Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:03
Letusrock
Та все просто - вибрали силовий метод бо він простіший в реалізації.
Він дійсно простіший і надійніший - це факт.
А наша влада, хоча і "молода" але методи у неї ті ж самі, радянські. Інших просто не знають і не вміють. Може особисто Зеленський і хотів би діяти новими методами, але він не вміє, не знає та і не дуже хоче. Старі методи більш надійніші і люди(підлеглі) більше "пристосовані" до старих методів.
andrijk777
Повідомлень: 7186
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:17
andrijk777 написав:Letusrock
Та все просто - вибрали силовий метод бо він простіший в реалізації.
Він дійсно простіший і надійніший - це факт.
......
Так об этом и речь:
«Любая, даже самая сложная, проблема обязательно имеет простое, легкое для понимания, неправильное решение.» «Законы Мерфи» Артур Блох.
- и благодаря своец полной некомпетентности - "этот" решение легко нашел.
_hunter
Повідомлень: 11212
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:18
_hunter написав: Xenon написав:
по хорошему Україні треба виходити з цього цирку під назвою - переговори; брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати) і не розраховувати на США
А Европе это нужно - зачем? Или у "этого" какие-то карты появились? 🤔
Якраз Європі це треба. Зачем? Очевидно - щоб РФ не напала на них. Я в це не вірю, але ризик є.
Але "брати за роги Європу" - це звичайно фантазії. Хто така Україна чи Зеленський щоб Європу брати за роги?
andrijk777
Повідомлень: 7186
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:23
Xenon написав:
брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати)
Я бачу ви досвідчений дипломат, розкажіть як ви це бачите
Faceless
- Модератор
Повідомлень: 37156
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8286 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:49
andrijk777 написав: _hunter написав: Xenon написав:
по хорошему Україні треба виходити з цього цирку під назвою - переговори; брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати) і не розраховувати на США
А Европе это нужно - зачем? Или у "этого" какие-то карты появились? 🤔
Якраз Європі це треба. Зачем? Очевидно - щоб РФ не напала на них. Я в це не вірю, але ризик є.
Але "брати за роги Європу" - це звичайно фантазії. Хто така Україна чи Зеленський щоб Європу брати за роги?
"не напала на них" - это прямо на всю Европу разом?
— вспомните как WW II начиналась - вот если вдруг пройдут Сувалки - вот где-то там будут измеримые риски.
"щоб Європу брати за роги" — я примерно про это же
_hunter
Повідомлень: 11212
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 14:00
Xenon написав:
кацапи у своєму репертуарі
🤡россия ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки на резиденцию президента, — пєсков.
по хорошему Україні треба виходити з цього цирку під назвою - переговори; брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати) і не розраховувати на США поки там не зміниться кончена влада рижого пі.ра
забавна ідея. Тільки
1 європа тримає за роги Україну. Якими способами ви хочете тиснути?
2. Триматись значить поки трамп зміниться? А якщо замість нього виберуть людину з його команди?
3. Скільки ще років Ви плануєте воювати і через який час буде демобілізація?
Он залужний каже що вже є ризики громадянської війни в Україні, як гадаєте з плином війни ризики збільшуться?
До того ж в європи є інтерес щоб ми продовжували воювати, але інтересу відбудовувати Україну в неї нема.
Banderlog
Повідомлень: 4309
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 14:08
andrijk777 написав:Letusrock
Та все просто - вибрали силовий метод бо він простіший в реалізації.
Він дійсно простіший і надійніший - це факт.
А наша влада, хоча і "молода" але методи у неї ті ж самі, радянські. Інших просто не знають і не вміють. Може особисто Зеленський і хотів би діяти новими методами, але він не вміє, не знає та і не дуже хоче. Старі методи більш надійніші і люди(підлеглі) більше "пристосовані" до старих методів.
зато оні бистро учаццо
flyman
Повідомлень: 41943
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 14:09
_hunter написав: andrijk777 написав:Letusrock
Та все просто - вибрали силовий метод бо він простіший в реалізації.
Він дійсно простіший і надійніший - це факт.
......
Так об этом и речь:
«Любая, даже самая сложная, проблема обязательно имеет простое, легкое для понимания, неправильное решение.» «Законы Мерфи» Артур Блох.
- и благодаря своец полной некомпетентности - "этот" решение легко нашел.
тому що бритва Окама
flyman
Повідомлень: 41943
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 14:31
_hunter написав:
"не напала на них" - это прямо на всю Европу разом?
— вспомните как WW II начиналась - вот если вдруг пройдут Сувалки - вот где-то там будут измеримые риски.
І так і ні.
Це питання дуже складне і комплексне. Ми знаходимось на дуже примітивному рівні щоб ці речі серйозно обговорювати.
Наприклад - північнокорейські війська воювали проти України! Хіба могли ви таке собі уявити 13 років тому??? Ні, звичайно. Це був брєд 13 років тому. Для вас брєд, а для компетентних людей - ні.
Напад РФ навіть на Естонію - це серйозне зменшення безпеки для Португалії. Ви просто цього не усвідомлюєте(як і прості португальці), але це так.
andrijk777
Повідомлень: 7186
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 14:38
Banderlog написав: Xenon написав:
по хорошему Україні треба виходити з цього цирку під назвою - переговори; брати за роги Європу (щоб вона зятягувала пояси і на повну починала допомагати) і не розраховувати на США поки там не зміниться кончена влада рижого пі.ра
3. Скільки ще років Ви плануєте воювати і через який час буде демобілізація?
Он залужний каже що вже є ризики громадянської війни в Україні, як гадаєте з плином війни ризики збільшуться?
Йому плювати. Його не хвилюють проблеми мобілізованих тому що йому(і його найближчим родичам) це не загрожує.
Ризики існують. Тільки не громадянської війни а щось типу Майдана-3. Щось типу походу Пригожина. Похід на Київ - по-моєму досить реальний. І ніхто його не зупинить.
andrijk777
Повідомлень: 7186
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
