Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:32

  UA написав:
  fox767676 написав:Албания перехватит у Украины упавшее знамя ИТ-аутсорс Мекки

На Балканах пісні-танці, а не фізмат підлітки полюбляють.
Україна в плані дешевих, але досить якісних кадрів для айті була унікальною. Була...


в Балканы вливается новая свежая кровь с Северо-Востока
Хорватия для более мажорных, Албания для пересичных посплолытых
ФизМат для ИТ-аутсорса, что был в Украине, не сильно то и нужен
Пару раз приходилось вспоминать геометрию
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:36

  UA написав:Щось форум деградував та став зовсім туповатим.
Думаю після 18 років писання тут забити болт.
Краще гуляти по парку.


Легко сказать, сложно сделать :mrgreen:
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:38

  fox767676 написав:
  UA написав:
  fox767676 написав:Албания перехватит у Украины упавшее знамя ИТ-аутсорс Мекки

На Балканах пісні-танці, а не фізмат підлітки полюбляють.
Україна в плані дешевих, але досить якісних кадрів для айті була унікальною. Була...


в Балканы вливается новая свежая кровь с Северо-Востока
Хорватия для более мажорных, Албания для пересичных посплолытых
ФизМат для ИТ-аутсорса, что был в Украине, не сильно то и нужен
Пару раз приходилось вспоминать геометрию

Думаю, в Румунії більше шансів стати ІТ Меккою
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:40

  UA написав:Щось форум деградував та став зовсім туповатим.
Думаю після 18 років писання тут забити болт.
Краще гуляти по парку.

Ти вже багато років не пишеш ні розумного, ні корисного. Або самовихваляння, або тролінг. Як ти думаєш, твої погрози «уйту ат вас!» когось тут лякає?
Почни з себе підйом рівня форуму. У тебе ж є що писати розумне, але ти вирішив що тобі тут недостньо цілують дупу щоб розказувати. Так її не будуть цілувати. Не чекай.
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Думаю, в Румунії більше шансів стати ІТ Меккою


Вона не на правильній частині Балкан
моря для рекреації вважай нема
багато знайомих сімпотних дівчат помикались по балканам-піренеям і зупинились саме в Албанії
А шт там в Румунії крім самого високого православного собору?
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский

Ахах
А чего не лысый из 95 квартала?
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:19

  Letusrock написав:Шо там у нас, кримський кавоман пішов на підвищення, з керівника розвідки на секретарку?


в "експертному середовищі" гул такий наче призначили "спасителя нації" на наступні 20 років
знайшли такого ж москаля-розвідника як нащадки культури рязансько-окських скотомогильників
сільпо неначе подуріло
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:21

  Бетон написав:Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский

Ахах
А чего не лысый из 95 квартала?


українофобська країна десь поруч з московщиною та польщею
у владу будь-кого
грузинів, армянів, сефардів, ашкеназів, татар, бурятів, усіляких -ових
особливо МО наче пороблено
серед українців тільки у рагулів є шанси , но тільки для того щоб дискредитувати всю націю
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:28

  Бетон написав:Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский
Ахах
А чего не лысый из 95 квартала?


Хорошо,твой вариант?
Естественно, выбор с зеленых и их прихвостней, иного быть не может априори.
Кто тебе больше нравится?
Можно Марьяну затулить. Она прикольная, уверен, воровать не будет.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:28

  Бетон написав:Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский

Ахах
А чего не лысый из 95 квартала?

М ля це хто ? його знають бійці в окопах чі поряд?
КАКОЕ образоание і коли на війні ? или очередное па 17 :(
Vadim_
