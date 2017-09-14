Додано: Вів 06 січ, 2026 12:57

а як цікаво працює пропаганда. вже спокійно пропихується думка, що якщо людина в тилу, то вона має мати ЛИШЕ психологію ухилянта. не може бути в тилу людини, яка має проукраїнські погляди. шиза? шиза. але дехто, й не одна людина це тут пише, ще й виправдовує ухилянтів - типу що з них взяти, перелякані дурники. для початку, якщо ухилянти перелякані дурники, то нехай мовчать, а не щось тут виступають й намагаються свої проблеми перекласти на інших. по-друге, якщо тил буде лише з переляканих ухилянтів, то всі швидко посипеться - бо ці наші замасковані зрадофіли-іпсошники чомусь мовчать про волонтерів - а це чимала кількість людей в тилу, про тих, хто виробляє зброю, та й багато інших функцій.ні в них головна фігура - це ухилянт, який десь сховався, й носа не висуває. не працює, не платить податки, не донатить - не робить для країни нічого. таких вони розуміють - бо напевне в душі самі такіа ті хто щось робить для країни, чи взагалі для фронту - таких вони не розуміють. ба більше, чим більше людина робить, тим більше на них накидають. бо ті самі люди, що РОЗУМІЮТЬ ухилянтів, люблять накинути на Притулу, на Стерненко, на Порошенко того ж. а ще краще в окоп їх відправити. звісно краще - для руських. бо скільки руських Стерненко знищить в окопі, а скільки знищили завдяки його "русорізу".кожен сам робить висновки, чого ж так зрадофіли полюбляють ухилянтів...