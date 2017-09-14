|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Пон 12 січ, 2026 11:23
Vadim_ написав: sashaqbl написав:
А нічого що калібр прийняли на озброєння в Російській імперії а не СССР?
так тоді і почали , в російській імперіі їх не було от слова совсем
Вот тут Вы абсолютно правы. Миллиметров тогда не было от слова совсем.
Додано: Пон 12 січ, 2026 11:40
sashaqbl написав: Schmit написав:
Щоб в 50+ мене запхали в штурмову піхоту? Ні, дякую, не збираюсь доходити до ТЦК, бо з таким керівництвом держави шанси на перемогу від'ємні, а переможеним, як відомо - горе. От знайомий знайомих дійшов у листопаді 2025 до ТЦК - через бусик звичайно ж. Тиждень тому батькам повідомили - пропав безвісти на покровському.
Завжди легше вказати пальцем на когось, ніж визнати, що ти теж г***. Є купа варіантів не потрапити в штурмовики. Але є потреба усвідомити готовність захищати країну і не ховатися.
Наразі ти нічим не кращий за тих, хто голосував за Зеленського - ти теж щукаєш мир в очах х....
Подальша розмова беззмістовна, бо переходить на особистості та образи.
Додано: Пон 12 січ, 2026 11:50
Schmit написав:
Подальша розмова беззмістовна, бо переходить на особистості та образи.
Та чо, зміст є. Що особисто ти зробив для перемоги, крім галочки в бюлетені в 2019?
Я не прихильник Зеленського, більше того, я щиро ненавиджу нашу клептократію. Але це не міняє того факту, що в нас війна, і незалежно від того, хто зараз при владі, війна не завершиться, поки Росія віритиме у свій успіх.
Додано: Пон 12 січ, 2026 12:07
fox767676 написав:
бо той план з посадкою літака був відверто терористичний
а на виході що ? декілька десятків якихось головорізів
сценарій з затриманням їх білоруським кдб був у всіх вимірах кращий
був історичний шанс навернути лукашенка на свій бік, зробити рб дружньо-нейтральною
Хз. Коли білоруси посадили літак, я теж думав, що добре, що вагнерів не посадили.
Але зараз, як Трамп хазяйнує в Венесуелі - припускаю, що нам би таке може й спустили. Ми ж не бацька.
|
