Боровський вважає, що законопроєкт в парламенті України відправлять на доопрацювання, тому, що він є непопулярним серед більшості населення.
Скасування відстрочки для студентів 25+: що кажуть юристи
Додано: Вів 13 січ, 2026 23:29
Пропонуємо до обговорення:
Додано: Вів 13 січ, 2026 23:30
"на вулиці в процесі оповіщення забрати в ТЦК і мобілізувати до Збройних сил або інших підрозділів Сил оборони"
А уже можно? Раньше для этого требовалось наличие именной повестки и выписываемой заранее именно в ТЦК, а не тут же на коленке. Или это такой "юрист"?
