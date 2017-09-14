RSS
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:07

  flyman написав:
  ЛАД написав:.........

ак понимаю, что это разъяснение ИИ.
Слишком сложный вопрос для него, можно ли безоговорочно доверять ответу?
Исходя из разъяснения prodigy viewtopic.php?p=5921928#p5921928: "матросік 110% міг не значи кому належіть судно", - он мог и не знать, что это "теневой флот".
И вы не ответили на вопрос: "Кем порушено морское право?"
В чём нарушение? В игнорировании американской блокады? Опять же не знаток морского права, но очень интересно, насколько законна такая блокада?

ООН ніяких не видавало вказівок.
Знаю.
Это к шаману - пусть расскажет о "силе права".
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:08

  Hotab написав:ЛАД

Сильно подозреваю, что вы знаете столько же, сколько я, т.е. ничего.


Міжнародне морське право дуже переплітається з міжнародним повітряним. А останнє я вимушений вчити.
Якщо матроси не знають раптом (але мали б знати) - тим гірше для них.

международное морское право и закони США -могуть частково співпадати, а могуть і відрізнятися,


Країни учасники ж синхронізують ключові моменти. Можуть посилювати власні вимоги до ліцензій, до шкіл які їх видають, по медицині , але ключові правила мають співпадати. Невиконання вимог берегової охорони всюди погано виглядає.

де в міжнародних водах чи берегових водах Венесуели, куди поширюється вимоги берохорони США?
flyman
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:08

  pesikot написав:Ти знову відкрито брешеш )

Яка це добра половина українців чи чернігівців (я так не зрозумів) воювала за европу ?

Чи ти зі своїми румунами переплутав ?
Які, до речі, спалили Корюківку

це в мене за європу воювало половина предків, а в тебе всі за московитську орду :lol:

нуну прям всі 20 тисяч німців було цивільними? А коли американці бомбили німецькі міста то тільки по військовим кидали?
Чи це може применшує подвиг американських льотчиків ?
Корюківку палили мадяри з німцями неуч переплутаний.
буковинський батальйон проводив антитерористичну операцію на території білорусії, ніс європейський порядок білорусам :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:09

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Да, финны сумели нанести тяжёлые потери РККА, но это естественно - наступающие войска всегда несут бОльшие потери, чем обороняющиеся, тем более, на оборудованных рубежах.
И да, РККА не сумела выполнить все поставленные задачи, но это на войне бывает достаточно часто и всё же для советской армии это был не основной фронт и главные задачи были достигнуты - финны были отодвинуты далеко от Ленинграда, а СССР резко улучшил ситуацию для своего флота на Балтике.
А тепер порівняємо з тим чого добились москалі
1 Їх втрати разів в 10 вищі ніж втрати совків в 1939 (126000 в 1939, 1+млн в 2022-2025)
2 До НАТО ввійшли Фіни і Шведи (подали заявки на вступ в травні 2022 (через два місяці після нападу педерації) вступили
фіни в квітні 2023 - + 1300 км кордону педерації з НАТО
Шведи в березні 2024
3 Балтійське море за яке воював ще петро1 - стало ВНУТРІШНІМ морем НАТО
4 Чорне море за яке воювала Катерина2 - небезпечне для пересування торгового флоту педерації+військовий флот педерації загнаний в бухти..

Питання до тебе
Так хто при..дурок більший ніж йоська кривавий?
йосці мозги вправились після 126000 втрат
а сьогоднішньому і 1+млн не указ..
а війна по часу вже довше великої вітчизняної
budivelnik
Я понимаю, что вы привыкли с подчинёнными общаться на ты.
Но я не ваш подчинённый и совсем немного старше вас. Научитесь разговаривать на вы, приходите, будем обсуждать ваши высказывания.
Хто ти такий щоб я ОПУСТИВСЯ до спілкування з проросійським совком на ВИ ?
Як тільки перетворишся на НЕЙТРАЛЬНОГО совка і почнеш поважати мову країни в якій живеш і яка тебе забезпечує - так відразу й моє відношення зміниться
А поки
Як кликнулось -так і аукається...
ПС
шкода що ти не виїхав і не нарвався на нормальну українку при перетині кордону назад , яка б тебе навчило поважати Україну як навчила італійця у вишиванці....
ППС
а з підлеглими я ЗАВЖДИ виключно на ВИ (правда частенько по імені без по батькові... але на ВИ...
Леся-Ви чому не прибрали і так далі і тому подібне, не залежно від того хто Леся-15 річна дівчинка з бурси на практиці, чи 60+річна жіночка ....)
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:21

  ЛАД написав:budivelnik
Я понимаю, что вы привыкли с подчинёнными общаться на ты.
Но я не ваш подчинённый и совсем немного старше вас. Научитесь разговаривать на вы, приходите, будем обсуждать ваши высказывания.

ЛАД встал в третья позицию

ЛАД, мы с тобой это уже проходили и я буду тебя называть на ты, потому что возраст, в твоем случае - это не причина для уважения ))
pesikot
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:21

  budivelnik написав:Як кликнулось -так і аукається...
ПС
шкода що ти не виїхав і не нарвався на нормальну українку при перетині кордону назад , яка б тебе навчило поважати Україну як навчила італійця у вишиванці....
ППС
інцидент в бусі то потужно :lol: на всю Україну роздули перемогу.
Кажеш не тою мовою говорить Лад? А зять його в зсу тою мовою?)))
А Сирський якою мовою говорить?
Ти чув як він на інтервю по азіровськи язик ламає?
https://youtu.be/AYTAbZl-3nU?si=9GYn4X1UcHepM6tf
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:23

  Господар Вельзевула написав:Днепр очухивается быстро, пока не весь,но в целом не блекаут-а говно.
Кацапы педики криворукие. :mrgreen:
В целом подготовленному очень комфортно, раздражают лишь особи, выгребшие в 8 утра весь хлеб в ларьках, догребающие в 10 утра поддоны с водой в маркетах и самое страшное-опять устраивающие очереди на АЗС.
Без жидких углеводородов будет хреново.

Шо, ты не успел в первых рядах это сделать ? )))

Думал, что все будут ждать "Господар Вельзевула", пока он отоварится ))
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:28

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти знову відкрито брешеш )

Яка це добра половина українців чи чернігівців (я так не зрозумів) воювала за европу ?

Чи ти зі своїми румунами переплутав ?
Які, до речі, спалили Корюківку

це в мене за європу воювало половина предків, а в тебе всі за московитську орду :lol:


З одного боку, ти за перемоги СРСР, з іншого - у тебе половина предків були за Гітлером

Однією дупою на два сідла не сядешь )

PS. Дуже було смішно читати від тебе, який за московитську церкву хоче ноги ламати, щось про московитську орду )))
pesikot
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:34

  stm написав:Навіть Рокко - громадянин Італії із цим був ознайомлений )))

а що його осудили за порушення міжнародного права? по якій статті?
flyman
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:35

  flyman написав:
  Hotab написав:ЛАД

Сильно подозреваю, что вы знаете столько же, сколько я, т.е. ничего.


Міжнародне морське право дуже переплітається з міжнародним повітряним. А останнє я вимушений вчити.
Якщо матроси не знають раптом (але мали б знати) - тим гірше для них.

международное морское право и закони США -могуть частково співпадати, а могуть і відрізнятися,


Країни учасники ж синхронізують ключові моменти. Можуть посилювати власні вимоги до ліцензій, до шкіл які їх видають, по медицині , але ключові правила мають співпадати. Невиконання вимог берегової охорони всюди погано виглядає.

де в міжнародних водах чи берегових водах Венесуели, куди поширюється вимоги берохорони США?

Ти хочеш дуже багато знань безкоштовно. Знайди для мене місце в «150 дол на місяць» щоб я тебе вчив .
США отримали судовий ордер (warrant) на захоплення судна за порушення санкцій.
Під час переслідування екіпаж сам змінив назву, перефарбував борт і підняв російський прапор (після попереднього використання інших прапорів, включаючи Guyana, який заперечив реєстрацію).
США кваліфікували це як “flying a false flag” або спробу приховати справжню ідентичність, що робить судно stateless (без справжньої реєстрації). Для stateless vessels будь-яка держава може boarding, захоплювати і застосовувати свої закони (UNCLOS статті 110 та звичаєве право).
Берегова охорона США має широкі повноваження (14 U.S.C. § 522) на санкції у відкритому морі проти stateless або санкціонованих суден.
Hotab
