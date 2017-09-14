Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:44

ЛАД написав: d44 написав: .......

А ви як бачите закінчення війни? По факту що капітуляція що "мирні угоди" на умовах путіна рівнозначні. Інших умов не буде, "покращення переговорних позицій" теж. .......А ви як бачите закінчення війни? По факту що капітуляція що "мирні угоди" на умовах путіна рівнозначні. Інших умов не буде, "покращення переговорних позицій" теж.

"покращення переговорних позицій" вряд ли возможно.

Но, может быть, США удастся смягчить требования Путина. Или договориться с Китаем, чтобы те объяснили Путину.

Но, может быть, США удастся смягчить требования Путина. Или договориться с Китаем, чтобы те объяснили Путину.

"Отразить агрессию" в смысле молниеносного изгнания врага со всей территории — действительно невозможно без прямого вмешательства сил НАТО, что является красной линией к ядерной эскалации.Но "отразить агрессию" в её стратегическом смысле — сорвать планы захвата, дискредитировать агрессора, нанести ему неприемлемый ущерб и защитить само существование государства — это происходит каждый день. Именно это "задерживание" и есть форма отражения в условиях асимметрии.Таким образом, война перешла в новую, мучительную фазу, где главным оружием становится не блицкриг, а выносливость, экономика и политическая воля. И в этой фазеСколько времени нужно для прихода к власти в кремле Горбачова 2.0 с момента недавнего появления возможности сравнения двух СВО - американской и кремлевской "3 часа против 4 лет"? Приблизительно от 2-х до 3-х лет. Долго, очень долго. Нужно определить идеи чтобы ускорить этот процесс прихода к власти Горбачева 2.0.Какой принцип идей?Общий принцип этих идей:Они бьют не по фронту и не по экономике в целом, а по ключевым опорам режима изнутри:- Вера элит в свою безопасность.(Убийства элит)- Техническая управляемость и бытовой комфорт ядра общества.(Атаки на ТЭЦ, Москва без света)- Беспрекословность силового аппарата. (Неповиновение Пригожина - первая ласточка)- Единство правящего класса. (раскол в ФСБ, естественная смерть путина, патрушева и т.п.)- Иллюзия внешней поддержки. (Китай ради Тайваня вполне может отказать в помощи кремлю. Отказ Китая — это экономическая смерть для нынешней России. Это не угроза, это факт.)Их сочетание нескольких в течении 2-3 месяцев или даже реализация одного из них способна сократить сроки до появления Горбачёва 2.0 с нескольких лет до нескольких месяцев, создав ситуацию, когда элиты единогласно потребуют кризис-менеджера для спасения остатков системы от полного уничтожения.