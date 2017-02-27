The_Rebel написав:відносний добробут кожного залишиться приблизно на тому самому рівні що і був. Адже раптово стануть багатшими і хлібороб, і вчитель, і перукар, і тп. Тож відповідно і вартість товарів та послуг всередині Гренландії зросте пропорційно.я
А імпорт хіба відмінили?
в замкненій системі так й було - грошей стало більше, товарів - ні. інфляція. класичний приклад звичайної емісії.
але в умовах імпорту - на ці 100 т дол хтось купить нерухомість, хтось авто, хтось нову техніку, хтось просто інвестує. в масштабах Гренландії жити стане краще. якщо таке провернути з США - ось тоді буде зростання цін, а добробут покращиться значно менше - але все одно покращиться...
або анархія... вдалих прикладів після диктаторського буття - щось й не наведу. Сирія зараз проводить цей експеримент.
дуже проситься зовнішне керування, але це можливо лише при достатньо високому рівні організації суспільства. в Афганістані та Іраці - не допомогло. у Венесуелі наче проводилися вибори - але після стільки років автократії, ще й лівацької, - аж навіть цікаво, що буде далі відбуватися. США поки намагаються керувати поточною владою, без різкого перезавантаження...
але все-таки - я вважаю, що треба відходити від шаблонів, й пробувати розбирати реальні причини. що маю на увазі?
Як результат, пропозиція валюти на ринку буде нижчою за показники грудня 2025 року, а попит на валюту залишиться щонайменше на тому ж рівні, якщо не більше. Відповідно, Нацбанку доведеться цього тижня практично щодня активно витрачати валюту із резервів для покриття валютного дефіциту на міжбанку. За моїми розрахунками, з 5 до 9 січня НБУ змушений буде витратити щонайменше $840 млн — 1,1 млрд.
...про інтервенції навіть цікаво - звіримо цифри, мені щось здається що буде менше, бо початок тижня у багатьох ще не дуже робочий...
валютні інтервенції з 5 по 9 січня склали лише 712 млн дол. таким чином, популярне прогнозування на тиждень по статистиці - не дуже працює в умовах різких змін. 700 млн дол на тиждень - це стандартний рівень інтервенцій, а от ближче до 1 ярду дол - це вже явно підвищений попит.
З цього тижня практично всі компанії вже працюватимуть у звичайному діловому ритмі. Тому банки будуть змушені забрати частину гривні з цього інструменту, щоб забезпечувати платежі клієнтури, у тому числі і на купівлю валюти. Таким чином, до банківської системи повернеться з депсертифікатів, за моїми розрахунками, щонайменше 100−120 млрд гривень.
поточні депосертифікати - як були на рівні 620-650 ярдів грн весь тиждень, так й залишились. хіба в середу припали до 616 ярдів - через купівлю банками ОВДП на 15 ярдів грн, й на 10-15 ярдів скоріш за все купили в п'ятницю довгострокові депосертифікати.
гроші на поточних депосертифікатах - це гроші в банківській системі, ніякого відволікання/повернення.
Протягом 12-18 січня попит на валюту продовжить перевищувати пропозицію, але це перевищення буде становити 7-10%, тоді як на початку січня цей показник складав 10-12%. Тобто, можливе певне зниження попиту, вважає Лєсовий.
Наприкінці січня взагалі можлива ситуація, коли пропозиція валюти почне перевищувати попит.
я вже не перший раз зустрічаю цю цитату "попит на валюту продовжить перевищувати пропозицію, але це перевищення буде становити 7-10%, тоді як на початку січня цей показник складав 10-12%. " а хтось знає, що з чим порівнюється? бо навіть дефіцит операцій клієнтів банків - 20-40%. які цифри дивиться цей дядечко? чи це лише операції з купівлі-продажу готівкової валюти?
пропозиція валюти почне перевищувати попит - це як? НБУ може не проводити інтервенції? маю великі сумніви...
що ще можна додати про валютні інтервенції грудня?
як вже казали загальна сума інтервенцій - 4,5 ярди дол. за рік - 36,3 ярди дол.
основна причина зростання - збільшення попиту на валюту зі сторони клієнтів банків. середній щоденний дефіцит зріс на 60 млн дол на день, до 137 млн дол відповідно середні інтервенції склали - 200 млн дол замість стандартних 150 млн дол.
всі інші фактори, включно з попитом на готівкову валюти залишились на рівні листопада. загалом сальдо купівлі готівкової валюти склало 732 млн дол в грудні місяці, з яких євро - 37%.