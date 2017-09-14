|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:05
_hunter написав:
так другой - просто нет. Я это имел в виду.
якщо вживати замість "друг" "партнер"?
4
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:07
АндрейМ написав: Hotab написав:
Але «привід» є законним, якщо є підстави притягти до адмін відповідальності, а місце порушника невідоме
А хто ті підстави перевіряє? Статус "у розшуку" в одну мить масово з'явився у громадян, які начебто не з'явились за повістками. На які саме адреси ТЦК начебто надсилали ці повістки - незрозуміло. Хто і як їх начебто вручав - незрозуміло. Всі ці уточнення даних, в тому числі адрес, в Резерві+ було до одного місця. ТЦК нібито направляє ці повістки за адресами реєстрації, незважаючи на те, що людина оновила дані і зазначила іншу адресу. Те, що ТЦК бреше, що повістки надсилались або вручались, само по собі є порушенням.
є-резерв
є-референдум
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 03 січ, 2026 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:14
АндрейМ написав:
А хто ті підстави перевіряє? Статус "у розшуку" в одну мить масово з'явився у громадян, які начебто не з'явились за повістками. На які саме адреси ТЦК начебто надсилали ці повістки - незрозуміло. Хто і як їх начебто вручав - незрозуміло. Всі ці уточнення даних, в тому числі адрес, в Резерві+ було до одного місця. ТЦК нібито направляє ці повістки за адресами реєстрації, незважаючи на те, що людина оновила дані і зазначила іншу адресу. Те, що ТЦК бреше, що повістки надсилались або вручались, само по собі є порушенням.
Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її. Тому неявка по повістці наразі проблема ухилянта, а не ТЦК.
sashaqbl написав: АндрейМ написав:
...... ТЦК нібито направляє ці повістки за адресами реєстрації, незважаючи на те, що людина оновила дані і зазначила іншу адресу. Те, що ТЦК бреше, що повістки надсилались або вручались, само по собі є порушенням.
Згідно з діючим законодавством повістка вважається врученою, якщо ви не зявилися на пошту щоб отримати її. Тому неявка по повістці наразі проблема ухилянта, а не ТЦК.
Там же конкретная ситуация описана... - как (и куда) викингу нужно зявятись, что бы ее получить? 🤔
flyman написав: _hunter написав:
так другой - просто нет. Я это имел в виду.
якщо вживати замість "друг" "партнер"?
Слово - не воробей. В принципе ничто не воробей, кроме воробья...
Президент США Дональд Трамп оголосив, що американські військові схопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину.
стають зрозумілими причини предноворічного психозу на рязано-окських скотомогильниках з замахом на життя їх вождя і заявами про силове "усунення українських центрів прийняття рішень"
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 03 січ, 2026 12:22, всього редагувалось 1 раз.
По ходу реальна спецоперація, якщо рудий не бреше:
flyman написав: АндрейМ написав: Hotab написав:
Але «привід» є законним, якщо є підстави притягти до адмін відповідальності, а місце порушника невідоме
А хто ті підстави перевіряє? Статус "у розшуку"
в одну мить масово з'явився у громадян, які начебто не з'явились за повістками.
а у ДІЇ це відображається ?
BIGor написав:
Цікаве законодавство, закрутили лихо, видно що в ВР і ОП люди сидять які і бурсу навіть не закінчили. Давайте продовжимо логічний ряд: військовозобовязаний вважається такий що прийшов в ТЦК, навіть якщо він не зявився в ТЦК.
Давайте, будемо відверті. Уникнення вручення повістки - доволі поширений спосіб затягування часу. Тому у військовий час доволі логічно, що таку практику скасували. Погоджуюся, що це певне обмеження прав ухилянтів. Але тільки тих, які за 4 роки війни так і не сподобилися зявитися у ТЦК.
Banderlog написав: pesikot написав:
"Чудовий" початок року ...
Трамп-миротворець ...
А шо случілось?
воїни світла й демократії продовжують любити нафту? Який нежданчик.
Можно подумати, що рашисти полізли в Україну захищати російській язик та православіє, а не за корисними копалинами )
