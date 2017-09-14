BeneFuckTor написав:шо орешніком вгатили у львові? щось наші не пишуть, знову по помийках лазить а всетаки писали Більче-Волицько-Угерському підземному сховищу газу
1 Вундервафлю москалики запустили 2 Я чув 2 бабахи , хоча знаходжусь на відстані 60 км від цього газосховища( спочатку подумиав що сніг з даху впав, а вже через пару хвилин побачив істерію в інтернеті) 3 По словам доньки яка на 10 км ближче до газосховища - бабахи були на відстані 5-10км від неї..., самі падаючі 6 бойових частин вона бачила своїми очима.
Висновок вундервафля має точність +/-50км по карті.... Так як вундервафля не має бойової частини (бо розігрівається в польоті до кількох тисяч градусів) то похибка вже в 100 метрів для неї критична.
Отже Іншого змісту крім надути щоки і розігнати світову істерію типу У нас АрЕшнІк, пОсЕйдОн і як вгатимо...ух.. - я особисто не бачу... Москалям ще треба пару років працювати щоб мати можливість запустити по одному арешніку в кожне обласне місто України
Не заспокоюйте себе. Все там попаде куди треба і попало В 2022 році вже всі кричали про недолугість кацапів, а мої друзі прийшли покаліченими з фронту і розсказали мені, що зброя в них краща. Каски тільки гівно
Це хай москалі себе заспокоюють.. 20 років ВСІ нафтові гроші складали в фонд майбутньої війни проти України І виявилось , що за 4 роки все зібране вже витратили але навіть касок наштампувати не встигли ( так само як і всюдиходів з протимінним/протикульовим захистом бо замінили їх ослами) За 4 роки ДВА рази запустили ОРЕШНІК Ну добре, куди попали у Львові я буду знати ТОЧНО через кілька годин- але куди попали перший раз в Дніпрі? які такі КАТАСТРОФІЧНІ збитки він наніс? з бойовою частиною як в 6 шахедів?
Це ти від переляку ?
Бетон написав:В 2022 році вже всі кричали про недолугість кацапів, а мої друзі прийшли покаліченими з фронту і розсказали мені, що зброя в них краща. Каски тільки гівно
Краща зброя ? Тому досі захоплюють Куп"янськ по кілька разів на день ?
ЛАД написав:Полностью согласен. Кроме последней фразы. Не вижу принципиальной разницы между прифронтовыми городами (на расстоянии 20-30 км и более) от фронта и более удалёнными.
Дивно, що ви не бачите. До Києва шахеду треба пролетіти пару десятків позицій FPV, стільки ж МВГ. Крім того, можуть підлетіти постріляти винищувачі чи гелікоптери. До Харкова - в кращому випадку одна позиція FPV і МВГ. При чому навіть в них можливості по вибору пизицій і маневруванню сильно обмеженіші. Авіція і ППО працівати взагалі не буде. Шилка, якщо є, може відпрацює а може й ні - її задачі прикриття військ, а не тилових міст, тому все залежить від обстановки. Особисто я(я не в ППО, якщо що) вибираючи між крилом, яке висить над позиціями і шахедом, який летить кудись далеко, вибрав би першу ціль. Навіть молнія для мене була б пріоритетнішою ціллю. А за Харковом є десятки позицій МВГ і FPV, які мають не пускати Шахедів далі. Невже ви реально не розумієте, чому вони за Харковом, а не перед?
ЛАД написав:Так же, как сейчас Трамп "приказал" продавать нефть только США и за вырученные деньги покупать только американские товары.
Ви шось передьоргуєте. Чи ви хочете продовжувать шось закупать у передації?
Во-первых, я не уверен, что весь газ, который мы импортируем не российский. Во-вторых, какая связь вашего предположения с моей цитатой? Или вы не понимаете, что обязанность торговать только с одним партнёром приводит к неравноправным условиям. Если вы обязаны продать всю продукцию одному партнёру и за вырученные деньги купить товары у него же, то практически наверняка вы будете продавать дешевле, а платить дороже.
«Я радий повідомити, що тимчасова венесуельська влада передасть від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної, санкційної нафти до Сполучених Штатів Америки», — написав він у своїй соціальній мережі Truth. За словами Трампа, вони продаватимуться за ринковою ціною, а президент самостійно контролюватиме кошти, щоб «гарантувати їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів».
Интересные у вас источники. Это похуже "Фонтанки", за которую меня обвиняли.
По мнению Water"а это не агрессия, т.к. не бомбили энергосистему и чечено-буряты не подвергали опасности ничьи зады.
Це не агресія проти венесуельців. Але я чекаю до вечора, бо ще не починали.
Если вы не понимаете, что поставить страну под контроль это и есть цель агрессии, то ничем не могу помочь. Видимо, кроме безопасности зада от чечено-бурятов вас ничего больше не волнует. Или вы настолько наивны, что верите в благородную цель США облагодетельствовать венесуэльцев. Ресурсное соглашение с нами они подписали исключительно из заботы о благосостоянии украинцев. Но что-то я слабо верю в такую вашу наивность.
ЛАД написав:----------------------------- Hotab Доречі оце перевантаження нафти десь у морі з судна на судно , може матросікі про це не знають?) ------------------------------ Но если матрос в открытом море видит перезагрузку, что он может/должен делать?
Такому москалику тупо не продадуть легальне паливо, тому бункеровку вони роблять нелегально нелегальним паливом. В них це окремий бізнес від виробництва до доставки. Там не то шо не знать, там спєцом все робиться, звісно всі знають шо й як.
STS (ship to ship) operations -перевантаження нафти в морі, це загальна практика для великих танкерів, яка існує понад 40 років як приклад: на якірній стоянці порту Луанда стоїть танкер на 400+к рег.тон, до нього кожні 3 дні швартується танкер на 150-250 рег.тон і наповнює його нафтою (тобто танкер-це плавуча база для зберігання нафти), вони роками не використовують головний двигун(тільки працюють ДГ для забезпечення енергією потужні насоси для перекачки нафти), з самого порту до танкера швартується танкер(бункерувальник), він бере десь умовно 40к тон нафти і перевозить до портового терміналу, звідки по трубопроводу нафта йде на НПЗ (для виготовлення пензіну, диз.палива та інше)
Залужный: россия не готовится к завершению войны, она готовится к длительному противостоянию.
Мы видим интенсивную войну на истощение с бешеным научно-техническим прогрессом. И обстрелы минувшей ночью — очередное тому подтверждение.
Это, по ходу, Залужный только недавно из Лондона смог понять? Или таким тезисом напомнил о себе перед выборами в Украине?
Да, это мы все уже четко наблюдаем как война превратилась в долгосрочную. Война затянулась, военных успехов почти нет. Без помощи иностранных вооруженных сил отразить агрессию невозможно, получается лишь задерживать наступление оккупанта.
В этой связи мне бы хотелось конструктивно рассмотреть продолжение темы "пленения Мадуро за 3 часа" в контексте реакции кремля и всей росии. Надо было сделать это раньше, так как часть пунктов из этого анализа уже начала реализовываться. В частности, второй удар МБР "Орешник" по Украине, произошедший сегодня.
"Пленение Мадуро за 3 часа" идеальная информационно-психологическая бомба, и ее последствия запустят сценарий разрушения росии изнутри. Представьте заголовки: «Шок мира: США за 3 часа сделали то, что росия не может почти 4 года». Этот контраст станет главным антикремлевским нарративом внутри росии. Здесь эффект будет самым разрушительным, и он будет раскручиваться на нескольких уровнях.
Уровень 1: Официальная пропаганда («Экран»). Реакция будет яростной, но предсказуемой: «Циничное преступление», «похищение суверенного лидера», «доказательство тотальной агрессии США». Мадуро объявят мучеником. Будут обещать «асимметричный ответ» и поддержку «законному правительству Венесуэлы».
Уровень 2: Элиты и силовики («Коридоры власти»). то глубокий, молчаливый шок профессионального сообщества. Для них сравнение будет кристально ясным: 3 часа и 4 года. Они будут анализировать не политику, а оперативное искусство: - Разведка: Как США нашли Мадуро за минуты, если мы годами не можем найти командные пункты ВСУ? - Планирование и исполнение: Как они провели комплексную операцию (десант, спецназ, эвакуацию) без единого сбоя? - Подавление ПВО: Как они нейтрализовали все системы защиты? Вывод росийских элит будет прост и страшен: "Мы отстали на поколение. Наши методы ведения войны — архаичны, наша армия неэффективна, наша разведка слепа. Это вызовет волну цинизма, страха и поиска виноватых в верхушке."
Уровень 3: Общественное мнение («Кухня и телеграм-каналы»). Здесь будет раскол. Часть населения, наиболее подверженная пропаганде, повторит официальную риторику. Но для другой, более прагматичной и военизированной части общества (ветераны, их семьи, тех, кто следит за войной) это станет унизительным откровением. Возникнут неудобные вопросы: «Почему у нас не получается так? Почему мы не можем за 3 часа взять, например, штаб в Херсонской области? Почему наша «вторая армия мира» уступает в эффективности даже не регулярной армии США, а их спецназу?». В информационном поле появятся мемы и саркастичные сравнения, которые власть не сможет контролировать. Сравнение «3 часа и 4 года» станет убийственным политическим ярлыком, который прилипнет к путину.
Ключевое последствие: Это подрыв нарратива «сильного государства» и милитаристской гордости. Путинский режим построен на двух столпах: внешнем суверенитете (никто не может указывать росии) и милитаристской гордости (мы — великая военная держава, наследники Победы).
Сценарий с Мадуро бьёт по обоим этим столпам:
Суверенитет: Демонстрирует, что для настоящей сверхдержавы суверенитет слабого государства — условность. Это косвенный удар и по росии: «Если они так поступили с нашим союзником, что они могут сделать с нами, если мы ослабнем?».
Военная гордость: Прямое и наглядное сравнение эффективности. Оно переводит разговор из плоскости «мы против всего НАТО» в плоскость «наша армия и их Армия», и сравнение оказывается катастрофическим. Это подрывает веру в единственный инструмент, на котором держится авторитет режима после провала социального и экономического развития.
Итог: Тактическая победа США как стратегический удар по росии. Это худший кошмар для кремля. Это не просто победа врага. Это публичная демонстрация его военно-технического и оперативного убожества в сравнении с главным конкурентом - с США.
Реакция нынешнего кремля будет двойной:
Внешне: Удвоение агрессивной риторики, демонстративные ядерные учения, запуск Орешника, попытки ответить где-то ещё (кибератаки, дестабилизация других регионов).
Внутренне: Ускорение раскола элит. «Партия войны» будет требовать тотальной мобилизации и эскалации в Украине, чтобы доказать, что «мы ещё можем». «Партия выживания» (технократы, часть силовиков), увидев пропасть в возможностях, начнёт тихо, но настойчиво искать пути к деэскалации, понимая, что в прямой конфронтации с таким противником у них нет шансов.
И тут через какое-то время начинается процесс приведения к власти нового Горбачева 2.0..., о котором я раньше упоминал.
ЛАД написав:Хотя Куба как спонсор терроризма это чисто политическое решение, не имеющее, по-моему, никакого отношения к реальности.
походу, Ви сильно відірвані від реальності
Куба була головним постачальником кадрів для організації державних переворотів у країнах світу де поширена іспанська мова: Чилі, Ангола, Мозамбік, Нікарагуа -ви маєте добре пам'ятати ті події, бо це була ваша молодість
У листопаді 1975 року напередодні проголошення незалежності Анголи, Куба здійснила великомасштабну військову інтервенцію для підтримки прокомуністичної Народного руху за визволення Анголи(операція Карлота), який діяв проти прозахідних фракцій Національного фронту за звільнення Анголи і УНІТА, яких підтримували Сполучені Штати Америки, ПАР і Заїр.[1][2]
До кінця 1975 року Куба направила до Анголи 25000 солдатів.[3] Після виведення військ Заїру кубинські збройні сили залишилися в Анголі і продовжили воювати проти УНІТА.
У 1988 році кубинські війська знову втрутилися в конфлікт, щоб запобігти поразці збройних сил за звільнення Анголи в битві проти УНІТА, що призвело до битви при Квито-Кванавале і відкриття другого фронту.[4][5][6]
У 1991 році кубинський військовий контингент остаточно покинув Анголу, однак громадянська війна в країні проти залишків УНІТА закінчилася тільки в 2002 році
у 2004р на судно прийшов з інспекцією шлюпок і шлюпбалок інспектор англійського регістра ЛЛОЙД (Lloyd's Register of Shipping), він був кубинець приблизно мого віку(або на 2-3 роки старше. Я з ним нормально спілкувався і він відкрився, що воював у 1988р в Анголі, мав поранення. Спитав про советських? -звісно) були "радники" офіцери, вони сиділи в столиці, а коли фронт наближався, то переходили на кораблі і з рейду керували (переважно ссср здійснював розвідку (літаки і гелікоптери), кубинці воювали в ангольській формі, переважно чорношкірі.
Мозамбік:
Кубинцы участвовали в конфликтах в Мозамбике, в основном, оказывая военную и идеологическую поддержку ФРЕЛИМО (Фронт освобождения Мозамбика) в войне против португальских колониальных властей в 1960-1970-х годах, предоставляя обученных бойцов, оружие и консультации, в рамках поддержки Советским Союзом антиколониальных движений в Африке и укрепления своей роли как социалистического союзника в Холодной войне. Основные аспекты участия кубинцев: Поддержка ФРЕЛИМО: Куба была одним из ключевых союзников ФРЕЛИМО в борьбе за независимость Мозамбика, предоставляя военную помощь и обучение бойцам. Военные советники и инструкторы: Кубинские военные специалисты помогали ФРЕЛИМО разрабатывать тактику, обучать персонал обращению с новым оружием (полученным от СССР). Идеологическая солидарность: Куба, как марксистское государство, поддерживала освободительные движения, боровшиеся против колониализма, в соответствии со своей внешней политикой. Часть более широкой помощи: Участие Кубы в Мозамбике было частью общей стратегии СССР и его союзников по поддержке левых движений в Африке, наряду с помощью из СССР, Китая, ГДР и Чехословакии. Боевое участие (потенциально): Хотя основная кубинская военная интервенция в Африке была известна в Анголе (Операция "Карлота"), их участие в Мозамбике включало не только советников, но и непосредственное присутствие бойцов.
Нікарагуа
кубинцы воевали в Никарагуа, в первую очередь во время Гражданской войны 1980-х годов, оказывая поддержку марксистскому «Сандинистскому фронту национального освобождения» (СФНО) против контрас, финансируемых США, предоставляя военные советников, инструкторов и значительную военную помощь, что было частью холодной войны в Латинской Америке.
Потери: Конкретные цифры потерь среди кубинских военных советников и специалистов в Никарагуа не фигурируют в открытых источниках так же широко, как потери никарагуанцев или действия США, но они, безусловно, были.
Сальвадор
Помощь повстанцам: Куба была союзником левых повстанческих сил (ФНОФМ) во время гражданской войны в Сальвадоре, предоставляя им политическую, материально-техническую и, возможно, военную поддержку, но прямое кубинское военное вмешательство было ограниченным.
Испаноязичні країни Мексика, Колумбия, Аргентина, Перу, Венесуэла, Чили, Эквадор, Куба, Доминиканська Республика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Боливия, Парагвай, Уругвай, Сальвадор. Эти страны, связанные общей колониальной историей и культурой, формируют «Испанскую Америку».
у всіх цих країнах з 1960-х років працювала розгалужена мережа кубинської розвідки (під керівництвом ГРУ, а інколи незалежно), більшість терактів (вбивства лідерів опозиційних партій(до комуністів) скоїли громадяни Кубу(або під їх керівництвом)
budivelnik написав:Ну добре, куди попали у Львові я буду знати ТОЧНО через кілька годин- але куди попали перший раз в Дніпрі? які такі КАТАСТРОФІЧНІ збитки він наніс? з бойовою частиною як в 6 шахедів?
Орешнік - це міжконтинентальна балістична ракета. Її завдання: ядерний удар по Вашингтону чи Нью-Йорку. - тоді будуть "катастрофічні збитки". Удар по Дніпру чи Львову - це як гарматою(але без снаряду) по горобцям.
Если вы не понимаете, что поставить страну под контроль это и есть цель агрессии, то ничем не могу помочь. Видимо, кроме безопасности зада от чечено-бурятов вас ничего больше не волнует. Или вы настолько наивны, что верите в благородную цель США облагодетельствовать венесуэльцев.
є пару зауважень, щодо "агресії" . не всігда до заду добираються силовим путьом. Це все дуже красіво вигляда- спецоперація, кращі в світі американські спецназьори захватили презідента ) А по факту там суцільний договорняк і кидалово. Хіба мадуро монарх щоб його викрадення давало контроль над державним управлінням? Навіть захват короля франції в полон в битві при пуатьє не дало контролю. А в венесуелі явно ішов якийсь договорняк між мадуро та трампом і паралельно америкоси знайшли піддатливішу персону з оточення презедента. От перше питання для чого було жінку Мадуро тащити з собою? І одразу й друге де решта членів сімї? Захоплення пройшло не так за рахунок сталі як за рахунок золота і водночас є форсмажором та підставою для не виконання договорів з китаєм.
ЛАД написав:Полностью согласен. Кроме последней фразы. Не вижу принципиальной разницы между прифронтовыми городами (на расстоянии 20-30 км и более) от фронта и более удалёнными.
Дивно, що ви не бачите. До Києва шахеду треба пролетіти пару десятків позицій FPV, стільки ж МВГ. Крім того, можуть підлетіти постріляти винищувачі чи гелікоптери. До Харкова - в кращому випадку одна позиція FPV і МВГ. При чому навіть в них можливості по вибору пизицій і маневруванню сильно обмеженіші. Авіція і ППО працівати взагалі не буде. Шилка, якщо є, може відпрацює а може й ні - її задачі прикриття військ, а не тилових міст, тому все залежить від обстановки. Особисто я(я не в ППО, якщо що) вибираючи між крилом, яке висить над позиціями і шахедом, який летить кудись далеко, вибрав би першу ціль. Навіть молнія для мене була б пріоритетнішою ціллю. А за Харковом є десятки позицій МВГ і FPV, які мають не пускати Шахедів далі. Невже ви реально не розумієте, чому вони за Харковом, а не перед?
То, что больше шансов сбить шахед пока он пролетит 100-200-500-... км, чем 20-50 км, это понятно. Почему "ППО працювати взагалі не буде", не понял. Что вы называете ППО? Шилка и МВГ это тоже ППО. По шахедам в Харькове тоже стреляют. Не знаю, из чего. Насчёт приоритетности целей утверждение спорное. Защитить от поражения оборонный завод в городе, возможно, важнее, чем защитить какую-то позицию. Да и электростанции защитить не помешало бы. Хотя, конечно, лучше защитить и то, и другое. А Шилка значительно дешевле Патриота. И, возможно, даже дешевле одной ракеты для него. Так, может, нам лучше закупать побольше Шилок и их аналогов вместо Патриотов? На хранении стояло масса С-60. Их тоже порезали, как и многое другое? В любом случае защита прифронтовых городов задача крайне важная и решать её необходимо. Не уверен, что ПВО Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы будет стоить дороже, чем постоянное восстановление этих городов после прилётов. Поражения одесского порта, например, думаю, влетают в копеечку. И, к сожалению, мы видим, что ударам подвергаются не только прифронтовые города. И сильно страдают от них.