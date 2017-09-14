RSS
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:22

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:А сам за руль сісти не можеш? навіщо це марнотратство.

Тому що коли екіпаж літає, хтось має бути в авто на випадок екстреної ситуації.
біда в тім, що починають проситись вже коли спакували і пройшли медкомісію.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:27

  Дюрі-бачі написав:andrijk777
Ну тоді в України єдиний шлях - ставати Білоруссю 2.0. А в адекватних українців - емігрувати

Ні. Цей шлях поганий і не єдиний.
Єдиний хороший шлях - підписати мирну угоду. Вже давно потрібно було це зробити.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:30

  Дюрі-бачі написав:Schmit невже така важко зрозуміти, що Україна може піти на будь-які поступки москалям якщо в мирному плані буде 1 пункт:
1. коли москалі на нас знову нападуть - їм оголошує віну гарант (який має ядерну зброю), війська якого одразу вступають в бій.
Без такого пункту будь-який план не коштує паперу на якому написаний, бо москалі знову нападуть і захочуть Одесу/Харків/Київ...
Очень вряд ли такие гарантии будут.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:31

andrijk777 от підпишуть наші мирний план без гарантій, через пів року "прилетить по дачі Путіна", москалі знову нападуть і спробують захопити Одесу, що далі?
А гарантії ще з часів Овального кабінета, не можуть отримати.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Очень вряд ли такие гарантии будут.


Они в принципе невозможны для Украины в реальности последнего десятилетия
Но нашему PhD(при миграции конвертируется максимсум в Pizza Home Delivery) это никак не доходит
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:36


Ну шо, хоть поржом?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:38

  Дюрі-бачі написав:andrijk777
Ну тоді в України єдиний шлях - ставати Білоруссю 2.0. А в адекватних українців - емігрувати
Ну почему?
Исходя из последних новостей, нам готовят вариант, о котором писал детройт - "фортеця".
Какой лучше, решайте сами.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:43

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:andrijk777
Ну тоді в України єдиний шлях - ставати Білоруссю 2.0. А в адекватних українців - емігрувати

Ні. Цей шлях поганий і не єдиний.
Єдиний хороший шлях - підписати мирну угоду. Вже давно потрібно було це зробити.
На яких умовах?
І підписання мирної угоди само по собі не гарантує, що ми не станемо Білоруссю 2.0.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Білорусіею-2 ми 100% станемо якщо продовжувавти безпідставно потужнічати, тоді рано чи пізно буде втрачено Південь до Ізмаїла, і Україна стане південною Білорусю, на противагу останній ще й суто аграрною
План Моргентау за згодою усіх сторін

В 1947 году экс-президент США Герберт Гувер, после посещения деиндустриализуемой Германии, писал:

Это иллюзия, что аннексированная Новая Германия может быть превращена в аграрное государство. Это недостижимо, пока мы не уничтожим или не вывезем из неё 25 млн человек.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ні у мінських домовленностях, ні у 28 пунктах не було обмеженнь на власний ВПК для України
Але якшо потужнічати далі, то дограємось що вони будуть і де-факто, і де юре
Проте переможники можуть мати шанс відсвяткувати що здобули право на міліонну кріпако-козацьку лопатну армію
