ЛАД написав:... И, наконец, третье. Сегодня хорошо проявились разные взгляды военных и штатских. Можно понять и принять мнение гражданских - действительно, для войны нужна работа и фронта, и тыла. Но сравнивать их не приходится. У нас, в отличие от других войн, очень небольшая часть населения занята работой для фронта. И большинство гражданских живёт примерно так же, как до войны. Условия в армии резко отличаются. Я уж не буду говорить о рисках для жизни. Это невозможно оценить никакими мерками. Но даже жизнь в окопе или, в лучшем случае, в блиндаже отличается кардинально. И у них речь не идёт о 8-часовом рабочем дне или 5-дневной рабочей неделе, или утеплённом ватерклозете. И они уже давно понимают, что смены не будет. У нас у всех в результате 4-летней войны психика в той или иной степени не в порядке. Но у военных тем более. Уважительное отношение к собеседникам обязательно для всех (к сожалению, это не соблюдается). Но уж закидоны в адрес военных просто недопустимы. Можно спорить, не соглашаться с их мнением, но оскорблять... Несколько смешно звучат обвинения гражданских в адрес фронтовиков в "недостаточном патриотизме" или чём-то подобном.
а наведіть, хто ображає військових? приклади в студію... я пам'ятаю лише постійні накиди деяких гівнюків на Хотаба... й не пам'ятаю ЛАД вашої реакції саме на ці випадки...
й друге питання - а що робити, коли військові починають накидати на цивільних? "панять и прастить"? Успіха після цього приводили до тями... я вже мовчу, що явні ухилянти, які спокійно мобілізованих нахивають "м'ясом", власне, як й інших в ЗСУ - цих чомусь не чіпають. а от починають накидати на проукраїнських форумчан - то ЛАД тут як тут, на цих можна накидати, все нормально
The New York Times та The Wall Street Journal, посилаючись на американських чиновників, що говорили на умовах анонімності, ввечері 10 січня повідомили, що Трампу надали варіанти воєнного удару по Ірану, але остаточного рішення він ще не ухвалив.
Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Калібаф, виступ якого транслювало державне телебачення, заявив, що «в разі нападу на Іран, як окупована територія (так Калібаф називає Ізраїль — ред.), так і всі американські військові центри, бази та кораблі в регіоні будуть нашими законними цілями».
Водночас агентство зауважує, що залишається неясним, наскільки серйозно Іран налаштований на удар, особливо після того, як його засоби протиповітряної оборони були знищені під час 12-денної війни з Ізраїлем у червні 2025 року. Рішення про початок війни залежатиме від 86-річного верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї, констатується у статті.
а то цей Хаменеї так переймається долею народу, що Reuters років ще десять тому порахувала, що напереймався вже на 95 ярдів дол. як власне й більшість цих захисників народу від західних імперіалістів. бо коли це відбувається з США, як в Саудівській Аравії, то вистачає всім й народові, й владі. а при різних ліваках чомусь на народ не залишається
Vadim_ написав:ещё один вопрос к любителям ссср , вы знаете почему у нас такой калибр? потому что он в дюймах . станки были поставлены из сша и британии, там дюймы, и и до сих пор
К любителям ссср себя не отношу, о поставках технологий знаю, но версия вызывает некоторые сомнения. Станки обычно позволяют варьировать диаметр изделий в широком диапазоне, а пересчет из имперской системы в метрическую и обратно не вызывает проблем. Прежде всего хотелось бы выяснить, о каком именно калибре идет речь? Их много.
Калибры стандартизованы внутри НАТО, а там есть участники с разными системами измерений.
Сибарит написав:Станки обычно позволяют варьировать диаметр изделий в широком диапазоне, а пересчет из имперской системы в метрическую и обратно не вызывает проблем.
Якщо у Вас гайки/болти,ключі, вимірювальні прилади , шкала на станку, креслення і так далі - в дюймах.... Що будете робити? Перераховувати в метричну.... так там проблеми сотих виникають , а розрахувати допустимий допуск - Ви не вмієте, бо це інженерія і досліди.... Тому Або копіюєте ВСЕ Або відразу купуєте обладнання/технології - там де використовують метричну систему.
sergey_stasyuk555 написав:а ось факти, що мене зачепили - "ето другоє".
А можна поцікавитись Тебе просто ВНАГЛУ зачепили... Чи ти ОБІСРАВ 97% населення України мотивуючи свій срач тим що вони не в ЗСУ ?
Труси-Хрестик... ПС Ти знаєш ЧОМУ АРМІЯ програла в перші тижні 2014 року? Тому що ДЛЯ АРМІЇ всередині ДЕРЖАВИ все населення це ті кого вона має ЗАХИЩАТИ На відміну від міліції(для якої є хороші громадяни і погані громадяни(ті хто за колючкою) Тому ВІЙСЬКОВИЙ по своїй СУТІ не може відкрити пащеку на цивільного, в противному разі він не військовий. А от мєнт - може бо має такі права Так що визначся ТИ ХТО ?
Vadim_ написав:ещё один вопрос к любителям ссср , вы знаете почему у нас такой калибр? потому что он в дюймах . станки были поставлены из сша и британии, там дюймы, и и до сих пор
Ти не вперше це запитуєш тут. Просто не памʼятаєш. Якщо нема сил терпіти щоб не сказати - то кажи. Чимось же треба пробувати нас «брати». Бо поки що у тебе тут все погано в очах тутешньої публіки, пробач за відвертість