2587715 написав: Vadim_ написав: Бетон написав: Рекомендую Швейцарские термальные источники. Лежишь кайфуешь в горячей воде с видом на заснеженные горы Рекомендую Швейцарские термальные источники. Лежишь кайфуешь в горячей воде с видом на заснеженные горы

такого де багато есть и в китае и у кацапов...

такого де багато есть и в китае и у кацапов...

я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш такого де багато есть и в китае и у кацапов...я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш

У нас в Берегово кажется тоже такой есть У нас в Берегово кажется тоже такой есть

Возможно.

Вообще, греться в термах зимой, прогревать суставы, мышцы оказалось прикольнее летних жарких пляжей.

Это было в прошлой жизни до 22 года.

Осталось только вспоминать

Будапешт или Швейцарию, словакию







Возможно.Вообще, греться в термах зимой, прогревать суставы, мышцы оказалось прикольнее летних жарких пляжей.Это было в прошлой жизни до 22 года.Осталось только вспоминатьБудапешт или Швейцарию, словакию

банки банкрутують не власники кредиток Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Через 7 лет начинают кредитную историю с нуля. Через 7 лет начинают кредитную историю с нуля.

От це балують народ. Якщо б так можна було в Україні, то думаю, що мільйони українців так би змусили збанкрутувати всі банки ... Я завжди дивуюсь, що в США є стільки можливостей, а користуються ними одиниці як Трамп, а не всі.

От це балують народ. Якщо б так можна було в Україні, то думаю, що мільйони українців так би змусили збанкрутувати всі банки ... Я завжди дивуюсь, що в США є стільки можливостей, а користуються ними одиниці як Трамп, а не всі.

І взагалі дивує, що система на довірі майже 100 років протрималась. От це балують народ. Якщо б так можна було в Україні, то думаю, що мільйони українців так би змусили збанкрутувати всі банки ... Я завжди дивуюсь, що в США є стільки можливостей, а користуються ними одиниці як Трамп, а не всі.І взагалі дивує, що системамайже 100 років протрималась.

банки банкрутують не власники кредиток

Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок... Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок...



В США тоже. В США тоже.

Для онлайн покупок обычно нужно дополнительное подтверждение транзакции в приложении банка. У вас разве не так?

А еще с недавнего времени мой банк сделал динамический CVV код, который действует лишь несколько часов.

Gastarbaiter написав: Но есть нюанс: некоторые сайты списывают деньги без подтверждени Но есть нюанс: некоторые сайты списывают деньги без подтверждени

в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.

в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок. в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.

У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.

The_Rebel написав: У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.

Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї

в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок. в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.

У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.

Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї

Помоему, без сговора банки с мошенниками такое не возможно

Vadim_ написав: Помоему, без сговора банки с мошенниками такое не возможно

в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок. в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.

У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.

Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї Це в будь-якому банку може бути, бо цю фішку дозволяє мпс. Це не вина банку.

Підпіска на лінкедін, всякі сервіси aws, і т п.

Faceless написав: Це в будь-якому банку може бути, бо цю фішку дозволяє мпс. Це не вина банку.Підпіска на лінкедін, всякі сервіси aws, і т п.Хочете себе убезпечити - використовуйте тільки окрему віртуальну картку

Хочете себе убезпечити - використовуйте тільки окрему віртуальну картку Підпіска на лінкедін, всякі сервіси aws, і т п.Хочете себе убезпечити - використовуйте тільки окрему віртуальну картку

а краще трёхлітрову і під грушу... а краще трёхлітрову і під грушу... Vadim_

