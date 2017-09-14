|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 08 січ, 2026 22:42
Banderlog написав:
усі герої. І ті втрати серед цивільних були допустимі.
Чи ти гадав шо ти цивільний того по тобі бити не можно, а по мені можно?
так я чогось несогласєн що це більший злочин
Мирняк вообще в войне не учитывается, стратегически- обуза, пожирающая ресурсы и еще и ноющая и стогнущая, и абсолютно не помогающая победить.
Стратегически лучше сбить ракету среди города, лишь бы она в цель не попала-я не прав,пан Бандерлог?Ну если в поле не получилось?
А кому не нравится так вон Бог-вон порог. Нефиг тут сидеть.В Европу тикайте.
Додано: Чет 08 січ, 2026 23:05
Якщо кацапи дійсно саме сьогодні хочуть масовано пускати шахеди і КР, то погода точно не на їх боці.
Побачимо ..
Додано: Чет 08 січ, 2026 23:37
fler написав:
У берегов Турции атакован очередной танкер из российского теневого флота.
7 января дрон атаковал нефтяной танкер ELBUS в Черном море в 30 милях от побережья Турции (провинция Кастамона). Судно под флагом Палау направлялось в российский порт Новороссийск для загрузки нефтью. В результате атаки повреждена верхняя часть танкера, пишет газета Ortadoğu.
Атака произошла вчера между 08.57 и 11.18 по Гринвичу. Сейчас танкер находится на рейде турецкого порта Инеболу.
И что тут оскаржувати?
Мы с РФ воюем.
Всё. Вопросов нет.
Этот танкер вполне объект для нашей атаки.
Додано: Чет 08 січ, 2026 23:44
flyman написав:
а хто казав, що морські це такі як авіа тільки морем і це вчив?
Ніхто. Бо казав інше. І це дійсно так.
Так, коректно говорити, що міжнародне морське право та міжнародне повітряне право справді перекликаються (або мають значні подібності та взаємозв’язки). Це визнана позиція в доктрині міжнародного права, оскільки обидві галузі регулюють використання “відкритих” просторів для навігації та мають спільні історичні корені, принципи й точки перетину.
Основні точки перекликання
• Принцип суверенітету над територіальними просторами —
Обидві галузі визнають повний і виключний суверенітет держави над своїм територіальним морем (до 12 миль) та повітряним простором над сухопутною територією й територіальним морем. Це закріплено в Чикагській конвенції про міжнародну громадянську авіацію 1944 р. (ст. 1) та Конвенції ООН з морського права 1982 р. (UNCLOS, ст. 2).
• Свобода в “відкритих” просторах —
Над відкритим морем (high seas) діє свобода судноплавства (для кораблів) та свобода польотів (для літаків). Цей принцип походить з історичного звичаєвого права свободи відкритого моря (mare liberum) і застосовується аналогічно до повітряної навігації. Свобода польотів над відкритим морем прямо передбачена в UNCLOS (ст. 87), а також випливає з Женевської конвенції про відкрите море 1958 р.
• Режими проходу/прольоту —
У міжнародних проливах, архіпелажних водах та інших зонах UNCLOS регулює не тільки морський прохід суден, але й транзитний проліт літаків (наприклад, ст. 38–44 про транзитний прохід через проливы, ст. 53 про архіпелажні морські коридори, де дозволяється швидкий проліт). Таким чином, норми морського права безпосередньо впливають на повітряне, визначаючи режим повітряного простору над певними морськими зонами.
• Взаємодія та вплив —
Статус і режим повітряного простору над морськими просторами часто визначається саме морським правом (UNCLOS), а не виключно повітряним. Аналогії з морського права (наприклад, принцип невтручання, допомога в біді) застосовувалися при формуванні норм повітряного права. Обидві галузі взаємодіють з іншими (наприклад, з космічним правом на вищих висотах).
• Відмінності, що не заперечують перекликання —
Повітряне право більше акцентує на суверенітеті (немає “невинного проходу” для літаків через територіальний простір, на відміну від кораблів), а морське — на зональному поділі (ІЕЗ, континентальний шельф). Але це саме відмінності в деталях, а не відсутність подібностей.
Отже, фраза про “перекликання” є цілком коректною та часто вживається в юридичній літературі для опису цих зв’язків. Якщо ви маєте на увазі конкретний контекст (наприклад, певний випадок чи документ), можу уточнити детальніше!
