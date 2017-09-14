|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 12 січ, 2026 15:33
Є в нас один совкофіл , для якого
нЄ всьО тАк АднАзнАчнА
і ще б куди не йшло , якби в нього до всіх випадків однаковий підхід..
але ж в нього
якщо педерація напала на Україну - то це її ЗМУСИЛИ дії(НАТО , України , Українців)
А якщо США ні на кого не нападаючи викрала і доставила до суду голову наркокартелю (одночасно президента Венесуели) - то це протиправно і так далі....
Може труси-ХРЕСТИК ?
Простий приклад
Рубати двері сокирою в сусіда - погано..
Але якщо в сусідській хаті голова сімї збирається вбити свою дружину і дітей (або потихеньку вбиває голодом і психологічними тортурами) - то використання сокири ніби й то не такий вже й злочин..
Тому
як тільки москальський любитель чехова і балету -зрозуміє різницю..
Тоді й можна буде з ним спілкуватись..
І чому адміністрація цих сторінок цьому злочинцю дає можливість вільно розповсюджувати пропуйловські наративи , та ще й під час війни -в мене виникають певні питання..
Правила форуму - вторинні по відношенню до правил суспільства на яке напав ворог
і тому у ворога, або в того хто цьому ворогу співчуває - має бути в рази менше прав ніж в найостаннішого українця.
budivelnik
Повідомлень: 27732
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
Додано: Пон 12 січ, 2026 15:41
budivelnik написав:
2 Буду настоювати що діаметр ствола (калібр ствола) і діаметр кулі(калібр кулі) - є поняттями тотожними
Просто діаметр ствола на якусь величину більший від діаметру кулі...
Оба Ваши утверждения верны, но для разных систем определения калибра.
Диаметр пули с некоторым приближением можно считать равным калибру при условии ненулевого положительного допуска (он чуть-чуть больше калибра) для советского оружия. Пуля должна слегка проминаться нарезкой.
Второе утверждения верно для калибров НАТО, там диаметр пули меньше калибра.
Например, для орудия 155 мм диаметр снаряда чуть больше 152.4 мм.
Предлагаю угадать, каков диаметр пули для калибра 5.56 мм?
Сибарит
- Форумчанин року
-
Повідомлень: 9247
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21720 раз.
Додано: Пон 12 січ, 2026 15:41
fox767676 написав: Xenon написав:
:mrgreen:
А що не так ?
Запас "карт" у руках Зеленського виснажуеться, а ви не хочете піти "картою" до рук керманича, хоча закликають до цього з усіх прасок. ви навіть не покритикували владу - за випуск 18-22, хоча це теж були карти, яких випустили з рук
а вот Трампа лаєте як реактивний
підозріло
для чого не випускати М2260, вони (ресурс) мають тут замерзнути, це "козирна карта", щоб показати "раша геноцидить"
flyman
Повідомлень: 42070
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Карти у Зеленського є - десь 9 мільйонів по деяких оцінках.
так ці 9 мільйонів картами себе особисто не вважають, максимум як ксенон - когось іншого з тих 9 міліонів. але точно не себе
карти шредингера
А їх питати не будуть. Є умовний мільйон "недоторканих", які служити не будуть в любому випадку. Решта 8 млн.- ресурс. А поки що(поки вистачає людей на фронті) їх бриють фінансово.
А хто не має ні бабла ні зав'язків - welcome to okop.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 12 січ, 2026 15:45, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Повідомлень: 7237
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
andrijk777 написав: fox767676 написав:
А що не так ?
Запас "карт" у руках Зеленського виснажуеться, а ви не хочете піти "картою" до рук керманича, хоча закликають до цього з усіх прасок. ви навіть не покритикували владу - за випуск 18-22, хоча це теж були карти, яких випустили з рук
а вот Трампа лаєте як реактивний
підозріло
Це він казав у лютому(це прямо в статті написано). Тому як завжди, турбопатріоти або брешуть або перекручують. Зараз він так не думає.
Карти у Зеленського є - десь 9 мільйонів по деяких оцінках. Так, ці карти "виснажуються"(вмирають, калічаться, втікають) але їх ще на довго хватить.
звідки ти знаєш, скільки їх і наскільки хватить
flyman
Повідомлень: 42070
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
sashaqbl написав:
Цікава стаття. Поки ми тут надрочуємо на FPV, США граються з крутішими іграшками.
що там, "скрімери" та ще може з ШІ, кубинців він по ДНК визначає на ходу?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 12 січ, 2026 15:46, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 42070
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Мілов як опозиціонер (так само як і Алексашенко) хочуть ПОВЕРНУТИСЬ до влади
А тому їм не пофіг скільки буде тривати Війна, бо повернутись ЗАВТРА чи через 10 років для людини віком в 50+ - це ДВІ великі різниці.
Мілову 53. 10 років він може чекати, без проблем. Він ВЖЕ чекає 20 років!
Але прихід його(його "друзів") до влади виглядає майже неймовірним. Після смерті Навального у них навіть лідера толкового немає. Немає лідера, немає популярності - результат очевидний. Москалі скоріше виберуть(у випадку смерті путіна) якогось "нейтрального" аніж Мілова.
Йому потрібний ПОВНИЙ крах путіна(і його системи). Тоді у них є хоча б якийсь шанс.
1 Тобі скільки 30? 25? 20?
От мені - 60 і я ЗНАЮ різницю між своїми бажаннями в 50 і в 60....
А ти -хоч приблизно знаєш?
2 Ти можеш припустити в своїй голові що ВЛАДА це величезне психологічно-фізіологічне навантаження?
3 Для мене чим більше людина вимагає від інших - тим менше вона корисна для навколишніх..
Ти повинен усвідомити
а - Мілов дбає про себе і не повинен дбати ні про Україну ні про тебе
б - з іншого боку - діяльність Мілова тобі на користь (краще ніж її б взагалі не було) тому ти можеш або ПОПРОСИТИ його діяти більш зручно для себе, або ОПЛАТИТИ йому те що ти від нього хочеш. Внаслідок того що від тебе ні грошей ні підтримки - то з якого будуна ти вирішив що світ має обертатись навколо тебе?
-
budivelnik
-
-
Повідомлень: 27732
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 12 січ, 2026 15:47
andrijk777 написав: fox767676 написав: andrijk777 написав:
Карти у Зеленського є - десь 9 мільйонів по деяких оцінках.
так ці 9 мільйонів картами себе особисто не вважають, максимум як ксенон - когось іншого з тих 9 міліонів. але точно не себе
карти шредингера
А їх питати не будуть. Є умовний мільйон "недоторканих", які служити не будуть в любому випадку. Решта 8 млн.- ресурс. А поки що(поки вистачає людей на фронті) їх бриють фінансово.
ні
якщо це вважати "картами" то в рф їх в 10 разів більше і такі "карти" є в будь-якої третьосортної країни, а може і мексиканських наркокартелів
але вони чомусь не ставлять за мету перемоглти США чи рф
fox767676
Повідомлень: 5073
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 214 раз.
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Мілов як опозиціонер (так само як і Алексашенко) хочуть ПОВЕРНУТИСЬ до влади
А тому їм не пофіг скільки буде тривати Війна, бо повернутись ЗАВТРА чи через 10 років для людини віком в 50+ - це ДВІ великі різниці.
Мілову 53. 10 років він може чекати, без проблем. Він ВЖЕ чекає 20 років!
Але прихід його(його "друзів") до влади виглядає майже неймовірним. Після смерті Навального у них навіть лідера толкового немає. Немає лідера, немає популярності - результат очевидний. Москалі скоріше виберуть(у випадку смерті путіна) якогось "нейтрального" аніж Мілова.
Йому потрібний ПОВНИЙ крах путіна(і його системи). Тоді у них є хоча б якийсь шанс.
вони виберуть того кого виберуть в башнях кремля
flyman
Повідомлень: 42070
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
andrijk777 написав: fox767676 написав: andrijk777 написав:
Карти у Зеленського є - десь 9 мільйонів по деяких оцінках.
так ці 9 мільйонів картами себе особисто не вважають, максимум як ксенон - когось іншого з тих 9 міліонів. але точно не себе
карти шредингера
А їх питати не будуть. Є умовний мільйон "недоторканих", які служити не будуть в любому випадку. Решта 8 млн.- ресурс. А поки що(поки вистачає людей на фронті) їх бриють фінансово.
А хто не має ні бабла ні зав'язків - welcome to okop.
РІ сепаратно закінчила 1СВ хоча "ресурсу" було завались, як так?
flyman
Повідомлень: 42070
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
