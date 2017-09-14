|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:03
Letusrock
Та все просто - вибрали силовий метод бо він простіший в реалізації.
Він дійсно простіший і надійніший - це факт.
А наша влада, хоча і "молода" але методи у неї ті ж самі, радянські. Інших просто не знають і не вміють. Може особисто Зеленський і хотів би діяти новими методами, але він не вміє, не знає та і не дуже хоче. Старі методи більш надійніші і люди(підлеглі) більше "пристосовані" до старих методів.
andrijk777
Повідомлень: 7184
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:17
andrijk777 написав:Letusrock
Та все просто - вибрали силовий метод бо він простіший в реалізації.
Він дійсно простіший і надійніший - це факт.
......
Так об этом и речь:
«Любая, даже самая сложная, проблема обязательно имеет простое, легкое для понимания, неправильное решение.» «Законы Мерфи» Артур Блох.
- и благодаря своец полной некомпетентности - "этот" решение легко нашел.
_hunter
Повідомлень: 11210
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
2
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:18
_hunter написав: Xenon написав:
по хорошему Україні треба виходити з цього цирку під назвою - переговори; брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати) і не розраховувати на США
А Европе это нужно - зачем? Или у "этого" какие-то карты появились? 🤔
Якраз Європі це треба. Зачем? Очевидно - щоб РФ не напала на них. Я в це не вірю, але ризик є.
Але "брати за роги Європу" - це звичайно фантазії. Хто така Україна чи Зеленський щоб Європу брати за роги?
andrijk777
Повідомлень: 7184
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:23
Xenon написав:
брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати)
Я бачу ви досвідчений дипломат, розкажіть як ви це бачите
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37155
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8286 раз.
