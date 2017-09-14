fox767676 написав:бо той план з посадкою літака був відверто терористичний а на виході що ? декілька десятків якихось головорізів сценарій з затриманням їх білоруським кдб був у всіх вимірах кращий був історичний шанс навернути лукашенка на свій бік, зробити рб дружньо-нейтральною
Хз. Коли білоруси посадили літак, я теж думав, що добре, що вагнерів не посадили. Але зараз, як Трамп хазяйнує в Венесуелі - припускаю, що нам би таке може й спустили. Ми ж не бацька.
ЛАД написав:Война у нас, а не в США, и речь не о РФ, а о Венесуэле. И "міжнародні правила" нарушаются почему-то не в отношении РФ, а в отношении Венесуэлы.
перші 38хв про Венесуелу (по який причині Трамп цю кашу заварив, і яка користь для нього і його спонсорів), а краще додивитись до кінця
Колись багато дивився Мілова. Все що він говорить - правда, але це правда ДЛЯ РОСІї! Мілову думає за РФ а не за Україну! Він проти путіна, очевидно, але не з ціллю щоб було краще в Україні, а з ціллю щоб було краще в РФ. Мілову підходить ця війна. Він звичайно проти війни, але він не хоче щоб вона закінчилась миром. Він хоче щоб вона закінчилась падінням режиму путіна(а те що це може тривати десятиліття - йому пофіг). Очевидно що війна ослабляє режим путіна і він хоче щоб вона продовжувалась. Відповідно він проти Трампа(бо він хоче миру) і за демократів(Байдена). І т.д.
Тому він проти того що Трамп порушує "міжнародне право" бо це шкідливо для його "Расії будущего" а я за тому що Трамп став сильнішим і він може сильніше надавити на путіна і це добре для України.
ЛАД написав:Наркотики не имеют отношения к нефти, а уничтожение режима Саддама никак не связано с агрессией против Кувейта.
Тобто ви абсолютно впевнені, що якби не було агресії проти Кувейту, то все одно було б вторгнення в 2004? Бо я абсолютно не впевнений. Широка конфронтація почалася власне з вторнення в Кувейт. І 2004 - це прямий наслідок першої війни. Можливо 9 вересня трохи каталізувало процеси, але причина та ж сама.
Так, впевнений. С 1990 до 2003 прошло 19 лет. Кувейтский вопрос был решён ещё в 1991.
По состоянию на февраль 2019 года Ирак в качестве репараций за военное вторжение и оккупацию страны, а также потери и ущерб, нанесённые в связи с этим отдельным лицам, компаниям, правительственным и международным организациям, выплатил Кувейту, в общей сложности, 47,9 миллиардов долларов и остался должен ещё около 4,5 миллиарда
https://surl.li/wdrtml В 2003 о вторжении в Кувейт никто и не упоминал. И, кстати, даже не все арабские страны осудили вторжение даже в 1990. Иордания, Йемен, Палестина, Судан, Мавритания и Ливия не стали осуждать иракские действия.
Schmit написав:Як це недостатньо? КМІС каже, що за війну до останньої верби навіть зараз аж 74% - чи не той же лохторат, що поржать хотів у 2019. Якщо серйозно, то у 2022-23 бажаючих захищати країну було більш ніж достатньо, але скористатись з цього влада злодійкуватих нездар не змогла - вирішили попіаритись на 18-27. Результат відомий.
Ти не був серед них ні в 22 ні в 23 тому не бреши. Ти такий самий, як і лохотрат Зеленського. Більше того, ти набагато гірший за тих, хто шукав миру, але коли почалась війна, то пішов воювати. Бо ти досі віриш що хтось принесе тобі мир на тарілочці.
Вы многое верно пишете, но порой допускаете грубые ошибки. Что, не хочет воевать только "лохотрат Зеленського"? В армии только те, кто голосовал за Порошенко? Ой вряд ли. Даже среди добровольцев, уж не говоря о принудительно мобилизованных.
ЛАД написав:[ В 2003 о вторжении в Кувейт никто и не упоминал. И, кстати, даже не все арабские страны осудили вторжение даже в 1990. Иордания, Йемен, Палестина, Судан, Мавритания и Ливия не стали осуждать иракские действия.
Ирак не выполнил обязаности взятые на себя после того как он деокупировал Кувейт. Ключевая резолюция которая вызывала больше всего вопросов к Ираку это недопуск комиссии по разоружению. Резолюция 1441 (8 ноября 2002 г.): Самый значимый документ этого периода. Она объявила Ирак «существенным нарушителем» своих обязательств по разоружению и предоставила ему «последнюю возможность» выполнить требования ООН. Резолюция вернула в страну международных инспекторов (ЮНМОВИК и МАГАТЭ) для проверки наличия оружия массового уничтожения (ОМУ). Обязанность по разоружению Ираку навязали после агрессии в сторону Ирана и Кувейта, но вместо разоружения Ирак в очередной раз начал вооружаться... с учетом 2 предыдущих агрессий...для чего же он вооружался 3 раз ? Это вся звенья одной цепи: агрессия в сторону Ирана, агрессия в сторону Квейта, поражение, обязательство демилитаризации, милитаризация вопреки взятым обязательствам.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 12 січ, 2026 13:28, всього редагувалось 4 разів.
Schmit написав:Щоб в 50+ мене запхали в штурмову піхоту? Ні, дякую, не збираюсь доходити до ТЦК, бо з таким керівництвом держави шанси на перемогу від'ємні, а переможеним, як відомо - горе. От знайомий знайомих дійшов у листопаді 2025 до ТЦК - через бусик звичайно ж. Тиждень тому батькам повідомили - пропав безвісти на покровському.
Завжди легше вказати пальцем на когось, ніж визнати, що ти теж г***. Є купа варіантів не потрапити в штурмовики. Але є потреба усвідомити готовність захищати країну і не ховатися. Наразі ти нічим не кращий за тих, хто голосував за Зеленського - ти теж щукаєш мир в очах х....
а верховний головнокоманд... ? де його діти , і діти побратимів з фракції , судів......
У мене були випадки, коли я впорався(домовився) з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Ви бачили невеликий приклад, сидячи прямо на тому місці. Потім у мене були випадки, коли все було навпаки. Трамп.
