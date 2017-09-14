RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16401164021640316404
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 02:26

Vadim_
я соль земли Украинской
а ты обдриставшийся ухылянт и по совести, и по закону
глушищь страх и совесть суррогатным алкоголем
существо систематически оперирующее этнофолизмами по отношеню к согражданам во время войны и не в окопе, не имеет права на физическое существование
из тебя получился бы наглядный пример классического унтерменша
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5060
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 02:33

  fox767676 написав:Vadim_
я соль земли Украинской
а ты обдриставшийся ухылянт и по совести, и по закону
глушищь страх и совесть суррогатным алкоголем
существо систематически оперирующее этнофолизмами по отношеню к согражданам во время войны и не в окопе, не имеет права на физическое существование

брат нюхателя мозгов,
в какой бригаде служите?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 23.05.14
Подякував: 638 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 02:36

Vadim_
Бригады Мучеников Аль-Аксы ))
Сотник ))
Ты че не на фронте, борец с ботомоскальщиной ? :D
Вы думаете вы будете пакостить как и раньше, а другие за вами подбирать ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5060
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 02:55

  fox767676 написав:Vadim_
Бригады Мучеников Аль-Аксы ))
Сотник ))
Ты че не на фронте, борец с ботомоскальщиной ? :D
Вы думаете вы будете пакостить как и раньше, а другие за вами подбирать ?

?
срать в тапки это только вы
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 23.05.14
Подякував: 638 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 03:01

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:Vadim_
Бригады Мучеников Аль-Аксы ))
Сотник ))
Ты че не на фронте, борец с ботомоскальщиной ? :D
Вы думаете вы будете пакостить как и раньше, а другие за вами подбирать ?

?
срать в тапки это только вы

что непонятно?
назвался гидным рогулем и понадусе, обозвал по выдуманному национальному признаку несогласного - полезай в бусик, отрабатывай карму. ее конечно нет, но она работает
А уж после стольких цистерн грязи что вы на Трампа вылили, обижаться на него за требование дерогулизации - ну это вообше гидно гидного унтерменша с челюстью изувеченной Мариной Васильнвной
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5060
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 07:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З діпстейту
З приводу ситуації у 108 ОБр ТрО, яка несе оборону у Гуляйполі

👥 Нещодавно в мережі активно обговорювалася чергова проблема в районі Гуляйполя, яка тепер сталася навколо 108 ОБр ТрО. Дискусії, теорії, звинувачення та багато іншого — все це мало місце в обговореннях, але знову без деталей і конкретики, які мають найважливіше місце в кожній проблемі, що породжує теорії змов. Весь цей час ми намагалися з'ясувати ситуацію і вдалося змалювати більш реальну картинку, яка описує ці всі події:

🛑Бійці 108 ОБр ТрО неодноразово залучалися до навчань 225 ОШП, який проводив подібні навчання часто і для інших підрозділів. На це є відповідні бойові розпорядження 17 АК та взаємодія між командуваннями бригади і полка. Зокрема, це необхідно для злагодження і підвищення ефективності бійців, які суміжно тримають оборону в населеному пункті, який має проблеми в обороні і потребує максимальних зусиль, для утримання рубежів. Відповідна підготовка вже дає свої плоди, де бійці провели успішне відновлення позицій. (Наперед скажемо, що маємо відеодоказ цього процесу). Звичайно, зустрічалися бійці 108 бригади, які заперечували існування навчань, але розпорядження та інші відповідні докази ставили їх твердження під сумнів.

🛑Щодо конкретної ситуації "з бусифікацією" військових, яка нібито проводилися 225 ОШП. В цьому моменті необхідно звернути увагу на командування бригади ТрО, яке не провело відповідну комунікацію зі своїми бійцями та не організувало процес підготовки до навчання. Звучали різноманітні причини, зокрема, й компроментуючі, але їх озвучувати немає сенсу, адже точна причина нам невідома, а важливий тут сам факт, який призвів до наслідку. Бійці "в тилу" 108 ОБр ТрО, які не були готові до приїзду бійців 225 ОШП відповідно почали чинити опір, не розуміючи ситуації. В свою чергу бійці 225 ОШП сприйняли це як небажання та відмову, що утворило своє емоційне сприйняття картини, яка розвивалася. На основі цього виник конфлікт. Варто взяти до уваги, що бійці 108 ОБр ТрО до того всього мали певні обмеження в придатності через поранення, хвороби тощо, що підвищувало градус ситуації. Бійці 225 ОШП цього не знали.

🛑Зібрані бійці були відібрані і доставлені в місце проведення навчання. В нормальне місце, з нормальним забезпеченням. Не в окопи, не на штурмові дії, як це маніпулятивно розповідалося в мережі. Однак в 225 ОШП у всьому підрозділі діє обмеження на використання телефонів військовослужбовцями до одного разу на тиждень, що ускладнило обстановку і запустило процес переживання рідних, які втратили комунікацію з бійцями в такій емоційній ситуації. В свою чергу це запустило процес перекручувань, маніпуляцій та хвилювань з боку рідних, в чому їх також можна зрозуміти. Окремо хочемо зазначити, що інструктори 225 ОШП позитивно відгукуються про ставлення бійців 108 ОБр ТрО до процесу навчання та їх результати.

🛑Важливо зауважити, що в процесі ведення оборони міста, вчергове було зафіксовано факти покидання позицій бійцями ТрО, але вже в складі 108 бригади. І це впливає на оборону, моральний дух інших, хто стоїть на своїх позиціях, а також на комунікацію між підрозділами, які розраховують на наявні ресурси, які б мали бути залучені в обороні. Це додатково створює напругу у взаємодії між бійцями та командуванням підрозділів. Давно вже варто звернути увагу на систему військ ТрО, де багато проблем як з командуванням так із забезпеченням. Жодних нарікань на бійців — вони героїчно в силу обмежених ресурсів виконують свої задачі і демонструють мужність та відвагу. Але вони б могли це робити, маючи забезпечення і відповідне відношення до себе з боку командування.

🛑І останнє. На ситуацію одразу звернули увагу на різних рівнях командування та почали з'ясовувати суть проблеми. Туди була відправлена комісія, одразу була налагоджена комунікація та виправлені помилкові моменти, які сталися за час розвитку цих подій. Наразі конфлікт майже вичерпано, бійці продовжують тримати оборону у взаємодії та взаємозв'язку, де бійці 225 ОШП проводять штурмові дії, а піхотинці 108 ОБр ТрО закріплюються на відновлених позиціях.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4386
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16401164021640316404
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 187209
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 388326
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1091647
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10501)
10.01.2026 08:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.