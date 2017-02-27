RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Й в нашому випадку виникає питання – а якій має бути курс? Й тут ми повертаємось до того, що формального розрахунку співвідношення валют – немає. Що робити? Один з індикаторів – сальдо торгового балансу. Й особливо його динаміка. Поки що ми бачимо, що дефіцит зростає. Ми не можемо очистити його від спецімпорту, але НБУ може. Й гадаю він бачить те саме – дефіцит й його зростання.

Але ми стаємо заручниками усталеної парадигми в країні – міцний курс-міцна економіка. Хибна та шкідлива парадигма, але дуже подобається влада. Й ми стаємо заручниками ситуації, що коли ми два роки будемо отримувати репараційний кредит – НБУ може тримати будь-який курс. Тобто є ризик, що курс буде стабільний, а економіка буде чахнути. Рано чи пізно це вирівняється, але наслідки будуть невтішними. Бо економіка має довший лаг на відновлення.

Це моє бачення ситуації. Поки воно не дуже розповсюджене. Взагалі те, що викладене вище, далеко не всі кажуть. Дехто як й раніше каже про спекулятивний попит та інтервенції НБУ для стримання курсу та інші фактори довоєнної економіки, що вже давно змінилося. Ще раз – ми живемо в НОВІЙ УНІКАЛЬНІЙ ситуації в питаннях курсоутворення.

спостерігаємо...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Це все зимова тисяча :mrgreen: а Сьогодні ще й на візит до лікаря тим хто 40+ додали 2000 :mrgreen:
