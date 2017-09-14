Бетон написав:Какое отношение юридическое лицо - церковь, объект хозяйственной деятельности, владеющий имуществом, получающий бабло от продажи и пожертвований, имеет вообще к Христу, если он вообще был. Ну вы даёте
Якщо 2 чи 3є збируться в імя Ісуса там і він посеред них. А щодо юридичності і господарської діяльності це не обовязкове. І юридичність для господарської діяльності теж необовязкова. Це я тобі як мавший відношення до пожертвувань, господарської діяльності і до церковного кагору кажу
Примат написав:В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный.
і ? як нам з цим жити, що безбожники проти церков?
каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане
Согласен. Во всех развитых странах церковь отделена от государства. Путин создал почти государственную церковь. До "исламских республик" не дотягивает, но тем не менее. То, что делал Порошенко, это первый шаг к созданию государственной церкви. Я атеист и не хожу молиться ни в православную церковь, ни в католическую, ни в протестантскую, ни в мечеть, ни в синагогу. Но признаю право человека ходить в любую из них. Или в какую другую. Что касается відспівування. Я абсолютно не знаком с внутрицерковными порядками и понятия не имею об отношении разных конфессий к прихожанам других конфессий. Но никто не понесёт відспівувати православного усопшего в мечеть. Возможно, здесь такая же ситуация. Вот только не знаю, как установить, прихожанином какой церкви являлся усопший - ПЦУ или УПЦ? И ещё не знаю, будут ли отпевать прихожанина ПЦУ (или УПЦ) в православной церкви, например, Болгарии?
sashaqbl написав:Могли 5-6 транспортниих вертольотів пролетіти на висоті кількасот метрів над Каракасом без втрат, якби ППО працювало? Навіть з увахуванням попередніх ударів по позиціях ППО і РЕБу?
Хотели бы - посбивали бы банально работой МВГ, которым и РЭБ ни страшен и на одном месте они не стоят
Вы немного путаете ситуацию в Венесуэле, где не было никакой войны с ситуацией в Украине, где война идёт уже скоро 4 года. Откуда там МВГ? Они есть, например, хоть в одной стране Зап. Европы? Они существовали у нас до войны и появления шахедов?
ЛАД написав:И ещё не знаю, будут ли отпевать прихожанина ПЦУ (или УПЦ) в православной церкви, например, Болгарии?
УПЦ без проблем , они же в "каноническом общении" ПЦУ скорей всего тоже никто разбираться не будет в порядке букв а вот толстого, например, отпевала аж армяно-григорианская церковь ну и проблема скорей всего для рустикальных регионов где вопрос межконфессионального конфликта стоит остро, и религия что-то значит для людей в Киеве думаю отпоют кто угодно кого угодно, хоть гренландского шамана c бубном хбгаф с раздражением писал что его папу отпевал московский патриархат, другого под рукой не оказалось
Не знаю, почему так быстро исчез ваш пост. Сами удалили? Зачем?
Дівчата кажуть що якщо що хресна мати це людина якій довіряють долю дітей. ........брати таку собі православну у хрещені - можна.
Долю дітей сегодня определяют батьки. И не крёстные, а настоящие. Очень давно не слышал, чтобы крёстные играли заметную роль в воспитании детей. "таку собі православну у хрещені" брать можно - формально вы православная, а насколько уж "истинная" церковь не знает и проверять "истинность" не берётся. Думаю, с відспівуванням так же - если принесут погибшего и сами родственники не будут подчёркивать, является ли он прихожанином ПЦУ или УПЦ, священник этого не определит. Разве что в относительно небольших сёлах, где все всех и обо всём знают. Но, думаю, прав fox767676 - это проблема "для рустикальных регионов где вопрос межконфессионального конфликта стоит остро, и религия что-то значит для людей".
ЛАД написав:Вот только не знаю, как установить, прихожанином какой церкви являлся усопший - ПЦУ или УПЦ? И ещё не знаю, будут ли отпевать прихожанина ПЦУ (или УПЦ) в православной церкви, например, Болгарии?
До 2019 року ПЦУ -не було..... Було 20 000+ церков московського підпорядкування..... Якісь парафії -перейшли в ПЦУ, якісь не перейшли.. Так само і з людьми - не обовязково що при переході парафії -перейшли парафіяни і навпаки... Тому є приклади Коли ПАРАФІЯНИН (особливо військовий який на відміну від бандерлога не хоче ходити в церкву московського підпорядкування) -зміним своє бачання.. А священник того населеного пункту - не змінив.. От і виходить Хочуть поховати людину - а священник проти.. І тут виникає питання не до ЛЮДИНИ , а до священника який ЗАБОРОНЯЄ... бо в його правах такої ОПЦІЇ не має...
Так і пробують внести розкол в суспільство педераційники , використовуючи в ТВОЄМУ випадку - мову У випадку Бандерлога - Віру.....
Banderlog написав:Чи заступалась вона коли проти більшості митрополитів
вот она, сила кредо, непотизм и трайбализм
А Ви як гадали? По ділам їхнім воздасться їм. В церкві не тільки святі, різні люди є, але член церкви це член церкви. Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному, але він питання демобілізації піднімає. Не соглашається голосувати за продовження бусифікації допоки не буде чітких термінів демобілізації. А шоколадний не особо переймається проблемами індєйцєв, ну і нам нема чого за нього переживати.
Banderlog написав:Не буде підтримки від церкви владі. І не таких дияволів переживала церква. Бо створив її Христос і не поглинуть її врата ада.
ти все поплутав, Христос не створював нової релігії, бо вважав себе типовим рабином (сином теслі)"старого заповіту" (але на той час Ісус не знав що потім напишуть Новий Заповіт ) Створення християнської церкви приписують апостолу Петру (але це теж легенда), бо він був слабкий на розум, що такий величезний бізнес започаткувати
ти читав, як Рамзанчик привітав "християн" з Різдвом у 2026р?
Поздравляю православных христиан России с одним из главных праздников: Рождеством Христовым!" - написал Кадыров в своем Telegram-канале. "Для всех мусульман Иисус - Пророк Иса (алейхи салям!) - занимает особое, почитаемое место, и это еще раз подчеркивает общность духовных ценностей и взаимное уважение между верующими", - отметил глава региона.
Гундяев тупо промолчал, что его бога назвали пророком Иса(в ісламе бог один Аллах, не Ісус)
У мусульман Бог один, и Его зовут Аллах, что является арабским словом, означающим «Бог» (единый Бог). Ислам настаивает на строжайшем единобожии (таухид), отвергая идею Троицы или воплощения Бога, и считает поклонение кому-либо еще величайшим грехом (ширк).
Павло був римський агент
про Ісуса
про походження ісламу
Троїця то вже пізніше, але поки що достатньо для вивчення
budivelnik написав:......... Так і пробують внести розкол в суспільство педераційники , використовуючи в ТВОЄМУ випадку - мову У випадку Бандерлога - Віру.....
Этим занимаетесь именно вы. Очень настойчиво и целеустремлённо. Ни я, ни Бандерлог этим не занимаемся. Это вы требуете насильно отказаться от языка или веры, а нежелающих объявляете врагами.
Ти десь читав що Україна ПІДТРИМУЄ використання російської? - не читав, але використовуєш. А хто ПЛАТИТЬ за розповсюдження російської мови/віри?
От і виходить Москалі НАВЯЗУЮТЬ і навіть не шкодують на це мільярди доларів ти з бандерлогом підтримуєш це навязування А Винуватий - той хто ПРОТИ...
Труси-Хрестик?
Я ВИМАГАЮ відмовитись в ПУБЛІЧНОМУ просторі - і НЕ ЛІЗУ в твоє приватне життя, мені по барабану якою мовою ти своїй сарі що на вушко шепочеш так само по барабану якому богу молиться бандерлог.. Але коли ви оба вилазите в публічну площину - то саме ви створюєте передумови щоб педераційники переконались що їх гроші на створення срачу в Україні - витрачені не даремно.