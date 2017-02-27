Навіть коли роздають дотації неробам-мігрантам у Німеччині, то багатьом вже не хочеться працювати і платити 40% податків. А якщо введуть базовий дохід, то багато людей кине роботу, буде гіперінфляція, а ті хто захоче працювати/вести бізнес отримають підвищення доходу в рази. І ринок відрегулює так, що скільки б не підвищували базовий дохід, все рівно буде багато бідних, що не в змозі забезпечити базові потреби. Вони лише вимагатимуть чергового збільшення базового доходу, але ринок далі буде його швидко обезцінювати. І в кінці кінців держава знову прийде до регулювання податками і точковою виплатою субсидій/дотацій малозабезпеченим
kurdas написав:- базовий дохід це не допомога по безробіттю - базовий дохід це не допомога для малозабезпечених чи бомжів - базовий дохід отримують усі, тому він і базовий - якщо працюєш, то отримуєш і базовий дохід і зарплатню
Хтось задумувався -ЗВІДКИ ВІЗЬМЕТЬСЯ базовий дохід? Давайте на пальцях розглянемо віртуальне Ідеальне суспільство 15 млн -діти 15 млн пенсіонери 20 млн працюючі
Дохід ВСЬОГО суспільства ( припускаємо що всі працюючі отримують однаково) 18 млн працюючих створюють по 1000 одиниць ВВП-сплачують по 300-одиниць податків 2 млн працюючих отримують дохід з тих 300 одиниць які сплачують працюючі Всього створено 18 000 одиниць Всього податків 5400 одиниць Розхід всього суспільства 20 млн працюючих по 700 одиниць = 14 000 одиниць але витрачають їх на себе і дітей 15 млн пенсіонерів отримують по 267=4000 Всього _____________________________18 000 На кожного члена суспільства 18 000/50=360 Виглядає ніби нормально...... А тепер давайте припустимо що ввели базовий дохід в 100 одиниць
і всього 5% +/- населення вирішило перейти на отримання базового доходу Тоді суспільство виглядає слідуючим чином 15 млн дітей 16 млн працюючих 2 млн бюджетників 2 млн тих хто просто перейшов на базовий 15 млн пенсіонерів Ефективність роботи тих хто працює -залишилась тією ж 16 млн створюють 1000 і сплачують 300+100(на базовий) з створеного Створено 16000 сплачено 6400
Розподіляємо спочатку базовий 50 млн *100 = 5000 Тоді отримують кількість_____група_____________________________на людину___сума 18 млн працюючі _________________________________600+100 = 12 600 15 млн діти __________________________________________100 = 1 500 15 млн пенсіонери_(16000-12600-1500-200)/15=__________113 = 1 700 2 млн безумовного доходу______________________________100 = 200 Всього _____________________________________________________16 000 На кожного члена суспільства 16000/50=_________________________320
Що бачимо ? Втрата середнього рівня споживання(створення) в суспільстиві на 40 одиниць... тобто МІНУС 12%, при чому ВСІ втрати за рахунок ПЕНСІОНЕРІВ Тобто за те що 2 млн будуть ніфіга не робити -заплатять 15 млн пенсіонерів зниженням доходу в 1,5 рази... бо вони живуть з податків працюючих ПС та й базовий дохід це податок працюючого, тому нафіга працюючому більше сплачувати податків щоб потім частина сплаченого йому повернулась у вигляді базового -я якось не розумію.
budivelnik написав:та й базовий дохід це податок працюючого, тому нафіга працюючому більше сплачувати податків щоб потім частина сплаченого йому повернулась у вигляді базового -я якось не розумію.
Чтобы ответить "нафига" нужно уточнить вопрос. Потому, что в такой формулировке их два и они попендикулярны: 1) Нафига желающему работать поддерживать идею общества базового дохода (что сразу же тянет развитие до нафига ему поддерживать вообще уплату налогов)? 2) Нафига работать, если уже построена система, где каждому гарантируется базовый доход? Допустим, что за счёт налогов с продукции работающих.
Ответ на второй прост: чтобы получить те блага, которые не входят в базовые. Если на пальцах: просторный дом вместо гарантированной комнаты в общаге, вкусную и полезную еду, а не гарантированную пластиковую кашу и т.д.
budivelnik У Вашій схемі є фундаментальна помилка - відсутнє зовнішнє фінансування (наприклад від продажу нафти чи дотацій за політичну позицію), ще хоча б по 500 у.о. на кожного "члена індивідуального суспільства".
Кстати, продажа нефти - это не внешнее финанансирование Это оплата труда нефтянников. Что до фундаментальности, то внешнее финансирование нужно только, если абсолютно все будут долистами. Если работающие таки не исчезнут, то можно и без него. В результате может получиться, например, как у Шекли:
За полчаса он нагулял приятный аппетит. Поблизости было несколько хороших коммерческих ресторанов, но вспомнив, что он, кажется, не при деньгах, Пирсен свернул на Пятьдесят четвертую к бесплатному ресторану Котрея.
У входа он предъявил карточку избирателя и специальный пропуск, подписанный третьим секретарем-заместителем Котрея. Пирсена впустили. Он заказал себе на обед простое филеминьон, которое запивал слабым красным вином, ибо более крепких напитков тут не подавали. Официант принес ему вечернюю газету. Пирсен изучил перечень бесплатных развлечений, но не обнаружил ничего подходящего.
Когда он выходил из зала к нему поспешно подошел управляющий рестораном.
- Прошу прощения, сэр, - сказал он. - Вы остались довольны, сэр?
- Обслуживают у вас медленно, - ответил Пирсен. - филе было съедобное, но не лучшего качества. Вино - так себе.
- Да, сэр... благодарю вас, сэр,...,примите наши извинения, сэр, - говорил управляющий, торопливо записывая в свой блокнотик замечания Пирсена. - Мы учтем ваши пожелания, сэр. Вас угощал обедом достопочтенный Блейк Котрей, старший советник по водоснабжению Нью-Йорка. Мистер Котрей вновь выдвигает свою кандидатуру на выборах двадцать второго ноября.
А может, как и у Вебера, конечно. И даже более вероятно. Но такое не надолго.
The_Rebel написав:Тобто це був би ще цікавий експеримент з точки зору не тільки фінансів, але і поведінки людей.
Чем Вас не устраивают результаты эксперимента над индейцами? Живут себе в резервациях, от налогов освобождены, получают ренту за использование их земель. Результат на лице - подавляющее большинство бухает и живет очень бедно. Пользуются возможностью вести бизнес без налогов, а в случае казино еще и без конкурентов, единицы. Кого не устраивает такая жизнь, уезжают из резервации и живут как бледнолицые, без всяких рент и льгот.