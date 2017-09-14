Ви мене невтомно намагаєтесь втягнути в обговорення глобальних речей. Натомість я говорив лише про конкретну подію - 2 пірати (по суті) отримали по щам по ділу . Саме за ті речі, якими вони займались. І це правильно. Як мінімум це підніме вартість таких перевозок (через ризики), як максимум знизить їх. .........
Напомню, что разговор начался именно с геополитики - с того, что я назвал операцию США по похищению Мадуро актом агрессии, а морскую блокаду и захваты судов применением права силы, а не "силы права".
А когда Россия применяет право силы, что ты говоришь ? Что "Украина должна пойти на уступки"
Відповідає. А він був? На танкерах знайшли зброю? Якшо були такі повідомлення, то, будь ласка, посилання. Чи вам так просто закортіло?
існують суворі правила, якщо судно берегової охорони наказує капітану запинитись, або бажає піднятись на борт для інспекції, то капітан має виконувати наказ (а не дзвонити власнику судна пану Бугаю і питати, що йому робити зі зброєю, яка знаходиться на судні (не зареєстровна і не декларована), тому за тим танкером Bella 1 a погналось судно coast guard.
Нефтяной танкер Marinera/Bella 1, захваченный Европейским командованием США (EUCOM), принадлежит российской компании «Буревестмарин», согласно данным Глобальной интегрированной системы информации о судоходстве Международной морской организации (IMO) и российского государственного реестра юридических лиц, сообщила «Новая газета Европа».
Согласно имеющейся информации, директором и единственным владельцем компании «Буревестмарин» является предприниматель из оккупированного Крыма Илья Бугай; компания была зарегистрирована в Рязани (Россия) всего шесть месяцев назад.
«Однако, похоже, компания действительно осуществляла деятельность в сфере морских перевозок. На сайтах по поиску работы можно найти несколько вакансий компании, связанных с судоходством, опубликованных в 2025 году. Бугай также занимает должность генерального директора «Руснефтехимторга», компании, занимающейся торговлей нефтепродуктами. В 2020 году компания заработала 4 миллиарда рублей, затем выручка значительно снизилась, а в 2024 году (последние доступные данные) компания понесла убытки», — говорится в отчете.
Следует отметить, что в 2008 году Бугай окончил так называемый «Крымский федеральный университет» и в настоящее время проживает в Москве.
Танкер Marinera/Bella 1 находится под санкциями США с июня 2024 года за перевозку грузов в интересах ливанской исламистской группировки «Хезболла». На момент введения санкций, по данным Министерства юстиции США, Bella 1 принадлежала панамской компании Louis Marine Shipholding Enterprises SA. Эта компания, в свою очередь, ранее уже находилась под санкциями США за сотрудничество с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), военизированным крылом иранского КСИР. Как сообщалось, Европейское командование США (EUCOM) подтвердило операцию, проведенную в среду по задержанию российского нефтяного танкера Mariner в Северной Атлантике.
d44 написав:....... А ви як бачите закінчення війни? По факту що капітуляція що "мирні угоди" на умовах путіна рівнозначні. Інших умов не буде, "покращення переговорних позицій" теж.
"покращення переговорних позицій" вряд ли возможно. Но, может быть, США удастся смягчить требования Путина. Или договориться с Китаем, чтобы те объяснили Путину.
"Отразить агрессию" в смысле молниеносного изгнания врага со всей территории — действительно невозможно без прямого вмешательства сил НАТО, что является красной линией к ядерной эскалации.
Но "отразить агрессию" в её стратегическом смысле — сорвать планы захвата, дискредитировать агрессора, нанести ему неприемлемый ущерб и защитить само существование государства — это происходит каждый день. Именно это "задерживание" и есть форма отражения в условиях асимметрии.
Таким образом, война перешла в новую, мучительную фазу, где главным оружием становится не блицкриг, а выносливость, экономика и политическая воля. И в этой фазе время, вопреки расхожему мнению, работает не на большую и ресурсную Россию, а на коалицию, которая, медленно и со скрипом, но подключена к глобальной экономике и технологиям. Задача Украины и её союзников — доказать это на практике, превратив «задерживание» в необратимое истощение потенциала агрессора.
Сколько времени нужно для прихода к власти в кремле Горбачова 2.0 с момента недавнего появления возможности сравнения двух СВО - американской и кремлевской "3 часа против 4 лет"? Приблизительно от 2-х до 3-х лет. Долго, очень долго. Нужно определить идеи чтобы ускорить этот процесс прихода к власти Горбачева 2.0.
Какой принцип идей?
Общий принцип этих идей: Они бьют не по фронту и не по экономике в целом, а по ключевым опорам режима изнутри: - Вера элит в свою безопасность.(Убийства элит) - Техническая управляемость и бытовой комфорт ядра общества.(Атаки на ТЭЦ, Москва без света) - Беспрекословность силового аппарата. (Неповиновение Пригожина - первая ласточка) - Единство правящего класса. (раскол в ФСБ, естественная смерть путина, патрушева и т.п.) - Иллюзия внешней поддержки. (Китай ради Тайваня вполне может отказать в помощи кремлю. Отказ Китая — это экономическая смерть для нынешней России. Это не угроза, это факт.)
Их сочетание нескольких в течении 2-3 месяцев или даже реализация одного из них способна сократить сроки до появления Горбачёва 2.0 с нескольких лет до нескольких месяцев, создав ситуацию, когда элиты единогласно потребуют кризис-менеджера для спасения остатков системы от полного уничтожения.
ЛАД, навіть якщо ви пенс але на кордоні у вашому чумудані сплила наркота у вас великі проблеми ) тут десь так само ) 5 танкерів тіньового флоту за тиждень, американці спочатку юридично все оформлять у максимальній кількості міжнародних договорів, а потім використовують силу. Це і є різниця. Мадуро спочатку отримав за підписом блондинки яка є прокурором США орден за незаконний обіг наркоти, а вже потім була вистава. З Гренландією дивимось, там орден ніхто не дасть, то є проблема не для Трампа, але навіть цей великий завершувач війн не ризикує своєю дупою дуже сильно за законами США. Поки що... ) Може і ризикнути...
ЛАД написав:Но в чём тут терроризм? Что в их действиях соответствует приведенному вами определению?
Трамп прив'язав торгівлю нафтою до наркотероризму ........
Привязать при желании можно что угодно к чему угодно. Поэтому и писал:
тому мене зовсім не здивує, якщо капітан і старпом судна "Bella 1" отримують в США пожиттевий термін і суд визнає екіпаж причетним до тероризму.
Мене теж не здивує. ........
Но по сути никакой связи между нефтью и наркотиками нет. На торговле наркотиками наживаются. Никогда не слышал, чтобы наркотики были дотационным товаром и на то, чтобы торговать ими, надо было тратить деньги от нефтеторговли.