гарантій безпеки залишається ризик повторної агресії з боку рф. Остаточне рішення також ухвалюватимуть з урахуванням позиції військового командування та готовності інфраструктури.
Ваші новини сильно відстають від життя.
Зеленский: мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности на все сто
Вже 100% гарантій є!
То навіщо Зе говорить що воєнний стан не завершиться? Я знаю навіщо, але хай народ подумає.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7178
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 гру, 2025 11:31
andrijk777 написав: Xenon написав:
❗️❗️Воєнний стан завершиться, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів, – Зеленський.
За словами президента, перемир’я не означає завершення війни, бо без гарантій безпеки залишається ризик повторної агресії з боку рф. Остаточне рішення також ухвалюватимуть з урахуванням позиції військового командування та готовності інфраструктури.
Ваші новини сильно відстають від життя.
Зеленский: мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности на все сто
Вже 100% гарантій є!
То навіщо Зе говорить що воєнний стан не завершиться? Я знаю навіщо, але хай народ подумає.
божа роса
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41935
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 29 гру, 2025 11:44
andrijk777 написав: Xenon написав:
❗️❗️Воєнний стан завершиться, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів, – Зеленський.
За словами президента, перемир’я не означає завершення війни, бо без гарантій безпеки залишається ризик повторної агресії з боку рф. Остаточне рішення також ухвалюватимуть з урахуванням позиції військового командування та готовності інфраструктури.
Ваші новини сильно відстають від життя.
Зеленский: мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности на все сто
Вже 100% гарантій є!
То навіщо Зе говорить що воєнний стан не завершиться? Я знаю навіщо, але хай народ подумає.
Ні, це лише готові домовленості про гарантії. А мається на увазі, коли вони будуть оформлені - проголосовані в конгресі та парламентах відповідних країн, миротворчі війська займуть відповідні позиції, моніторинг гарантами лінії зіткнення, визначення точок у просторі та часі відколи гарантії починають діяти. Це може зайняти деякий час
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 873
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 29 гру, 2025 11:55
fler написав:_hunter
Отримав вказівки?
именно , воно шлёндра кдб срср як і фрау меркель і ще 100500 політіків, ГРОШІ
Востаннє редагувалось Vadim_
в Пон 29 гру, 2025 11:58, всього редагувалось 2 разів.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4242
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 гру, 2025 11:57
Xenon написав:
❗️❗️Воєнний стан завершиться, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів, – Зеленський.
За словами президента, перемир’я не означає завершення війни, бо без гарантій безпеки залишається ризик повторної агресії з боку рф. Остаточне рішення також ухвалюватимуть з урахуванням позиції військового командування та готовності інфраструктури.
Тобто він ніколи не завершиться для частини громадян.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 681
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 гру, 2025 11:59
АндрейМ написав: Xenon написав:
❗️❗️Воєнний стан завершиться, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів, – Зеленський.
За словами президента, перемир’я не означає завершення війни, бо без гарантій безпеки залишається ризик повторної агресії з боку рф. Остаточне рішення також ухвалюватимуть з урахуванням позиції військового командування та готовності інфраструктури.
Тобто він ніколи не завершиться для частини громадян.
запитайте у ввп
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4242
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 гру, 2025 12:05
Vadim_ написав:
запитайте у ввп
Воєнний стан вводиться Указом Президента України та затверджується ВРУ. Що саме запитувати у ввп? Він вже став Президентом України?
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 681
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 гру, 2025 12:13
The_Rebel написав:
Це може зайняти деякий час
як Будапештські, тільки трошки інші
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41935
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|179913
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|379384
|
|
|6076
|1079958
|
|