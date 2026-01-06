RSS
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:22

  Vadim_ написав:А кто знает как в Америке с этим , Кольт и Смит и Вессон решают вопрос или в суд?

Америка большая, и в разных областях может быть по-разному. Где-то возьмут за шкирку и выкинут, даже без смит-вессона, а где-то за недостаточно вежливый разговор с захватчиком могут присудить компенсацию тонких душевных страданий.
В целом ситуации "как в Испании" вполне возможны.
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:25

  Vadim_ написав:А кто знает как в Америке с этим , Кольт и Смит и Вессон решают вопрос или в суд?

Эти ребята могут решить вопрос где угодно, но потом все равно суд 😁
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:29

выходит шо там такая же демократия , правосудие и право собственности как и у нас? :(
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:51

Демократия - это когда тебя посылают к черту, а ты идёшь, куда хочешь (с)

Суть цивилизации заключается в том, что конфликты интересов разрешаются не прямым противостоянием, а специально назначенными людьми. Это получается значительно дольше, чем просто подраться 😁
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:15

Сейчас посмотрел пару видосиков и почитал коменты под ними по проблематике блекаута в одном из берлинских районов, который случился в субботу и будет продолжаться минимум до четверга и узнал много нового о полит ситуации в Германии. И собственно о том киздеце который там творится
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:27

Я також бачив на днях статистику, яку оприлюднив пан Дюрі-бачі.
Не думаю, що з неї можна робити якісь далекоглядні висновки.
Дійсно: в Румунії мікроскопічна кількість людей мешкає в орендованому. Фахівці це пояснюють тим, що при переході від соціалізму до капіталізму були найлегші та найзрозуміліші умови приватизації житла. Те саме стосується Угорщини та Болгарії.

Оскільки я останній рік мешкаю у Франції, то скажу таке: з точки зору нерухомості прямо патріархальна країна: фактично ніде та нічого не будують нового. Натомість ретельно зберігають те, що було побудовано в 15-му або 17-му сторіччі. Неймовірне спадкове право: нерухомість передається нащадкам, які мешкають в родових будинках. Багато палаців маркізів.
Але цього мало: люди володіють неймовірно великими площами ланів та лісів.
І вони ці лани або самі обробляють, або в оренду здають, АЛЕ НЕ ПРОДАЮТЬ.
Тобто все в приватній власності. Я в ліс ніде зайти НЕ можу: приватна власність. З косулями, оленями, куропатками, зайцями та фазанами, які тут водяться прямо стадами…
Приватна оселя у Франції - це не просто будинок, це будинок плюс велика земельна ділянка разом з ним, як правило площею в 30…75 соток. Плюс у власника десятки гектарів власної землі.
А не 3…5…6 - зрідка 10 соток, як в Україні. І ті 30-75 соток, які йдуть разом з будинком, це не під картоплю, як було у мого тестя, а під газон та квіти.
Можна їхати сотні кілометрів і не побачити жодного будівництва новобудови.
В тому реґіоні Франції, де я зараз мешкаю, я знаю тільки 2 (два) будівництва нових приватних будинків. В тому регіоні України, де я теоретично мешкаю (Львів) я знаю тисячі місць будівництва.
Така ситуація призводить до того, що інші люди у Франціі живуть в орендованому, і відсоток доволі високий: 38,8.
Я би сказав, що наведена табличка цікава (я бачив її в іншому варіанті - від зворотнього) але вона не несе ніякої інформації для висновків, тому що всі країни та спосіб життя людей є різними.
Навіть, якщо ці країни межують одна з одною, порівняйте сусідів: Францію та Німеччину.
Дуже різні сусіди і дуже різний відсоток.
