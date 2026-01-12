RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 13:29

  Vadim_ написав:как отписатся от єтой теми и не видеть маразм ..... ?

создайте новую тему на эту тему - мы Вам накидаем советов :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 490
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 14:26

Пане Вадиме,
У Вас багатоспособів зробити так, щоб не читати. Нічого. Взагалі. Більш того вас будуть. Відспівувати. )))
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11274
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 14:34

Пане Сибарите.
Якщо у назві буде слово «методологія^, я зможу з цим захистити бакалавра? Або хоча б нобелівську отримати.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11274
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 14:45

  Investor_K написав:Пане Сибарите.
Якщо у назві буде слово «методологія^, я зможу з цим захистити бакалавра? Або хоча б нобелівську отримати.

для того, чтобы получить нобелевку, надо "закончить 9 войн" 8)
Вы вот сколько войн закончили? :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 490
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 15:25

  Investor_K написав:Пане Сибарите.
Якщо у назві буде слово «методологія^, я зможу з цим захистити бакалавра? Або хоча б нобелівську отримати.

Простите, я не совсем понимаю, какого бакалавра и от кого Вы собираетесь защищать?
А нобелевку не советую - сплошная морока. Лекцию готовить надо, да и просто лицом много торговать...
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9245
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21720 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
  #<1 ... 129130131132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.