Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:дитина , вже три рази.

Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
  Vadim_ написав:просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали

Я те саме спостерігав, але тут багато визначають нерви, через що учень просто щось забуває:
- то поворотник не ввімкнув
- то замість першої реверс включив
- то заглух одразу, занадто швидко відпустив щеплення
І так, корупція теж нікуди не ділася, але наскільки знаю, зараз по їх схемам це треба здавати на авто СЦ, і інспектор просто за тебе все робить, тільки баранку крути, на камерах це не видно, і ганяє не весь маршрут, і не задрочує всіма видами парковки
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:32

барабашов И как проверить ручник на ровной поверхности?

Вы отстали от Западного Мира!
"Техническое состояния" - проверятся "по индикаторам на панели" и "внешнему осмотру"!
То есть, если лампочка "аварийки" мигает, стало быть и аварийка - работает!
Нет, ну мы то понимаем, что мигание лампочки на приборке не означает того, что внешние огни мигают, даже - если в авто мощная система диагностики с обратными сигналами от приборов!

Но, задача Современной Системы не состоит в том, чтобы обеспечить Безопастность Движения а состоит в получении БАБЛА.

Внешний осмотр, предполагает проверку наличия колёс, капота, дверей и номерных знаков! :D

Я не шучу, велкамтуазеворлд!
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:36

  Faceless написав:
  Vadim_ написав:дитина , вже три рази.

Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
  Vadim_ написав:просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали

Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня.
Це чергова українська схема :( которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:10

но бывали случаи в жизни ,
не помню точно год, где то 2004+-
НАЧАЛЬНИК местного облОВИР захотел денег за законные документы для регистрации гражданской жены, не американки и не европейки.
позвонил в Киев в их там самое главное управление, выслушали, дай тому человеку Бог здоровья, и о чудо ,на следующий день звонит инспектор - приходите пожалуйста

и это простая мелочь
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:33

  АндрейМ написав:
  budivelnik написав:хоча ШІ каже що цитату ПРИПИСУЮТЬ Черчілю

Так і потрібно писати - "приписують".
Не вчи мене що я маю робити і я промовчу куди тобі йти.
  АндрейМ написав:
  budivelnik написав:Якщо 50%+1 особа БОРЯТЬСЯ - то з точки зору математики це вже МИ (група яка МОЖЕ виступати від імені України)

В ВСУ наразі біля мільйона громадян. Про які 50%+1 мова? Ті, хто не у ВСУ, не можуть казати "ми". Правильний варіант - "Мільйон громадян України борються". Якщо вже і використовуєш приписані комусь слова, то хоча б зрозумій їх суть - у Британії майже усі у тій чи іншій формі фізично брали участь у війні, навіть майбутня Королева. Прочитай повідомлення Бандерлога про те, що навіть побут солдатів на них самих, і згадай "патріотку", яка чухнула у потужне новорічне турне Європою замість того, щоб займатись побутом солдат. Про які "ми" мова? У часи Черчіля хтось чухав у новорічні турне? Чи усі, усі громадяни країни ділили одну долю і були в однакових умовах? Він мав право говорити "ми". "Ми" в Україні не має, оскільки кожен живе у різній Україні в залежності від віку, статі, близькості до влади і т.д.
Правильний варіант - ВСІ хто
донатить ,працює і платить податки, воює, безкоштовно виконує роботу на користь волонтерів/військових/тимчасово переміщених і так далі - вони ВСІ боряться.
І таких не мільйони а ДЕСЯТКИ мільнонів.
В тій самій Британії
Чисельність
Британської армії у 1940 році стрімко зростала, але точну цифру складно назвати, оскільки армія мобілізувалася під час Другої світової війни (яка почалася у 1939 році), але до кінця 1940 року, попри величезні втрати у Франції та під час Битви за Британію, чисельність регулярної армії разом з резервом та добровольцями (Territorial Army) сягала близько 1.6-2 мільйонів осіб, хоча значна частина була погано навченою і оснащеною, а значна частина сил перебувала в колоніях та за кордоном

При чисельності населення Британської Імперії - 680 000 000 осіб
У 1940 році Британська імперія, хоч і втратила частину територій після Першої світової, все ще була величезною світовою силою, і хоча точна цифра населення в самому 1940 році складно визначити з уривків, за даними Wikipedia на той період, населення Імперії оцінювалося приблизно в 680 мільйонів осіб

То як
Може заткнешся?
Бо в нас на 40 млн - воює всього в 2 рази менше ніж в Британії на 680 млн....
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня.
Це чергова українська схема :( которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах
Молодша
Теорію здала за ПЕРШИМ разом....
Водіння (практику) здавали ТРИ рази.
Перший раз тому що на меддовідці вона без окулярів , а по життю ходить в окулярах.
Тому стрес+ гірше бачиш+здавала в Шептицькому (районний центр коло Львова, бо у Львові все було зайнято на місяці вперед)
Другий раз у Львові , в лінзах , але Львів досить велике місто , навіть знаючи маршрут (вони описані в сервісних центрах і іх всього три) і їздячи з інструктором перед здачею по цим маршрутам - все одно не здала.
Третій раз - здала.

Тому оповідання про корупцію саме в цьому питанні - сильно перебільшені.
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:42

  budivelnik написав:
  АндрейМ написав:
  budivelnik написав:хоча ШІ каже що цитату ПРИПИСУЮТЬ Черчілю

Так і потрібно писати - "приписують".
Не вчи мене що я маю робити і я промовчу куди тобі йти.
  АндрейМ написав:
  budivelnik написав:Якщо 50%+1 особа БОРЯТЬСЯ - то з точки зору математики це вже МИ (група яка МОЖЕ виступати від імені України)

В ВСУ наразі біля мільйона громадян. Про які 50%+1 мова? Ті, хто не у ВСУ, не можуть казати "ми". Правильний варіант - "Мільйон громадян України борються". Якщо вже і використовуєш приписані комусь слова, то хоча б зрозумій їх суть - у Британії майже усі у тій чи іншій формі фізично брали участь у війні, навіть майбутня Королева. Прочитай повідомлення Бандерлога про те, що навіть побут солдатів на них самих, і згадай "патріотку", яка чухнула у потужне новорічне турне Європою замість того, щоб займатись побутом солдат. Про які "ми" мова? У часи Черчіля хтось чухав у новорічні турне? Чи усі, усі громадяни країни ділили одну долю і були в однакових умовах? Він мав право говорити "ми". "Ми" в Україні не має, оскільки кожен живе у різній Україні в залежності від віку, статі, близькості до влади і т.д.
Правильний варіант - ВСІ хто
донатить ,працює і платить податки, воює, безкоштовно виконує роботу на користь волонтерів/військових/тимчасово переміщених і так далі - вони ВСІ боряться.
І таких не мільйони а ДЕСЯТКИ мільнонів.
В тій самій Британії
Чисельність
Британської армії у 1940 році стрімко зростала, але точну цифру складно назвати, оскільки армія мобілізувалася під час Другої світової війни (яка почалася у 1939 році), але до кінця 1940 року, попри величезні втрати у Франції та під час Битви за Британію, чисельність регулярної армії разом з резервом та добровольцями (Territorial Army) сягала близько 1.6-2 мільйонів осіб, хоча значна частина була погано навченою і оснащеною, а значна частина сил перебувала в колоніях та за кордоном

При чисельності населення Британської Імперії - 680 000 000 осіб
У 1940 році Британська імперія, хоч і втратила частину територій після Першої світової, все ще була величезною світовою силою, і хоча точна цифра населення в самому 1940 році складно визначити з уривків, за даними Wikipedia на той період, населення Імперії оцінювалося приблизно в 680 мільйонів осіб

То як
Може заткнешся?
Бо в нас на 40 млн - воює всього в 2 рази менше ніж в Британії на 680 млн....

Де сидить крашанка па 17 ? воно покаране і як?
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:44

  Faceless написав:
  Vadim_ написав:дитина , вже три рази.

Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
  Vadim_ написав:просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали

Я те саме спостерігав, але тут багато визначають нерви, через що учень просто щось забуває:
- то поворотник не ввімкнув
- то замість першої реверс включив
- то заглух одразу, занадто швидко відпустив щеплення
І так, корупція теж нікуди не ділася, але наскільки знаю, зараз по їх схемам це треба здавати на авто СЦ, і інспектор просто за тебе все робить, тільки баранку крути, на камерах це не видно, і ганяє не весь маршрут, і не задрочує всіма видами парковки

Мі не писяли против ветра , на их авто здавала,
но когда стоиш в ожидании в декабре на улице 2 часа, это прямоэ одобренное владою издевательство
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
  Vadim_ написав:дитина , вже три рази.

Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
  Vadim_ написав:просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали

Я те саме спостерігав, але тут багато визначають нерви, через що учень просто щось забуває:
- то поворотник не ввімкнув
- то замість першої реверс включив
- то заглух одразу, занадто швидко відпустив щеплення
І так, корупція теж нікуди не ділася, але наскільки знаю, зараз по їх схемам це треба здавати на авто СЦ, і інспектор просто за тебе все робить, тільки баранку крути, на камерах це не видно, і ганяє не весь маршрут, і не задрочує всіма видами парковки

Мі не писяли против ветра , на их авто здавала
Часто зручніше здавати на тому авто, на якому вчилися, тобто автошколи
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:54

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня.
Це чергова українська схема :( которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах
Молодша
Теорію здала за ПЕРШИМ разом....
Водіння (практику) здавали ТРИ рази.

Син здавав 5 років тому, теорію з першого разу, водіння з другого разу
Панянка здавала 3 роки тому, теорію з першого разу, водіння з першого разу
Без хабарів
