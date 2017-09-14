RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:То ж замість, бикувати на мене, подумай, як тобі знайти водія.
Думаю, за 2-3 дні, ти знайдешь рішення і буде у тебе водій

Рішення в мене є. На жаль, не дають добро приїхати в Чернігів і бусифікувати песикота.
А бажаючих служити щось небагато. Всі тримають економічний фронт, посилено донатять.
sashaqbl
Повідомлень: 2488
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 19:01

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:То ж замість, бикувати на мене, подумай, як тобі знайти водія.
Думаю, за 2-3 дні, ти знайдешь рішення і буде у тебе водій

Рішення в мене є. На жаль, не дають добро приїхати в Чернігів і бусифікувати песикота.
А бажаючих служити щось небагато. Всі тримають економічний фронт, посилено донатять.

А шо такоє ?
Ти проти донатів ?

То порахуй скільки у тебе в підрозділі майна від донатів ?

Чи тебе зелена влада повністю забезпечує ? )
pesikot
Повідомлень: 13086
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 19:07

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав: іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.

давай, давай накидай на Європу ;) хто там драпав в 41 році не пам'ятаєш? навіть "ни..

парторг, шо мішає європейським арміям зайти зараз коли вони тут потрібні?

тобі вже відповіли, святоша - для цього кроку теж мати рішучість, яка зараз ще недостатня в європейських лідерів. але час йде - Мерц вже замінив Меркель, а коли з'явиться нове покоління Скорценні - тоді й подивимось.

але коли європейські війська тут з'являться, то побачиш, що борзість руських залишиться лише борзістю.
насмішив з скорцені. Щоб появився скорцені мають зявитись мусоліні і гітлер після світової війни. європейські війська зявляться хіба на західній Україні . В київ ніхто іти не буде.
Побачиш побачиш... вже 4й рік бачу як європа хоче воювати не одросла в них рішучість.
Тепер я тобі скажу, що ти побачиш якщо це продовжиться. М. Запоріжжя буде на лбз без варіантів. Потом підійдуть до м. дніпра. І це при умові що зеленський має в резерві зо 3 свіжі бригади.
Banderlog
Повідомлень: 4399
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 19:10

  Shaman написав:порваний паспорт не є підставою для втрати. а от для доведення громадянства - паспорт виявляється таки потрібен...

Ні. Не потрібен. Чи ти думаєш шо якщо порвеш паспорт то тебе не призвуть?) Того міндіча окремо позбавляли громадянства а не достатньо йому було паспорт український порвати.
Banderlog
Повідомлень: 4399
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
