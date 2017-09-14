RSS
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 06:23

"Утримати Краматорськ щоб втратити Запоріжжя."
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 06:30

  pesikot написав:
  Xenon написав:
  як хто? Та всі новини зара про перемирря. ну якщо зеля знову відмовиться підписувати... то трамп цього разу його зжере через набу.


.
Путин приказал продолжать наступление на Запорожье на фоне мирных переговоров

https://www.rbc.ua/ukr/news/putin-nakaz ... 22805.html


Зеленский конечно не идеал, но трамп - это просто подстилка путина, которая работает на рашу и требует капитуляции Украины

Про це я давно пишу, що Путін не хоче миру, він хоче воювати ...

Ти хочеш воювати?
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Це недобре". Трамп відреагував на "атаку" на резиденцію Путіна
Однак згодом Трамп уточнив, що Путін таки розповів йому про це під час телефонної розмови вранці 29 грудня.

"Так, мені це не подобається. Це недобре. Я чув про це сьогодні вранці, знаєте, розповідав мені про це. Президент Путін розповів мені про це вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре", – сказав американський президент.

Трамп додав, що він "зупинив Tomahawk". За його словами, наразі не слушний час для таких атак.

"Одне діло атакувати, а інше – нападати на його будинок. Зараз не слушний час для всього цього", – сказав американський лідер.

Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була".


Рука-лице

Путін навішав локшину Трампу на вуха, а Трамп про це повідомив всім
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:13

Big CA vs. small CA

  Schmit написав:"Утримати Краматорськ щоб втратити Запоріжжя."

Big CA vs. small CA
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:44

  pesikot написав:"Це недобре". Трамп відреагував на "атаку" на резиденцію Путіна
Однак згодом Трамп уточнив, що Путін таки розповів йому про це під час телефонної розмови вранці 29 грудня.

"Так, мені це не подобається. Це недобре. Я чув про це сьогодні вранці, знаєте, розповідав мені про це. Президент Путін розповів мені про це вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре", – сказав американський президент.

Трамп додав, що він "зупинив Tomahawk". За його словами, наразі не слушний час для таких атак.

"Одне діло атакувати, а інше – нападати на його будинок. Зараз не слушний час для всього цього", – сказав американський лідер.

Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була".


Рука-лице

Путін навішав локшину Трампу на вуха, а Трамп про це повідомив всім

Ти думаєш Трамп такий примітивний що 100% вірить путіну? Думаєш Трамп, який 50 років в бізнесі, не розуміє таких примітивних уловок? Це така гра.
Ти цього не зрозумієш бо надто тупий і недалекий.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 12:23

це був інший Валдай (рлс)

  pesikot написав:"Це недобре". Трамп відреагував на "атаку" на резиденцію Путіна
Однак згодом Трамп уточнив, що Путін таки розповів йому про це під час телефонної розмови вранці 29 грудня.

"Так, мені це не подобається. Це недобре. Я чув про це сьогодні вранці, знаєте, розповідав мені про це. Президент Путін розповів мені про це вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре", – сказав американський президент.

Трамп додав, що він "зупинив Tomahawk". За його словами, наразі не слушний час для таких атак.

"Одне діло атакувати, а інше – нападати на його будинок. Зараз не слушний час для всього цього", – сказав американський лідер.

Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була".


Рука-лице

Путін навішав локшину Трампу на вуха, а Трамп про це повідомив всім


Сили оборони України на території тимчасово окупованого Криму уразили важливі цілі окупаційної армії РФ. Про це розповів у Telegram командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами вночі "птахи" 1 окремого центру СБС відпрацювали по низці військових обʼєктів на тимчасово окупованій території України.

Зокрема, у населеному пункті Чорноморське, що у Криму, уражено радіолокаційну станцію "Валдай", пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки та базу зберігання та запуску морських безекіпажних катерів.
28/12/25

а Лавров каже про 29 грудня, щось вони брешуть як собаки (вибачаюсь перед собаками)
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 12:30

розклав по полицям від А до Я

Не знаю чи було тут, але цей текст репостили навіть депутати з ВР
Цена выживания системы: Почему власть выбрала насилие вместо доверия

Трансформация украинской мобилизационной политики из очередей добровольцев образца февраля 2022 года в кадры уличной бусификации 2024 года — это не результат усталости и не неизбежное следствие затяжной войны. Это результат осознанного, рационального и циничного выбора управленческой вертикали.

Когда перед властью встала дилемма — менять качество государственного управления или менять методы принуждения граждан, — система, повинуясь инстинкту самосохранения, выбрала второе. Тезис о том, что «у нас не было другого выхода», является ложью для внешнего потребителя. Выход был. Но цена этого выхода — тотальная чистка элит, публичные наказания «своих» и перестройка армии с феодальной на профессиональную модель — показалась бенефициарам системы более высокой, чем цена разрушения общественного договора.
Силовая мобилизация была выбрана не потому, что закончились патриоты, а потому, что закончился кредит доверия, который власть отказалась обслуживать.
Альтернативы, которые были отвергнуты
Существует миф, что рекрутинг и добровольная служба не могут закрыть потребности фронта в войне такой интенсивности. Однако опыт отдельных подразделений доказывает обратное: люди готовы идти воевать, если соблюдены два условия — компетентность командования и честность контракта.
Реальной альтернативой «отлову» была смешанная модель:
Массовый целевой рекрутинг с гарантией специальности (ты идешь оператором БПЛА, а не штурмовиком, если у тебя есть квалификация).
Экономическая мобилизация (четкие правила бронирования, понятные правила игры для бизнеса).
Система фильтров, не допускающая попадания неподготовленных людей в зону боевых действий.
Почему эта модель не стала основной? Потому что она работает исключительно на топливе доверия. Потенциальный рекрут должен верить, что государство выполнит свои обязательства: обучит, экипирует, обеспечит адекватное командование и, в случае ранения, не бросит в бюрократическом аду ВЛК.
Чтобы обеспечить такой уровень доверия, государство должно было продемонстрировать, что правила едины для всех. И здесь система уперлась в потолок собственной природы.
Иммунитет для избранных как убийца мотивации
Добровольная мобилизация невозможна в условиях, когда справедливость является избирательной. Главным врагом мобилизации стал не российский IPSO, а украинская реальность, которую власть отказалась менять.
Потенциальный доброволец — это рациональный субъект. Он оценивает риски. И когда он видит, что риск погибнуть от некомпетентности командира выше, чем от действий врага, он выбирает уклонение.
Чтобы вернуть людей в военкоматы добровольно, власти нужно было совершить акт политического суицида для старой системы:
Публично судить и сажать на реальные сроки коррупционеров, воровавших на закупках (от «золотых яиц» до фортификаций).
Срывать погоны и отправлять под трибунал командиров, положивших личный состав в бессмысленных операциях.
Конфисковывать имущество у тех, кто нажился на гуманитарке.

Но система построена на клановой лояльности и круговой поруке. Наказать «своего» — значит показать слабость и разрушить негласный пакт элит: «мы крадем, но мы лояльны». Власть испугалась, что репрессии против коррупционеров и некомпетентных генералов дестабилизируют управленческую вертикаль больше, чем недовольство народа.

Безнаказанность стала сигналом обществу: «Война — это дело бедных. Элита неприкасаема». В этот момент добровольная мобилизация умерла. Никакая реклама и билборды не могут перекрыть эффект от новости о том, что очередной военком купил виллу в Испании, а его «клиенты» гниют в окопах без ротации.

Страх удобнее лояльности
Когда стало ясно, что покупать лояльность граждан через справедливость власть не собирается, остался единственный инструмент — страх.
«Бусификация», — это административно самый простой путь. Он не требует интеллекта, реформ, цифровизации процессов или борьбы с коррупцией.
Для рекрутинга нужно создавать условия, конкурировать за человека, убеждать.
Для силовой мобилизации нужны только план, бус и отсутствие моральных ограничений у исполнителей.

Власть выбрала путь наименьшего сопротивления для себя. Страх — валюта конвертируемая. Запуганным обществом легче управлять в краткосрочной перспективе. Человек, которого загнали в угол, не задает вопросов о стратегии, о фортификациях, о бюджете. Он думает только о физическом выживании.

Это классическая логика оккупационной администрации: если население не лояльно, его нужно сломать. Власть де-факто признала, что не может быть партнером для своих граждан, поэтому перешла к отношениям «надзиратель — заключенный».
Распад гражданства и общественного договора
То, что происходит сейчас, — это не просто перегибы на местах. Это фундаментальный слом общественного договора, на котором держалась Украина.
Конституция предполагает обмен: гражданин имеет права и обязанности. Он платит налоги и, в крайнем случае, рискует жизнью ради государства, которое защищает его интересы и обеспечивает справедливость. Силовая мобилизация аннулировала часть про «права» и «справедливость», оставив только «обязанность» и «принуждение».
Гражданин, которого бьют прикладом и заталкивают в машину, перестает быть гражданином в политическом смысле. Он становится биологическим ресурсом. В этот момент государство в его глазах теряет легитимность. Оно превращается в еще один источник смертельной опасности, наравне с внешним агрессором.
Этот разрыв превращает армию из института защиты в институт наказания. А солдат — из защитников в жертв обстоятельств. Это катастрофически сказывается на качестве человеческого материала на фронте. Мотивированный боец стоит десятерых «мобилизованных поневоле», которые при первой возможности уйдут в СЗЧ или сдадутся. Но система считает головы, а не боеспособность. Статистика закрыта, а значит, проблема «решена».
Долгосрочная цена краткосрочного спасения
Выбрав силовую мобилизацию, власть выиграла время для себя, но заложила мину замедленного действия под фундамент государственности. Последствия этого решения будут необратимыми.
Демотивация и отчуждение. Произошел психологический разрыв между государством и обществом. Люди уходят во «внутреннюю эмиграцию». Они перестают донатить, перестают работать «в белую», перестают сопереживать государственным институтам. Власть воспринимается как чужеродный организм.
Демографическая катастрофа. Силовые методы спровоцировали новую волну бегства. Молодежь и специалисты, которые могли бы остаться при адекватной системе рекрутинга и бронирования, теперь ищут любые пути , чтобы покинуть страну. Те, кто уедут, спасаясь от бусика, уже не вернутся, потому что будут чувствовать обиду, а не ностальгию.

Потеря качества управления. Система, которая опирается на насилие, деградирует. ТЦК, получившие неограниченную власть, превращаются в новых феодалов, собирающих дань. Коррупция не исчезает, она просто дорожает. Это вымывает последние ресурсы из экономики, которая и так в коме.

Кризис послевоенной легитимности. Когда война закончится, миллионы мужчин выйдут с травмой не только от войны, но и от унижения со стороны собственного государства. Вопрос «За что мы воевали?» будет звучать не пафосно, а угрожающе. И ответом на него будет ненависть к тем, кто отправлял их на убой, прикрывая собственные тылы.

Украинская власть оказалась перед выбором: сохранить себя в неизменном виде (с коррупционными потоками, кумовством и неприкасаемыми) или сохранить доверие нации, пойдя на болезненную самоочистку.

Она выбрала себя. Силовая мобилизация — это инструмент консервации прогнившей системы. Власть решила, что проще ловить людей на улицах как дичь, чем посадить десяток проворовавшихся чиновников и наладить честный диалог с обществом.
Это решение позволило аппарату устоять сегодня, закрыть дыры в штатном расписании и отчитаться о выполнении планов. Но стратегически это решение уничтожило фундамент для будущего восстановления страны. Силовая мобилизация — это акт каннибализма: государство поедает собственное общество, чтобы продлить свою агонию еще на один день. И когда этот день закончится, может оказаться, что защищать и восстанавливать эту государственную конструкцию уже просто некому.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 12:37

кацапи у своєму репертуарі

🤡россия ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки на резиденцию президента, — пєсков.


по хорошему Україні треба виходити з цього цирку під назвою - переговори; брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати) і не розраховувати на США поки там не зміниться кончена влада рижого пі.ра
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 12:54

  Xenon написав:кацапи у своєму репертуарі

🤡россия ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки на резиденцию президента, — пєсков.


по хорошему Україні треба виходити з цього цирку під назвою - переговори; брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати) і не розраховувати на США поки там не зміниться кончена влада рижого пі.ра


На словах это проще чем на деле, все участники скользкие и вёрткие как вьюны. А некоторые еще и ссыкливые.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 12:55

  Xenon написав:по хорошему Україні треба виходити з цього цирку під назвою - переговори; брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати) і не розраховувати на США

А Европе это нужно - зачем? Или у "этого" какие-то карты появились? 🤔
