Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:35
АндрейМ написав: pesikot написав:
Щось тобі заважає
Що тобі заважає піти воювати? Істериш через повідомлення про "путін хоче продовження війни". Візьми зброю в руки і зупини його, істеричка.
То ти Путіна активно зупиняешь із-за кордону ...
Істеричка - це саме ти )))
Убоге
Що, грошей не заплатять, тому і істеришь ? )
За 20 фублів працюєшь ? ))
pesikot
Повідомлень: 12982
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
pesikot
2
2
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:03
UA написав: fler написав:
Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?
Ти вже вплинув візуальним контактом ... )
Де зараз ти ?
І як ти впливаешь на це ... )
pesikot
Повідомлень: 12982
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
pesikot
2
2
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:07
pesikot написав: UA написав: fler написав:
Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?
Ти вже вплинув візуальним контактом ... )
Де зараз ти ?
І як ти впливаешь на це ... )
В 2022 році, своє мети я добився.
Твоя мета мені не цікава.
UA
Повідомлень: 10013
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2375 раз.
UA
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:16
UA написав: pesikot написав: UA написав:
---=== fler ===---
Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
---=== ===---
Женщіна! Якось без тебе вирішать де кому бути.
Ти якось впливаєш на хід війни?
Ти вже вплинув візуальним контактом ... )
Де зараз ти ?
І як ти впливаешь на це ... )
В 2022 році, своє мети я добився.
Твоя мета мені не цікава.
Ти знімав оренду в 2022 році та робив візуальний контакт
Мету ти досяг )
pesikot
Повідомлень: 12982
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
pesikot
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:28
fler написав: АндрейМ написав:
Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..
Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Было бы справедливо, чтобы вы и своими телами защитили земли, как и погибшие в оккупации, которым ничего не сказали, а потом давились до смерти в эвакуационных поездах
Бетон
Повідомлень: 5871
З нами з: 17.12.22
Подякував: 212 раз.
Подякували: 479 раз.
Бетон
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:03
Бетон написав: fler написав: АндрейМ написав:
Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..
Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
Было бы справедливо, чтобы вы и своими телами защитили земли, как и погибшие в оккупации, которым ничего не сказали, а потом давились до смерти в эвакуационных поездах
Нет справедливости, пан Бетон. И не было ее никогда.
Мы живем в эпоху Калиюги, эпоху войн, зла и разврата.
Кстати, с 1 января посилюють заходи з оповіщення населення- официальная информация.
Даже на НП обещали оповищувать.
Это хорошо, ночь наиболее темная перед рассветом.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1091
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:07
Banderlog написав: Water написав: Banderlog написав:
Як так ставки по депозитам в доларах були 13 а відколи гідність перемогла на майдані, що сталость з ставками по депозитах?
А причому там Майдан?.
при тому що владу захопили злодії. шо тоді при чому? Невидима рука ринку опустила ставки по банківським депозитам ? Під які проценти держава зичить на зовнішніх ринках?
Якщо не хочеш розібратись в питанні самостійно, спитай у ChatGPT. А то все до кучі- коні, люди.
Water
Повідомлень: 3732
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 249 раз.
Water
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:58
UA написав: Banderlog написав:
[
З пітєйними завєдєніями і борделями на фронті та і в прифронтовій зоні туго.
Дистанційна незламниця СТМ чомусь уїхала давати в Італію а не в Краматорськ.
Песікот, чому так?
Може тому що в Хорватію нема сенсу їхати?
Hotab
Повідомлень: 17443
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2557 раз.
Hotab
Додано: Пон 29 гру, 2025 23:01
Banderlog написав:
UA написав:
Ще в 2024 я пропонував продавати алкоголь, тютюн та наркотики лише в ТЦК.Жорстка монополия потрібна була
.
в тцк це добре. Но наступний етап зсу.
А в зсу алкоголь і наркотики нізя, круглорічно і цілодобово, мож купити на "чорному" ринку в чорних продавців алкоголь вироблений на державних чорних спиртзаводах но в 2 рази дорожче ніж в тилу :lol з наркотиками тож бєзобразіє)
Заяви про те що жінки не дають ухилянтам теж брехня
не дають героям в зсу, бо тут жінок майже нема, а серед цивільних в основном пенсіонерки або напівбомжуваті особі ) ...
З пітєйними завєдєніями і борделями на фронті та і в прифронтовій зоні туго.
вот так я бросил курить, при гкчп в маскве и начал пить
мишка меченый ?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 30 гру, 2025 06:27, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлень: 4262
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
Vadim_
Додано: Вів 30 гру, 2025 06:19
fler написав: АндрейМ написав:
Зачинені для більшості українських чоловіків кордони жодним чином не допомагають в обороноздатності країни, ..
Та невже? Де б кацапи зара були, якби не закриті кордони?
І де?
Ващі мущіни б штурмовалі б Краснодар з кріками "за Юзіка, за Міндіча,за Крівбасс!!!"???
барабашов
Повідомлень: 5576
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 367 раз.
барабашов
