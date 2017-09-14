RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16422164231642416425>
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:бо той план з посадкою літака був відверто терористичний
а на виході що ? декілька десятків якихось головорізів
сценарій з затриманням їх білоруським кдб був у всіх вимірах кращий
був історичний шанс навернути лукашенка на свій бік, зробити рб дружньо-нейтральною

Хз. Коли білоруси посадили літак, я теж думав, що добре, що вагнерів не посадили.
Але зараз, як Трамп хазяйнує в Венесуелі - припускаю, що нам би таке може й спустили. Ми ж не бацька.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2505
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 12:49

:mrgreen:

У Зеленського немає карт, у нього є лише одне – Дональд Трамп, – Трамп в інтерв'ю NYT.

https://www.nytimes.com/2026/01/11/us/p ... cript.html
Xenon
 
Повідомлень: 5629
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 12:53

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Война у нас, а не в США, и речь не о РФ, а о Венесуэле. И "міжнародні правила" нарушаются почему-то не в отношении РФ, а в отношении Венесуэлы.




перші 38хв про Венесуелу (по який причині Трамп цю кашу заварив, і яка користь для нього і його спонсорів), а краще додивитись до кінця

Колись багато дивився Мілова.
Все що він говорить - правда, але це правда ДЛЯ РОСІї!
Мілову думає за РФ а не за Україну!
Він проти путіна, очевидно, але не з ціллю щоб було краще в Україні, а з ціллю щоб було краще в РФ.
Мілову підходить ця війна. Він звичайно проти війни, але він не хоче щоб вона закінчилась миром. Він хоче щоб вона закінчилась падінням режиму путіна(а те що це може тривати десятиліття - йому пофіг).
Очевидно що війна ослабляє режим путіна і він хоче щоб вона продовжувалась.
Відповідно він проти Трампа(бо він хоче миру) і за демократів(Байдена).
І т.д.

Тому він проти того що Трамп порушує "міжнародне право" бо це шкідливо для його "Расії будущего" а я за тому що Трамп став сильнішим і він може сильніше надавити на путіна і це добре для України.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7230
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 13:03

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Наркотики не имеют отношения к нефти, а уничтожение режима Саддама никак не связано с агрессией против Кувейта.

Тобто ви абсолютно впевнені, що якби не було агресії проти Кувейту, то все одно було б вторгнення в 2004?
Бо я абсолютно не впевнений. Широка конфронтація почалася власне з вторнення в Кувейт. І 2004 - це прямий наслідок першої війни. Можливо 9 вересня трохи каталізувало процеси, але причина та ж сама.
Так, впевнений.
С 1990 до 2003 прошло 19 лет.
Кувейтский вопрос был решён ещё в 1991.
По состоянию на февраль 2019 года Ирак в качестве репараций за военное вторжение и оккупацию страны, а также потери и ущерб, нанесённые в связи с этим отдельным лицам, компаниям, правительственным и международным организациям, выплатил Кувейту, в общей сложности, 47,9 миллиардов долларов и остался должен ещё около 4,5 миллиарда
https://surl.li/wdrtml
В 2003 о вторжении в Кувейт никто и не упоминал.
И, кстати, даже не все арабские страны осудили вторжение даже в 1990. Иордания, Йемен, Палестина, Судан, Мавритания и Ливия не стали осуждать иракские действия.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38254
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 13:17

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Як це недостатньо? КМІС каже, що за війну до останньої верби навіть зараз аж 74% - чи не той же лохторат, що поржать хотів у 2019. Якщо серйозно, то у 2022-23 бажаючих захищати країну було більш ніж достатньо, але скористатись з цього влада злодійкуватих нездар не змогла - вирішили попіаритись на 18-27. Результат відомий.

Ти не був серед них ні в 22 ні в 23 тому не бреши. Ти такий самий, як і лохотрат Зеленського. Більше того, ти набагато гірший за тих, хто шукав миру, але коли почалась війна, то пішов воювати.
Бо ти досі віриш що хтось принесе тобі мир на тарілочці.

Вы многое верно пишете, но порой допускаете грубые ошибки.
Что, не хочет воевать только "лохотрат Зеленського"?
В армии только те, кто голосовал за Порошенко? Ой вряд ли. Даже среди добровольцев, уж не говоря о принудительно мобилизованных.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38254
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 13:19

  ЛАД написав:[
В 2003 о вторжении в Кувейт никто и не упоминал.
И, кстати, даже не все арабские страны осудили вторжение даже в 1990. Иордания, Йемен, Палестина, Судан, Мавритания и Ливия не стали осуждать иракские действия.

Ирак не выполнил обязаности взятые на себя после того как он деокупировал Кувейт. Ключевая резолюция которая вызывала больше всего вопросов к Ираку это недопуск комиссии по разоружению. Резолюция 1441 (8 ноября 2002 г.): Самый значимый документ этого периода. Она объявила Ирак «существенным нарушителем» своих обязательств по разоружению и предоставила ему «последнюю возможность» выполнить требования ООН. Резолюция вернула в страну международных инспекторов (ЮНМОВИК и МАГАТЭ) для проверки наличия оружия массового уничтожения (ОМУ).
Обязанность по разоружению Ираку навязали после агрессии в сторону Ирана и Кувейта, но вместо разоружения Ирак в очередной раз начал вооружаться... с учетом 2 предыдущих агрессий...для чего же он вооружался 3 раз ? Это вся звенья одной цепи: агрессия в сторону Ирана, агрессия в сторону Квейта, поражение, обязательство демилитаризации, милитаризация вопреки взятым обязательствам.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 12 січ, 2026 13:28, всього редагувалось 4 разів.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 13:22

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Щоб в 50+ мене запхали в штурмову піхоту? Ні, дякую, не збираюсь доходити до ТЦК, бо з таким керівництвом держави шанси на перемогу від'ємні, а переможеним, як відомо - горе. От знайомий знайомих дійшов у листопаді 2025 до ТЦК - через бусик звичайно ж. Тиждень тому батькам повідомили - пропав безвісти на покровському.

Завжди легше вказати пальцем на когось, ніж визнати, що ти теж г***. Є купа варіантів не потрапити в штурмовики. Але є потреба усвідомити готовність захищати країну і не ховатися.
Наразі ти нічим не кращий за тих, хто голосував за Зеленського - ти теж щукаєш мир в очах х....

а верховний головнокоманд... ? де його діти , і діти побратимів з фракції , судів......
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 23.05.14
Подякував: 639 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 13:25


У мене були випадки, коли я впорався(домовився) з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Ви бачили невеликий приклад, сидячи прямо на тому місці. Потім у мене були випадки, коли все було навпаки. Трамп.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7230
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 13:31

  andrijk777 написав:

У мене були випадки, коли я впорався(домовився) з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Ви бачили невеликий приклад, сидячи прямо на тому місці. Потім у мене були випадки, коли все було навпаки. Трамп.

на мій погляд , він повія
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 23.05.14
Подякував: 639 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:а верховний головнокоманд... ? де його діти , і діти побратимів з фракції , судів......

Те що верховний г*** - навіть не обговорюється. Це константа
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2505
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16422164231642416425>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 188535
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 389872
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1093678
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10554)
12.01.2026 13:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.