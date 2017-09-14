Бетон написав:......... Десятки агрессоров в мире.
Мне не нужно разбираться с тараканами в голове агрессора. Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы». Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва. Это их проблема, не моя и не Украины. Пока вы предлагаете «разбираться», люди гибнут, страна пустеет, миллионы уезжают и встраиваются в чужие государства, потому что в своём — небезопасно.
А его это волнует? "Меньше народа - больше кислорода". "Увеличится ВВП на душу".
Коли педераційник буде гвалтувати твою внучку Ти кого будеш звинувачувавти Внучку яка красиво вдягнулась чи педерацівйника...?
Так само і з агресором Наша вина в тому що ми пробували краще жити і гроші замість армії відправляли в покращення свого життя.. На нас напали Хто винуватий? Ти що з пенсії не відчисляв? чи той хто напав..
Труси-Хрестик..
Хоча який хрестик в парторга, якщо він звик оргії з комсомолками в Храмах проводити.
ЛАД написав:prodigy Вы перечислили ряд войн, о которых я, естественно, помню. Маленькая проблема в том, что тогда это всё не называлось терроризмом. И в ваших же цитатах постоянно встречается: "яких підтримували Сполучені Штати Америки, ПАР і Заїр", "против контрас, финансируемых США". Практически везде, где были кубинцы и советские военные советники присутствовали и США. Они тоже "террористы"? Сейчас происходит искажение и неправомерное расширение значений терминов. Никогда раньше отправка военных советников или даже участие в боевых действиях в поддержку одной из сторон конфликта не называлось терроризмом.
з вашого розуміння до терору (саме в США) можна віднести тільки дві події:
Перший - Террористи́ческий акт в Оклахо́ма-Си́ти — террористическая акция, совершённая в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США) 19 апреля 1995 года[4] и до событий 11 сентября 2001 года являвшаяся крупнейшим терактом на территории США.
В результате взрыва заминированного автомобиля было разрушено административное здание имени Альфреда Марра[англ.], погибли 168 человек, в том числе 19 детей в возрасте до 6 лет[5], и получили ранения более 680 человек. Взрыв разрушил или повредил 324 здания в радиусе 16 кварталов, уничтожил 86 автомобилей и выбил стёкла домов в радиусе 3 миль (4,5 км)[6]. Общий ущерб от взрыва оценивается в 652 миллиона долларов
Друге: Террористичні акти 11 вересня 2001 года
після 11/09/01 влада США значно розширила поняття тероризму(якщо дії направлені проти США)
У США до тероризму відносять акти насильства, що мають політичну, ідеологічну чи релігійну мету, спрямовані на залякування населення або тиск на уряд, включаючи використання зброї (навіть у самообороні з боку правоохоронців, що призводить до смертей), викрадення літаків, підриви (як 11 вересня 2001 року), спрямовані на створення хаосу та страху, часто з використанням екстремістських ідеологій та самогубців, що йде врозріз із правовим полем. Основні характеристики дій, що класифікуються як тероризм: Насильство: Застосування або загроза застосування сили для нанесення шкоди людям чи майну. Політична/Ідеологічна Мета: Прагнення досягти цілей, що виходять за межі індивідуального злочину, впливаючи на суспільство чи державу. Залякування: Створення атмосфери страху, паніки серед населення. Залучення Цивільних: Цілеспрямовані атаки на цивільних осіб. Використання Зброї: Умисне застосування зброї, як у випадку зі смертельним інцидентом у Міннеаполісі.
тому мене зовсім не здивує, якщо капітан і старпом судна "Bella 1" отримують в США пожиттевий термін і суд визнає екіпаж причетним до тероризму
у 2014р я мав (згідно з наказом фрахтователя) привести судно з порту Колумбії до порту США (Грейс Харбор). Капітан американського порту надсилає мені листа, в якому попереджує про мою персональну відповідальність, якщо на судні(чи під судном) будуть знайдені наркотики, то капітан отримає 12 років тюрми і 300 тисяч доларів штраф. агент в Колумбії привів на борт 30 солдатів і собачкою (собачка шукала наркотики, а солдати шукали нелегалів і зброю(вибухівку), також водолаз дивився корпус, судно було без вантажу(порожнє) шукати було не складно, але є багато місць де можна сховати пакуночок(100-150грм) кокаїну (наприклад пожежні шланги і бокси під шланги, шлюпки).
Мене ця телеграма не дуже порадувала, хз як там солдати і екіпаж шукали, може в шпаціях щось і не помітили
БЕРЛИН, 8 января (Reuters) - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер резко раскритиковал внешнюю политику США при президенте Дональде Трампе и призвал мир не допустить распада мирового порядка на «логово грабителей», где беспринципные люди забирают все, что хотят. В необычайно резких заявлениях, которые, по всей видимости, касались таких действий, как свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро в минувшие выходные, бывший министр иностранных дел заявил, что глобальная демократия подвергается атакам как никогда прежде. .......... Охарактеризовав аннексию Крыма Россией и полномасштабное вторжение в Украину как переломный момент, Штайнмайер заявил, что поведение США представляет собой второй исторический разрыв. «Кроме того, происходит разрушение ценностей нашим важнейшим партнером, США, которые помогли построить этот мировой порядок», — заявил Штайнмайер в своем выступлении на симпозиуме поздно вечером в среду.
В ходе интервью в программе «Ханнити» на телеканале Fox News Трампа спросили, планирует ли он встретиться с Мачадо после ударов США по Венесуэле, в результате которых был захвачен ее президент Николас Мадуро .
«Что ж, я так понимаю, она приедет на следующей неделе, и я с нетерпением жду возможности поздороваться ( )с ней», — ответил Трамп. ...... Это будет первая встреча Трампа с Мачадо, которая ранее на этой неделе заявила, что не разговаривала с американским лидером с тех пор, как получила Нобелевскую премию мира в октябре. Будущее управление этой южноамериканской страной остается под вопросом. В выходные Трамп отверг идею сотрудничества с Мачадо, заявив, что «у нее нет поддержки и уважения внутри страны». ...... «Мы должны восстановить страну. Они не смогли бы провести выборы, — сказал он. — Они даже не знают, как проводить выборы в наше время». ..... продажи нефти в США начнутся немедленно с первоначальной поставки в объеме примерно от 30 до 50 миллионов баррелей и будут продолжаться неограниченно долго.
Трамп также, по-видимому, снял угрозу военных действий против соседней с Венесуэлой Колумбии. Трамп пригласил левого лидера Колумбии, которого он ранее называл «больным человеком», посетить Вашингтон. «Только время покажет», как долго Соединенные Штаты будут контролировать Венесуэлу, заявил Трамп. На вопрос газеты, продлится ли это три месяца, шесть месяцев, год или дольше, Трамп ответил: «Я бы сказал, гораздо дольше». .......... Как сообщила газета The Times, Трамп отказался отвечать на вопросы о том, почему он решил не передавать власть в Венесуэле оппозиции, которую Вашингтон ранее считал законным победителем выборов 2024 года.
В мільйонний раз одне і теж, одне і теж.
Ми не винуваті що на нас напали. Але ти (влада) винувата в затягуванні війни, хоча ти особисто (ні твої родичі) не воюють.
Ви мене невтомно намагаєтесь втягнути в обговорення глобальних речей. Натомість я говорив лише про конкретну подію - 2 пірати (по суті) отримали по щам по ділу . Саме за ті речі, якими вони займались. І це правильно. Як мінімум це підніме вартість таких перевозок (через ризики), як максимум знизить їх. Якщо вам хочеться про глобальні речі, он є Муха Андрюша, він заявив що це були дії персонально проти Мадуро, а не держави. Сперечайтесь з ним хоч до хрипоти))
СМИ: США взяли под контроль уже пятый танкер. Он под британскими санкциями за перевозку российской нефти
Как сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, США начали захват танкера Olina в Карибском море недалеко от Тринидада. Wall Street Journal сообщает, что операция уже завершилась. Это уже пятое задержание судна за последние недели, связанное с попытками Вашингтона контролировать экспорт венесуэльской нефти.
Танкер Olina, который, согласно публичной базе данных судоходства Equasis, шел под фальшивым флагом Восточного Тимора, ранее вышел из Венесуэлы и затем снова вернулся в регион, сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника Reuters, танкер Olina вышел из Венесуэлы полностью загруженный нефтью, вскоре после того, как 3 января США задержали президента Николаса Мадуро. Судно возвращалось в регион также с полной загрузкой после введенной США блокады экспорта венесуэльской нефти.
В январе прошлого года США ввели санкции против танкера, тогда известного как Minerva M, утверждая, что он является частью «теневого флота» — судов, которые плавают практически без какого-либо контроля и официальной страховки.
