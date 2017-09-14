Water написав:Ці громадяни з паспортами педерації, а це є підставою для позбавлення українського громадянства. Звернись до консульства з приводу забрать до тебе цих українців. Сплатять штраф за перетин кордону в одному з зачинених КПП, далі 5 хвилин на ВЛК і упірьод.
Лібералізація законодавства містить один жорсткий запобіжник, продиктований національною безпекою. Категорично заборонено мати громадянство:
Держави-агресора (російської федерації). Країн, що не визнають територіальну цілісність України. Будь-які спроби легалізувати російський паспорт в Україні будуть блокуватися, а наявність громадянства країни-окупанта залишається підставою для позбавлення українського громадянства або відмови у його набутті.
За шо нам тоді воювати? За власність одігархів? За землю яка в оренді в західних компаніях? Там моєї нерухомості в криму нема...
А ви воюєте за чиюсь нерухомість у Криму та за власність олігархів?
❗️ТЦК більше не зупинятимуть авто та не чергуватимуть на блокпостах: у 2026 році мобілізація перейде в цифрову форму, — як вказано, документи перевірятимуть лише Нацполіція, Нацгвардія та СБУ Що зміниться: камери автоматично зчитуватимуть номера авто, і якщо власник є в базі «Оберіг», сигнал одразу отримає найближчий патруль.
Неоновлені дані в «Резерв+» або порушення правил можуть обернутися штрафом, забороною на водіння чи доставленням до сервісного центру поліцією.
Я це очікував (і це ми обговорювали тут) ще в 23-му як вводили резерв+ Довго думали . Давно було пора. Щоправда я мав на увазі трохи законі ще: не оновив —->автоматичний штраф—->>не сплатив—->виконавча машину в розшук—->блок-пост з камерою зупиняє