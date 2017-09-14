RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 21:16

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Орешнік - це міжконтинентальна балістична ракета.
Її завдання: ядерний удар по Вашингтону чи Нью-Йорку. - тоді будуть "катастрофічні збитки".
Удар по Дніпру чи Львову - це як гарматою(але без снаряду) по горобцям.

Це балістична ракета середньої дальності. Її завдання - удар по Львову, Варшаві чи Гамбургу. До Вашингтона вона не дотягне.
В загальному так, це носій ядерної зброї. І удар був шоб полякати Європу - щоб часом не почали хапати російські танкери, наслідуючи Трампа.

«Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж»
РС-26 «Рубеж» - дальность: 2000—6000 км
Про сам «Орешник» даних мало. Тупо довіряти Вікіпедії я б не став.
Цілі удару мені не відомі. Може так а може і ні. Спорити не буду, може вам якийсь генерал сказав секретну інфу.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 21:45

опасно з хаіром

  fox767676 написав:Ідоли падуть
І навіть в тих країнах , де пропаганда вішпє локшину про "еуропейськість" її аудиторії
Зображення

так можна хаір підсмажити
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 21:50

Цікаво, куди ж їх понесло?

Танкеры теневого флота массово разворачиваются в Карибском море, чтобы избежать перехвата США, - спикер Пентагона Парнелл.
Он отметил, что Штаты намерены перехватывать все суда теневого флота, перевозящие венесуэльскую нефть.
По его словам, американская блокада в Карибском море остается эффективной, поскольку за последние сутки как минимум семь танкеров развернулись и изменили курс.
Парнелл подчеркнул, что эти суда "понимают серьезность намерений США".
Чиї ж ці бідолашні танкери? Навіть не здогадуюсь ;) І куди вони тікатимуть?
