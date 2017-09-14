RSS
  #<1 ... 16379163801638116382
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 12:30

  Letusrock написав:Бачили відео як тернопільський тцкшник Дячук Вадим, знімає впійманого цивільного з розбитим лицем на задньому сидінні і погрожує йому ще раз в"є...ати?
Цей Дячук здоровий 25 річний накачаний амбал, колишній мент, майстер спорту по важкій атлетиці, по обличчю видно що інтелектом не обтяжений.
Пардон я мав на увазі що це важкопоранений в боях, тричі контужений інвалід без ноги, як і більшість "ветеранів" бусиків тцк

А можно ссылочку хоть в личку?
Или то в известной телеге выложили? Когда?
Документы у "ухулянта" Дячукосвыня проверяла или нет? Ну там догляд за инвалидом отцом-матерью, почки может нет или на шплинтах нога собрана, или так, наугад бил-паковал? Так можно случайно и одного списанного товарища з-нэтым-вос, который в 45 просто отлично выглядит из за регулярного отдыха за кордонами-91, из Линкольна вытянуть и слегка помять...
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5614
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
