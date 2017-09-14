Додано: Пон 05 січ, 2026 09:08

Тригером, який вимушено запустив трансформацію, стала відставка з посади глави Офісу всюдисущого Андрія Єрмака. Оскільки для Зеленського він був і урядовий швець, і військовий жнець, і на геополітичну дуду грець, випадання його з обойми загрожувало президенту ледь не колапсом управління.



Варіантів у Володимира Олександровича було всього два. Перший – шукати рішення, як у тіньовий спосіб через якихось проксі продовжити тривання Єрмакового впливу. Другий – вдатися до кардинальної перебудови всієї системи, щоб спробувати підперти свою владу останніми позитивовмісними людьми з команди.



Президент вагався понад місяць, але таки вирішив іти другим, набагато складнішим шляхом. Нові перестановки поки не означають остаточного випилювання із системи мацаків Єрмака, але загальний настрій на владному Олімпі дає підстави вірити, що це лише питання часу.

Деякі ЗМІ писали, що очолити ОП може технічна кандидатура – уповноваженого президента з питань санкцій Владислав Власюк, який мав би прикривати реальне повернення до керівництва Андрія Єрмака. Коли ця "ідея" випірнула в медіа, то це викликало таке люте обурення як в Офісі, так і в інших таборах владної команди, що складно повірити в те, що були сили в країні, здатні таке призначення протягнути.

Новий голова Офісу президента на попередній посаді був одним із небагатьох, хто насмілювався непублічно тримати паралельний до Єрмака контакт із різними таборами в команді Трампа: від генерала Кіта Келлога до команди віцепрезидента Венса. Хоч Єрмак напряму і через президента постійно намагався заблокувати ці канали.



Буданов має в очах американців два великі плюси. По-перше, у нього є реальний погляд на стан справ на війні, що дає можливість адекватно вести з ним переговори. По-друге, він не залучений в останні гучні корупційні скандали, а це позбавляє розмови з ним репутаційних ризиків.



Крім цього Буданов – чи не єдиний у країні має прямі робочі контакти з росіянами. Він спілкувався з ними про обміни полоненими і, наприклад, проводив окремі очні переговори в ОАЕ в ході останньої хвилі дипломатичних зусиль нової команди США.



Власне, посилення переговорної групи і "децентралізація" контактів з американцями мають стати головними змінами, які принесе призначення Буданова.

Міністр цифрової трансформації є одним із ключових драйверів технологічних змін в армії впродовж усієї війни. Як розповідали УП одразу кілька очевидців, Федоров постійно генерує на ставках різні технічні рішення, протягує важкі проєкти типу "Лінії дронів" тощо.



"У Міши є ціла концепція нової технологічної війни, він її з боями просуває уже давно, але система опирається, як може. Якщо Міша реально стане міністром оборони, то все це розвернеться на повну силу", – пояснює причину походу Федорова в МОУ один із топів з влади в розмові з УП.



По суті, Шмигалю в Міноборони відвели роль такого собі лікаря невідкладної допомоги, чия задача була привести пацієнта до стабільного стану. Займатися ж лікуванням і відновленням буде уже Федоров.



Принаймні так цю історію бачить президент Зеленський.

Можливе призначення нового міністра оборони відкриє шлях до ще не оголошених, але вже очевидних кадрових змін на найвищому рівні командування армією.



У всякому разі ще влітку, коли формувався уряд Свириденко і Федоров вкотре був серед кандидатів на пост міністра оборони, він пропонував замінити генерала Сирського і його команду, щоб дати Силам оборони "нову динаміку" і культуру ухвалення рішень.



Чи вдасться це йому тепер, складно сказати. Достеменно ясно, що Шмигалю не вдалося побороти генеральську кругову поруку. І це, мабуть, головна причина, чому Зеленський запропонував Денису Анатолійовичу залишити посаду.



Врешті, за країну можна лише порадіти: вперше за багато років Міненерго очолить людина, яка знає цю сферу, а не просто здатна будувати схеми і відправляти гроші кураторам у Москву. Якщо хто забув, то до походу на держслужбу Шмигаль успішно очолював одну з найбільших у країні Бурштинську ТЕС.

Коли і якщо президент зможе завершити втілення всіх своїх кадрових обіцянок щодо урядових і силових чиновників, почнеться не менш важлива фаза – зміни в армії.



Якщо комплексно глянути на перестановки, вони можуть дещо вжахнути. Президент одномоментно зачищає всю верхівку силових структур, які впродовж війни рік за роком здобували бойові звитяги і публічний капітал.



Хтось бачить у цьому лише політику – мовляв, Зеленський превентивно відсуває впливових силовиків від центрів впливу, щоб вони не могли використовувати їх під вибори.



Насправді проблема набагато ширша. На порозі 5 року повномасштабної війни стало очевидно, що вибудувана система влади і силових структур по факту потихеньку деградує.



Героїчна інерція перших років ще тримає суспільний статус багатьох відомств, але імпульс її уже настільки невеликий, що перший-ліпший корупційний скандал здатен зруйнувати як окрему структуру, так і за ефектом доміно всю систему.



На цьому етапі косметичні зміни ситуації не врятують. Якщо щось і треба змінювати, то всю систему в цілому. Іншого часу і шансу на це Росія може не залишити.

