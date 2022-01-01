RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 23:06

  moveton написав:Уже предложение получить - это в Райфе большое достижение. Гораздо бОльшее, чем даже в Аккорде. Как я понимаю, если ФОП, то сразу становится невозможным.

У мене зараз висить пропозиція. Секрет у тому, щоб завести сюди регулярні білі виплати. Поки не погоджувався, бо трохи просів рейтинг через Алку. Тому, не можу сказати чи у підсумку таки щось дадуть.
