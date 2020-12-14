|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:32
Хомякоид написав:
Часи були золоті, так, особливо для тих хто купував квартири в ті часи.
Квартири виходили на вогу золота
Знайомий купив в кредит квартиру в березні 2008 однокімнатний вбитий панельний хрущ на Дорогожичах за 74. З рієлториськими і нішими комісіями вийшло під 80.
Взяв 100 відсотків в кредит в швейцарських франках.
Потім франк виріс до долара.
Бетон вийшов золотий
Тут не прийнято розказувати про подібні історії.
Потрібен даражай, а не гірка правда!
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:34
Хомякоид написав:
В масі своїй будували жлоби на вкрадені кошти.
По хорошему все це треба відібрати і роздати під дитячі будинки або багатодітнім сімям.
Хто ж це зробить?
Людина, яка підняла корупцію до рівня часів януковича? Чи його "міністри" з торговими дипломами?
