Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 11:15

  Xenon написав:
❗️❗️Воєнний стан завершиться, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів, – Зеленський.

За словами президента, перемир’я не означає завершення війни, бо без гарантій безпеки залишається ризик повторної агресії з боку рф. Остаточне рішення також ухвалюватимуть з урахуванням позиції військового командування та готовності інфраструктури.

Ваші новини сильно відстають від життя.
Зеленский: мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности на все сто

Вже 100% гарантій є!
То навіщо Зе говорить що воєнний стан не завершиться? Я знаю навіщо, але хай народ подумає.
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 11:31

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:
❗️❗️Воєнний стан завершиться, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів, – Зеленський.

За словами президента, перемир’я не означає завершення війни, бо без гарантій безпеки залишається ризик повторної агресії з боку рф. Остаточне рішення також ухвалюватимуть з урахуванням позиції військового командування та готовності інфраструктури.

Ваші новини сильно відстають від життя.
Зеленский: мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности на все сто

Вже 100% гарантій є!
То навіщо Зе говорить що воєнний стан не завершиться? Я знаю навіщо, але хай народ подумає.

божа роса
flyman
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 11:44

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:
❗️❗️Воєнний стан завершиться, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів, – Зеленський.

За словами президента, перемир’я не означає завершення війни, бо без гарантій безпеки залишається ризик повторної агресії з боку рф. Остаточне рішення також ухвалюватимуть з урахуванням позиції військового командування та готовності інфраструктури.

Ваші новини сильно відстають від життя.
Зеленский: мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности на все сто

Вже 100% гарантій є!
То навіщо Зе говорить що воєнний стан не завершиться? Я знаю навіщо, але хай народ подумає.

Ні, це лише готові домовленості про гарантії. А мається на увазі, коли вони будуть оформлені - проголосовані в конгресі та парламентах відповідних країн, миротворчі війська займуть відповідні позиції, моніторинг гарантами лінії зіткнення, визначення точок у просторі та часі відколи гарантії починають діяти. Це може зайняти деякий час
The_Rebel
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 11:55

  fler написав:_hunter Отримав вказівки?

именно , воно шлёндра кдб срср як і фрау меркель і ще 100500 політіків, ГРОШІ
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 11:57

  Xenon написав:
❗️❗️Воєнний стан завершиться, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів, – Зеленський.

За словами президента, перемир’я не означає завершення війни, бо без гарантій безпеки залишається ризик повторної агресії з боку рф. Остаточне рішення також ухвалюватимуть з урахуванням позиції військового командування та готовності інфраструктури.

Тобто він ніколи не завершиться для частини громадян.
АндрейМ
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 11:59

  АндрейМ написав:
  Xenon написав:
❗️❗️Воєнний стан завершиться, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів, – Зеленський.

За словами президента, перемир’я не означає завершення війни, бо без гарантій безпеки залишається ризик повторної агресії з боку рф. Остаточне рішення також ухвалюватимуть з урахуванням позиції військового командування та готовності інфраструктури.

Тобто він ніколи не завершиться для частини громадян.

запитайте у ввп
Vadim_
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 12:05

  Vadim_ написав:запитайте у ввп

Воєнний стан вводиться Указом Президента України та затверджується ВРУ. Що саме запитувати у ввп? Він вже став Президентом України?
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 12:13

деякий час

  The_Rebel написав: Це може зайняти деякий час

як Будапештські, тільки трошки інші
flyman
