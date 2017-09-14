RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 11:23

  Vadim_ написав:
  sashaqbl написав:А нічого що калібр прийняли на озброєння в Російській імперії а не СССР?

так тоді і почали , в російській імперіі їх не було от слова совсем

Вот тут Вы абсолютно правы. Миллиметров тогда не было от слова совсем.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 11:40

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Щоб в 50+ мене запхали в штурмову піхоту? Ні, дякую, не збираюсь доходити до ТЦК, бо з таким керівництвом держави шанси на перемогу від'ємні, а переможеним, як відомо - горе. От знайомий знайомих дійшов у листопаді 2025 до ТЦК - через бусик звичайно ж. Тиждень тому батькам повідомили - пропав безвісти на покровському.

Завжди легше вказати пальцем на когось, ніж визнати, що ти теж г***. Є купа варіантів не потрапити в штурмовики. Але є потреба усвідомити готовність захищати країну і не ховатися.
Наразі ти нічим не кращий за тих, хто голосував за Зеленського - ти теж щукаєш мир в очах х....

Подальша розмова беззмістовна, бо переходить на особистості та образи.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Подальша розмова беззмістовна, бо переходить на особистості та образи.

Та чо, зміст є. Що особисто ти зробив для перемоги, крім галочки в бюлетені в 2019?
Я не прихильник Зеленського, більше того, я щиро ненавиджу нашу клептократію. Але це не міняє того факту, що в нас війна, і незалежно від того, хто зараз при владі, війна не завершиться, поки Росія віритиме у свій успіх.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:бо той план з посадкою літака був відверто терористичний
а на виході що ? декілька десятків якихось головорізів
сценарій з затриманням їх білоруським кдб був у всіх вимірах кращий
був історичний шанс навернути лукашенка на свій бік, зробити рб дружньо-нейтральною

Хз. Коли білоруси посадили літак, я теж думав, що добре, що вагнерів не посадили.
Але зараз, як Трамп хазяйнує в Венесуелі - припускаю, що нам би таке може й спустили. Ми ж не бацька.
