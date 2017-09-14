Додано: Суб 10 січ, 2026 15:29

Banderlog написав: Та понятно все з їх громадянством, тут мова про лице держави. Та понятно все з їх громадянством, тут мова про лице держави.

до чого тут лице державия в 2014-15 меняв на судні капітана-(башкір 50% казанский татарин 50%), мешкає між Казанью і Уфою. Так у нього були українські документи, які він отримав у 1990р коли навчався в Одесі і перший раз одружився тут. Він 1961 р.н., якщо бажаєш напишу його ф.і.п. в лічку. Це така кацапська сволота, що симонян відпочиває, я приїхав на судно через 2 дні як Гіркін і Ко збили малайзійській боїнг, і це падла мені з порогу "як вам не совісно, там же діти були у літаку і далі в цьому стилі весь тиждень(дали багато часу на прийом справ), і про Іловайськ наступного року він мене третирував-казав ваша армія не вміє воювати (ну звісно, коли в спину вдарили і потім наі*алі з зеленим коридором). Тому в наш час мати українській паспорт-це не означає, що вони за Україну , осьяк приклад