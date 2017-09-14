Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:28
sashaqbl написав:
Чи може я маю тобі в ноги кланятися, щоб ти задонатив 5 гривень на дрон?
Не 5 гривень, а значно більше, значно
Кланятись не потрібно, потрібно лише звичайна повага, а не обсірати тих, хто допомогає
pesikot
Повідомлень: 13086
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:29
pesikot написав:
Не в ту сторону ти свою лють направляєшь
Якщо ти не розумієшь, який клин ти вбиваєшь, а тобі про це не тільки я писав, то перечитай, для повного розуміння
Коли за тебе воюють, а ти бикуєш - то трохи не ок. Може хочеш приєднатися до ЗСУ? Мені потрібен водій.
sashaqbl
Повідомлень: 2488
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:29
pesikot написав:
Не 5 гривень, а значно більше, значно
Кланятись не потрібно, потрібно лише звичайна повага, а не обсірати тих, хто допомогає
Ну то може б для початку ти перестав дойобуватися до військових, якщо ссиш до них приєднатися?
sashaqbl
Повідомлень: 2488
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:33
Banderlog написав: Shaman написав:
іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.
давай, давай накидай на Європу
хто там драпав в 41 році не пам'ятаєш? навіть "ни..
парторг, шо мішає європейським арміям зайти зараз коли вони тут потрібні?
тобі вже відповіли, святоша - для цього кроку теж мати рішучість, яка зараз ще недостатня в європейських лідерів. але час йде - Мерц вже замінив Меркель, а коли з'явиться нове покоління Скорценні - тоді й подивимось.
але коли європейські війська тут з'являться, то побачиш, що борзість руських залишиться лише борзістю.
Shaman
Повідомлень: 11313
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1700 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:34
sashaqbl написав: pesikot написав:
Не в ту сторону ти свою лють направляєшь
Якщо ти не розумієшь, який клин ти вбиваєшь, а тобі про це не тільки я писав, то перечитай, для повного розуміння
Коли за тебе воюють, а ти бикуєш - то трохи не ок. Може хочеш приєднатися до ЗСУ? Мені потрібен водій.
Такой?
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 9237
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21720 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:34
sashaqbl написав: pesikot написав:
Не 5 гривень, а значно більше, значно
Кланятись не потрібно, потрібно лише звичайна повага, а не обсірати тих, хто допомогає
Ну то може б для початку ти перестав дойобуватися до військових, якщо ссиш до них приєднатися?
поки бачимо військового, який докопується до цивільних - донатять мало, водієм до нього не хочуть йти...
Shaman
Повідомлень: 11313
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1700 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:35
sashaqbl написав: pesikot написав:
Не в ту сторону ти свою лють направляєшь
Якщо ти не розумієшь, який клин ти вбиваєшь, а тобі про це не тільки я писав, то перечитай, для повного розуміння
Коли за тебе воюють, а ти бикуєш - то трохи не ок. Може хочеш приєднатися до ЗСУ? Мені потрібен водій.
Бикуеш саме ти ... на рівному місці, безпідставно
З тобою я спілкуюсь спокійно, з поваги, що ти в ЗСУ
На відміну від тебе, ти спокійно спілкуватись не можешь
Якщо ти досі не знайшов водія - то це твоя проблема, як керівника
Це що в війську, що в цивільному житті - працює однаково
То ж замість, бикувати на мене, подумай, як тобі знайти водія.
Думаю, за 2-3 дні, ти знайдешь рішення і буде у тебе водій
pesikot
Повідомлень: 13086
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:39
Banderlog написав: prodigy написав:
слухай, пане майор (чи може вже полковник?), ти не горячкуй так раптово
майор, майор. не переживай, до полковника за зелю і сосісони воювати не збираюсь.
Нема значення чи вони патріоти чи ні. Громадяни України ? Значить Україна повинна їх захищати. Все. Крапка. А кримли вони чи з західної Країни родом значення немає. За особий патріотизм серед татар чесати не треба.
Громадянство або є або його нема. А ці співанки за патріотизм тут ні до чого. Є підстави для позбавлення громадянства? Позбавляйте. З правом брати участь у виборах те саме.
що значить захищати? права захищати, так. але якщо вони скоїли злочин, то вибач - громадяни мають відповідати за це. громадянство України не звільняє від відповідальності...
Shaman
Повідомлень: 11313
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1700 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:43
Banderlog написав: Shaman написав:
.
видихай. ти щось надто перевантажився. почитай, що писали у вироках в 30-40х роках в НКВС - дуже здивуєшся
для особливо обдарованих, в моряків є українські паспорти. Порваний паспорт не є підставою для втрати громадянства, якби це було так то мільйони ухилянтів просто б порвали
порваний паспорт не є підставою для втрати. а от для доведення громадянства - паспорт виявляється таки потрібен...
Shaman
Повідомлень: 11313
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1700 раз.
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:57
pesikot написав:
То ж замість, бикувати на мене, подумай, як тобі знайти водія.
Думаю, за 2-3 дні, ти знайдешь рішення і буде у тебе водій
Рішення в мене є. На жаль, не дають добро приїхати в Чернігів і бусифікувати песикота.
А бажаючих служити щось небагато. Всі тримають економічний фронт, посилено донатять.
sashaqbl
Повідомлень: 2488
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
