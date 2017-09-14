Banderlog
подивився на біографії твоїх владик(генералів церкви= митрополитів рпц) (хто де народився, як прийшов до сану)
Агафа́нгел (в миру Са́ввін Олексі́й Миха́йлович; 2 вересня 1938, с. Бурдіно, Тербунський район, Липецька область, Російська РФСР, СРСР) — український релігійний та політичний діяч російського походження.
У 1995—2008 — голова Навчального комітету при синоді РПЦвУ. За даними OSINT-розслідування групи Molfar є громадянином Росії[
Агафангел у 1992 року був одним з основних противників митрополита Філарета і одним з основних прибічників збереження єдності з Московським патріархатом
[9]. У 2012 поруч з іншими впливовими членами Синоду запідозрений світськими ЗМІ у спробі перебрати владу в УПЦ (МП) в свої руки, користуючись тяжкою хворобою її предстоятеля митрополита Володимира (Володимир, Митрополит Київський і всієї України (у миру Віктор Маркіянович Сабодан)
РПЦвУ-правильна назва твоєї церкви
Історичний контекст:
До 2007: Церква офіційно називалася Українська православна церква (Московський патріархат).
2007: Зміни в статуті прибрали "Московський патріархат", щоб збільшити підтримку вірян, оскільки приставка знижувала її популярність.
2018: Верховна Рада ухвалила закон, що зобов'язав УПЦ вказати свою приналежність до РПЦ в назві, що спричинило юридичну тяганину.
2022: КСУ визнав закон про перейменування конституційним, підтвердивши необхідність чітко вказувати зв'язок з країною-агресором.
Таким чином, УПЦ (МП) не змінювала назву на "УПЦ МП", а навпаки, намагалася її приховати до ухвалення закону, який змусив її знову підтвердити свій зв'язок з Російською православною церквою.
Россияне должны благодарить Бога за Путина и «благополучное время» патриарх Кирилл.
По его мнению, россияне сейчас живут в «очень благополучное время», ... «Это действительно даётся свыше. Иногда даже думаешь: “Господи, неужели это наяву?” <...> Мы должны быть благодарны Богу за страну, в которой живём, и, откровенно скажу, за власть».
, твій церковний наставник(за якого досі молиться твоя церква кожного поминає в молитвах) каже тобі, що війна -це «очень благополучное время», тобі нравица?