Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 10 січ, 2026 16:46
Banderlog написав:
До полковника ти точно не довоюєшь, тому що ... потрібно навчатись в академії, чого ти робити не будешь
Ось до підполковника довоюєшь )
нє песікіт. Я потєряв інтерес до цієї возні. Вважаю, що це приведе лиш до затягування. Так шо далі борони свій зад від бурятів сам.
Ще не вже, но вже скоро.
Не так довго лишилось...
Рік тому, ти писав приблизно теж саме.
Щось там писав про Пасху і па-любому в СЗЧ
Пройшов рік, ти пишешь теж саме
Подивимось, як воно буде )
pesikot
Додано: Суб 10 січ, 2026 16:56
pesikot написав:
Чувак, а ти не ахуєвший - підбурювати військовослужбовця до СЗЧ?
sashaqbl
Додано: Суб 10 січ, 2026 17:00
sashaqbl написав:
Чувак, а ти не ахуєвший - підбурювати військовослужбовця до СЗЧ?
Ніякого сзч там не буде. Він чекає народження третьої дитини, вже писав про це.
fler
Додано: Суб 10 січ, 2026 17:04
sashaqbl написав:
Чувак, а ти не ахуєвший - підбурювати військовослужбовця до СЗЧ?
Чувак, я лише навів його слова.
Чого ти лізешь в чужі розмови ?
Тому, охолонь та попустись.
PS. І як казав Banderlog - ти що, сарказм не розумієшь ? )
pesikot
Додано: Суб 10 січ, 2026 17:14
Banderlog написав:
Ці громадяни з паспортами педерації, а це є підставою для позбавлення українського громадянства.
Звернись до консульства з приводу забрать до тебе цих українців.
Сплатять штраф за перетин кордону в одному з зачинених КПП, далі 5 хвилин на ВЛК і упірьод.
До якого консульства мож звернутись в оріхові?
https://usa.mfa.gov.ua/en
та ви шо ? Підстава для позбавлення? ну то позбавте всіх хто прийняв російське громадянство на окупованих територіях.
А це не я позбавляю, це Закон.
https://chasdiy.org/golovni-novyny/ofit ... alno-72408
Лібералізація законодавства містить один жорсткий запобіжник, продиктований національною безпекою. Категорично заборонено мати громадянство:
Держави-агресора (російської федерації). Країн, що не визнають територіальну цілісність України. Будь-які спроби легалізувати російський паспорт в Україні будуть блокуватися, а наявність громадянства країни-окупанта залишається підставою для позбавлення українського громадянства або відмови у його набутті.
За шо нам тоді воювати?
За власність одігархів? За землю яка в оренді в західних компаніях? Там моєї нерухомості в криму нема...
А ви воюєте за чиюсь нерухомість у Криму та за власність олігархів?
Water
Додано: Суб 10 січ, 2026 17:22
pesikot написав:
Чувак, я лише навів його слова.
Чого ти лізешь в чужі розмови?
Тому, охолонь та попустись.
Я то холодний. А ти підбурюєш військовослужбовця до СЗЧ. Чи ти думаєш, відстрочка від мобілізації і від СБУ тебе захистить?
sashaqbl
