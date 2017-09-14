RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16442164431644416445
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 15:51

  budivelnik написав:.........
Труси-Хрестик?
........

Вы, похоже, уже очень давно без трусов.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38279
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному


Гончаренко єдиний з легальних політиків хто за імплементацію трампівських миротворчих ініціатив, хоча і мажор і коньюктурщик-опортуніст. Скоріш за все він відчуває настрої виборців-одеситів.
Доречі, ми з Вами трошки сперечалися хто з 2 мажорів - Гончаренко чи Разумков гірший. Гадаю шо Разумков повністю закапсульований у олігархічній бульбашці, а у Гончаренка ще залишився зв'язок з людьми
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5085
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 15:58

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:До 2019 року ПЦУ -не було.....
Було 20 000+ церков московського підпорядкування.....
Якісь парафії -перейшли в ПЦУ, якісь не перейшли..
Так само і з людьми - не обовязково що при переході парафії -перейшли парафіяни і навпаки...
Тому є приклади
Коли ПАРАФІЯНИН (особливо військовий який на відміну від бандерлога не хоче ходити в церкву московського підпорядкування) -зміним своє бачання..
А священник того населеного пункту - не змінив..
От і виходить
Хочуть поховати людину - а священник проти..
І тут виникає питання не до ЛЮДИНИ , а до священника який ЗАБОРОНЯЄ... бо в його правах такої ОПЦІЇ не має...

Так і пробують внести розкол в суспільство педераційники , використовуючи
в ТВОЄМУ випадку - мову
У випадку Бандерлога - Віру.....

Этим занимаетесь именно вы. Очень настойчиво и целеустремлённо.
Ни я, ни Бандерлог этим не занимаемся.
Это вы требуете насильно отказаться от языка или веры, а нежелающих объявляете врагами
Вы, похоже, уже очень давно без трусов.
Ти десь читав що Україна ПІДТРИМУЄ використання російської? - не читав, але використовуєш.
А хто ПЛАТИТЬ за розповсюдження російської мови/віри?

От і виходить
Москалі НАВЯЗУЮТЬ і навіть не шкодують на це мільярди доларів
ти з бандерлогом підтримуєш це навязування
А Винуватий - той хто ПРОТИ...

Труси-Хрестик?

Я ВИМАГАЮ відмовитись в ПУБЛІЧНОМУ просторі - і НЕ ЛІЗУ в твоє приватне життя, мені по барабану якою мовою ти своїй сарі що на вушко шепочеш
так само по барабану якому богу молиться бандерлог..
Але коли ви оба вилазите в публічну площину - то саме ви створюєте передумови щоб педераційники переконались що їх гроші на створення срачу в Україні - витрачені не даремно.
Це МОРЄ право , яке НЕ ШКОДИТЬ МОЇЙ Державі
А от те що ти поступаєш як кінчена сволота - тобі не допоможе ні у випадку коли ти без трусів, ні у випадку коли ти з хрестиком...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27742
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:01

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному


Гончаренко єдиний з легальних політиків хто за імплементацію трампівських миротворчих ініціатив, хоча і мажор і коньюктурщик-опортуніст. Скоріш за все він відчуває настрої виборців-одеситів.
Доречі, ми з Вами трошки сперечалися хто з 2 мажорів - Гончаренко чи Разумков гірший. Гадаю шо Разумков повністю закапсульований у олігархічній бульбашці, а у Гончаренка ще залишився зв'язок з людьми

Маленький штрих - он был единственным (кроме друзей и близких), кто поздравил меня с 75-летием. Понятно, не лично, а через Гончаренко-центр.
Так же понятно, что это предвыборная акция (типа гречки, только дешевле :) ), но всё равно приятно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38279
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вот только не знаю, как установить, прихожанином какой церкви являлся усопший


деякі люди ніколи не були в церкві (окрім хрещення у віці 3-4 місяці, якого вони звісно не пам'ятають), але за часи пізнього совка , і досі у церкві відспівували всіх комуністів (хоч ті за життя не були "віруючими"), тому вас теж відспівають діти(чи онуки), якщо ви тільки в заповіті не зазначити :
"ЛАДа ні в якому разі не відспівувати, забороняю" :lol:
prodigy
 
Повідомлень: 13040
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3378 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 16442164431644416445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 189312
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 390793
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1095064
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15404)
14.01.2026 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.