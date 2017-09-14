RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16976169771697816979
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:Риторика Вашингтона щодо Кремля стає гранично жорсткою, змушуючи російську верхівку всерйоз готуватися до найгіршого сценарію. Останні натяки Дональда Трампа про «радикальні рішення» спровокували паніку серед ідеологів РФ, а Олександр Дугін уже відкрито заявляє, що після атак на Іран наступною ціллю стане російський диктатор.
Політтехнолог Михайло Шейтельман стверджує, що в американських спецслужб є готовий план фізичної ліквідації Володимира Путіна. Це не просто теорія, а резервний інструмент, який Вашингтон тримає на випадок повного провалу дипломатії або прямої ядерної загрози.
https://expert.in.ua/polityka/plan-b-tr ... =156200284
Зображення[/QUOTE]
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1718
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 17:59

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:............
2 місяці тому в Ірані були заворушення, загинуло 3000 людей(нагадаю що у нас загинуло 100 людей, в Білорусії - десь 4 людини), тобто це були дуже серйозні протести. Але США не напали, чекали. Тепер, коли все затихло, повстанців знищили, США напали. По-моєму США(Трамп) поступили підло по відношенню до іранського народу(в цьому аспекті).
США(Трамп) переслідує лиш власні інтереси.

Вообще-то, я всё время пишу об этом.
Свобода, демократия, права человека - это всё словесные узоры. Преследуются всегда какие-то вполне материальные цели. Иногда они на поверхности, иногда скрыты поглубже, порой очень глубоко, так что сложно понять.
Не хочет признавать (или, действительно, не понимает) этого только шаман.


США мають значні витрати на СВО Іран (чому СВО, тому що президент має право не погоджувати з Сенатом дрібні військові дії), якщо це дійсно не сво, а війна -то має голосувати Сенат і палата представників

Трамп щось казав про страхування танкерів у страховій палаті (США), хто застрахується -того під конвоєм військового корабля США проведуть безпечно через Гормузську протоку,
нічого особистого тільки Трамповський бізнес.
prodigy
 
Повідомлень: 13269
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 16976169771697816979
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 231367
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 436121
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1158607
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.