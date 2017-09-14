RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16377163781637916380
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 09:14

d44

Але ж "все під контролем"


Не збивають нічого? Всі 600 заходять на свої цілі?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17511
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 09:26

Schmit
 
Повідомлень: 5351
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella 1, який було затримано в Атлантичному океані під прапором РФ.

Про це повідомила генеральний прокурор США Памела Бонді.

Як повідомляють ЗМІ, з 28 членів екіпажу цього танкера, що перевозив нафту з Венесуели та Ірану, 20 – це громадяни України, 6 – громадяни Грузії й 2 – громадяни РФ.

Всі 20 членів екіпажу — це одесити, які закінчили Одеську Морську Академію.

https://ua.news/ua/world/ssha-suditimut ... h-moriakiv
Water
 
Повідомлень: 3753
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 09:42

Water

Всі 20 членів екіпажу — це одесити, які закінчили Одеську Морську Академію.


І ухилянти 🤭
Може продіджі пояснить.. Якщо працює в тіньовому флоті, то мабуть не підпадає під перелік постанови, яка дає право на виїзд?
Принаймні у пілотів тільки світлі контракти дають право. У кого сірі - ті не повертаються, бо більше не виїдуть
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17511
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 10:05

  Hotab написав:d44

Але ж "все під контролем"


Не збивають нічого? Всі 600 заходять на свої цілі?
Не знаю, можу судити по свому регіону.Десь за півгодини описують маршрут та кількість і саме стільки і туди прилітає у більшості випадків. Навіть можна спостерігати це візуально, якщо в місті. Можна ще згадати розвіддрони над столицею, над їхніми ТЕЦ, над західними регіонами...Просто не треба владі п..ти про 100500 вдалих рішень проти шахедів і ніхто не буде реагувати на їхню маячню.
d44
 
Повідомлень: 816
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 10:19

Інвестор_К

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс.
Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы.
В интернетах стогін и панічні настрої.
Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно.
Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Отопление тоже пропало?
Сочувствую.
Будем надеяться, что быстро восстановят.

Я тебе говорил уезжай.

В Днепре коллапс. Жители начали массово скупать воду в магазинах

Інвестор_К: "дешевше буде"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42031
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 16377163781637916380
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 186206
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 387080
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1089980
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15377)
08.01.2026 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.