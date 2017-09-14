Додано: Чет 08 січ, 2026 14:26

Hotab написав:

є морське право, є міжнародне, їх де залапали?





Воно і називається «міжнародне морське право»

Порушено добуя і візочок

І не важливо «де?»

матросік 110% міг не значи кому належіть судно,десь після 2001 року згідно з ISM code обов'язково треба було вказувати на "дошці оголошень" імя компанії овнера а тільки менеджератобто матросіка найняли на рейс в умовному Unicom Novorossivsk (саме ця компанія працює з танкерним флотом, який має відношення до російських судновласників)Офіційно власником судна може бути Кіпрський овшор (або ,британська компанія, як булоу мене Antrak Express, там були переважно індуси(британські), 17-18 партнерів, які вклали свої гроші і купили 5 старих ро-ро (вкрадені судна з Балтійського і Чорноморскьго пароплавства), придбали судна десь у 1995-96роках по ціні 1,5-2,2млн дол, через 15 років продали на метелобрухт у Індію (моє судно за 7,2млн дол)Після 2001 роки у Антрака не має суден у власності(індус Гані казав, що бути овнерами дофіга гемору, старе судно багато недоліків, треба вкладати кошти -а їм це не хочеться, тому перейшли на брокерьскі послуги)Стосовно Російського тіневого флоту, там може бути декілька фірм прокладок (які офіційно в базі вважаються овнерами, і вони десь у Пирії, чи на Мальті, Кіпрі) при реєстрації суднаtop 10 світових лідерів по догляду за судами (як на мене це перші -6, решта вже таке собі)