prodigy написав:хочу нагадати вам, що працював 14 років капітаном і був відповідальний за вантаж вартістю понад 500 млн доларів і судно вартістю 80млн доларів. військове звання старший лейтенант (отримано у 1990р) яке у вас звання і посада?
Молодший лейтенант, командир взводу аеророзвідки. Шкода, що ще один патріот не хоче стати водієм. Але якщо ви напишете свою ВОС, я спробую підшукати вам посаду, яка відповідатиме вашій кваліфікації. Он для Шамана знайшов.
ВОС: командир БЧ-1 підводного човна (БЧ-1 це штурман-навігатор, на той час на 1987р),
гадаю -командир надводного корабля було б по силам мені років 5-6 тому, але у нас і кораблів немає, два корвета будуються в Туреччині (орієнтовно добудують 2027/28),
є патрульні катери
До складу Військово-Морських Сил України було передано п'ять патрульних катерів типу «Айленд» (Island-class), з яких чотири наразі активно експлуатуються, а один було втрачено в бою
Бажаю всім витримки, терпіння, наснаги та не бздіти в каністру !! )
PS. Деякім бажаю розуму ! Може збудеться )
Дякую, друже!
нас не зламати вчора не було світла 10 годин в день і пару годин в ночі сьогодні з 8 ранку 2години on, 3 години off (15хв. як відновили), весь день тра-та-та (кулемети і ппо), я вже не звертаю уваги, святкуємо як є
Витримки. Холодного розуму. Здорової впертості. Віри у краще. Критичного мислення. Активної громадянської позиції. Україна війну не програла навіть з наявною владою. І все ще може перемогти. І дай Боже щоби у наступному році це сталося. І нехай не всі наші мрії здійсняться, але, як казав Білі Айдол - "Гоніть будь кого з вашого оточення, хто заважає вам мріяти". І нехай здійсняться хоча б дві наші мрії. Хай здохне путін та настане мир. З здійсненням інших ми почекаємо. Слава Україні. Нас не зламали. І нас не зламають. З Новим Роком.
sashaqbl написав:Schmitа хто заважає простому мобілізованому військовослужбовцю підписати контракт? І якщо вже зайшла мова про сортовість: то вчителі мають відстрочку від мобілізації, і ту ж єОселю під 3%
корупція я проходив влк в 2021 році, жодного натяка про а не бажаєте??????? листовки ,стопками , про это были на всех столах тцк и сп. А потім,нежданчик , у 2023 приходять с повесткой ко мне 2 непридатних мордоворота з не тим вус, жінки сказали мі вас боимся, уходите , дверь не откроем, мене не було вдома