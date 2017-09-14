Letusrock написав:Мерц сказав щось типу "нічого генофонду тікати у Європу, прошу пана Зеленського забезпечити участь молоді у військовій службі" З цього випливає: - ЄС цілком і повністю підтримує героїчну боротьбу за "свободу та демократію"(точніше за безпеку ЄС) і без проблем пожертвує не тільки молодим генофондом а при потребі і укр.жінками - ЄС демонструє лояльність до Зеленського: гроші та особиста безпека/підтримка в обмін на мобресурс - ЄС не тільки не помітить а навіть прямо підштовхне до ще більшого безпредела стосовно мобресурса в Україні - легко прослідкувати по таким заявам рівень нашої незалежності/суверенності/субєктності - печально що інтереси укр.влади та ЄС будуть збігатися "до останньої верби", і ці інтереси йдуть повністю в розріз з "Життя, здоров'я, честь, гідність та безпека громадян є найвищою соціальною цінністю в Україні"
Це вже 300разів всі обговорили. Зебанда і яка різниця куди платити податок.
Але, що ось цікавого то про рекордні інвестиції в польщу на скільки там 180млдр євриків, а в україну на 2 роки 90 єлі єлі. ахах
ЛАД написав:Но и ничего не случилось для такого пессимистического вывода.
Возможно вывод сделан из следующих фактов: - декларация предполагает размещение в Украине войск НАТО, что является недопустимым условием для подписания мира с точки зрения рф. Т.е. просто вписывается в мирный план условие, при котором рф практически гарантированно откажется от подписания... - декларация подписана только Украиной, Францией и Великобританией. Но значительная часть обязанностей по ней на США, которые не подписали декларацию.
так і є на мою думку. Трамп робить неймовірне і неможливе щоб вибити рашку зі світового ринку нафти. якщо рік-два тому на це знадобилось би 10-15 років, зараз в турборежимі це може відбутись за 3-5 років. ПРОТЕ зазначене TURом все одно буде спонукати уйла до вічної війни, не зважаючи на якусь там опу в економіці рашки.
Як ти тільки зміг поєднати цукерки рошен і перемовини зараз ? ) Порох, свого часу, зробив все можливе, щоб війна затухала
Але комусь і конкретно тобі, Порох був тоді поперек горла
просто ти тупенький того звязку не бачиш між політикою і особистим інтересом. Шоколадний хотів продавати цукерки на російський ринок того і заключив мінські угоди. Біда лиш в тім що виконувати їх не хотів. І варнякав по пяні що діти з донбасу будуть сидіти в підвалах під обстрілами а нагі святкуватимуть а по факту і діти донбасу в підвалах і діти решти України а порошенківські в європі. Напомню тобі шо порошенко створив партію ригів і був в шестьорках в сдпуо в медведчука бо ти все забуваєш що він такий ж олігарх як ахметов з партії регіонів чи пінчук або фірташ. Воно в тебе память отшибло, але тут є люди які ще мозги не пропиди як ти. Тепер яке відношення доходи від сватів до переговорів? Та пряме. Поки незламний черчіль кормився з сватів то плював він на ато і договарювався ще краще шоколадного їздив з гастролями в росію ще в травні 2014року) але коли дорвався до корита і суми від сватів стали мізерними порівняно з зйомками в голубом огонькє з кіркоровом то черчілю мир став не ітєрєсєн, лічно. Кажеш післати шоколадного домовлятись про мир з макроном? Так ми вродь з макрону війну не обявляли? Ну путіну ми теж не обявляли, але я думаю шо воюєм таки з ним? І переговори тож треба з ним вести? нє ? Маячня? Треба памятник чехову розхєрячити або якомусь українцю типу маршала тимошенко. Тоді договоримся з європою про мир з росією і буде демобілізація.