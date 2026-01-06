Сибарит написав: Дюрі-бачі написав:
Чим стабільніша економіка — тим менше людей може купити собі власне житло.
Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы.
Например, чем стабильнее экономика, тем больше люди спокойны за свое будущее и меньше ощущают потребность владеть собственным жильем.
Я також бачив на днях статистику, яку оприлюднив пан Дюрі-бачі.
Не думаю, що з неї можна робити якісь далекоглядні висновки.
Дійсно: в Румунії мікроскопічна кількість людей мешкає в орендованому. Фахівці це пояснюють тим, що при переході від соціалізму до капіталізму були найлегші та найзрозуміліші умови приватизації житла. Те саме стосується Угорщини та Болгарії.
Оскільки я останній рік мешкаю у Франції, то скажу таке: з точки зору нерухомості прямо патріархальна країна: фактично ніде та нічого не будують нового. Натомість ретельно зберігають те, що було побудовано в 15-му або 17-му сторіччі. Неймовірне спадкове право: нерухомість передається нащадкам, які мешкають в родових будинках. Багато палаців маркізів.
Але цього мало: люди володіють неймовірно великими площами ланів та лісів.
І вони ці лани або самі обробляють, або в оренду здають, АЛЕ НЕ ПРОДАЮТЬ.
Тобто все в приватній власності. Я в ліс ніде зайти НЕ можу: приватна власність. З косулями, оленями, куропатками, зайцями та фазанами, які тут водяться прямо стадами…
Приватна оселя у Франції - це не просто будинок, це будинок плюс велика земельна ділянка разом з ним, як правило площею в 30…75 соток. Плюс у власника десятки гектарів власної землі.
А не 3…5…6 - зрідка 10 соток, як в Україні. І ті 30-75 соток, які йдуть разом з будинком, це не під картоплю, як було у мого тестя, а під газон та квіти.
Можна їхати сотні кілометрів і не побачити жодного будівництва новобудови.
В тому реґіоні Франції, де я зараз мешкаю, я знаю тільки 2 (два) будівництва нових приватних будинків. В тому регіоні України, де я теоретично мешкаю (Львів) я знаю тисячі місць будівництва.
Така ситуація призводить до того, що інші люди у Франціі живуть в орендованому, і відсоток доволі високий: 38,8.
Я би сказав, що наведена табличка цікава (я бачив її в іншому варіанті - від зворотнього) але вона не несе ніякої інформації для висновків, тому що всі країни та спосіб життя людей є різними.
Навіть, якщо ці країни межують одна з одною, порівняйте сусідів: Францію та Німеччину.
Дуже різні сусіди і дуже різний відсоток.