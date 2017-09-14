|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Сер 14 січ, 2026 15:51
budivelnik написав:
.........
Труси-Хрестик?
........
Вы, похоже, уже очень давно без трусов.
-
Додано: Сер 14 січ, 2026 15:52
Banderlog написав:
Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному
Гончаренко єдиний з легальних політиків хто за імплементацію трампівських миротворчих ініціатив, хоча і мажор і коньюктурщик-опортуніст. Скоріш за все він відчуває настрої виборців-одеситів.
Доречі, ми з Вами трошки сперечалися хто з 2 мажорів - Гончаренко чи Разумков гірший. Гадаю шо Разумков повністю закапсульований у олігархічній бульбашці, а у Гончаренка ще залишився зв'язок з людьми
Додано: Сер 14 січ, 2026 15:58
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
До 2019 року ПЦУ -не було.....
Було 20 000+ церков московського підпорядкування.....
Якісь парафії -перейшли в ПЦУ, якісь не перейшли..
Так само і з людьми - не обовязково що при переході парафії -перейшли парафіяни і навпаки...
Тому є приклади
Коли ПАРАФІЯНИН (особливо військовий який на відміну від бандерлога не хоче ходити в церкву московського підпорядкування) -зміним своє бачання..
А священник того населеного пункту - не змінив..
От і виходить
Хочуть поховати людину - а священник проти..
І тут виникає питання не до ЛЮДИНИ , а до священника який ЗАБОРОНЯЄ... бо в його правах такої ОПЦІЇ не має...
Так і пробують внести розкол в суспільство педераційники , використовуючи
в ТВОЄМУ випадку - мову
У випадку Бандерлога - Віру.....
Этим занимаетесь именно вы. Очень настойчиво и целеустремлённо.
Ни я, ни Бандерлог этим не занимаемся.
Это вы требуете насильно
отказаться от языка или веры, а нежелающих объявляете врагами
Вы, похоже, уже очень давно без трусов.
Ти десь читав що Україна ПІДТРИМУЄ використання російської? - не читав, але використовуєш.
А хто ПЛАТИТЬ за розповсюдження російської мови/віри?
От і виходить
Москалі НАВЯЗУЮТЬ і навіть не шкодують на це мільярди доларів
ти з бандерлогом підтримуєш це навязування
А Винуватий - той хто ПРОТИ...
Труси-Хрестик?
Я ВИМАГАЮ відмовитись в ПУБЛІЧНОМУ просторі - і НЕ ЛІЗУ в твоє приватне життя, мені по барабану якою мовою ти своїй сарі що на вушко шепочеш
так само по барабану якому богу молиться бандерлог..
Але коли ви оба вилазите в публічну площину - то саме ви створюєте передумови щоб педераційники переконались що їх гроші на створення срачу в Україні - витрачені не даремно.
Це МОРЄ право , яке НЕ ШКОДИТЬ МОЇЙ Державі
А от те що ти поступаєш як кінчена сволота - тобі не допоможе ні у випадку коли ти без трусів, ні у випадку коли ти з хрестиком...
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:01
fox767676 написав: Banderlog написав:
Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному
Гончаренко єдиний з легальних політиків хто за імплементацію трампівських миротворчих ініціатив, хоча і мажор і коньюктурщик-опортуніст. Скоріш за все він відчуває настрої виборців-одеситів.
Доречі, ми з Вами трошки сперечалися хто з 2 мажорів - Гончаренко чи Разумков гірший. Гадаю шо Разумков повністю закапсульований у олігархічній бульбашці, а у Гончаренка ще залишився зв'язок з людьми
Маленький штрих - он был единственным (кроме друзей и близких), кто поздравил меня с 75-летием. Понятно, не лично, а через Гончаренко-центр.
Так же понятно, что это предвыборная акция (типа гречки, только дешевле
), но всё равно приятно.
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:02
ЛАД написав:
Вот только не знаю, как установить, прихожанином какой церкви являлся усопший
деякі люди ніколи не були в церкві (окрім хрещення у віці 3-4 місяці, якого вони звісно не пам'ятають), але за часи пізнього совка , і досі у церкві відспівували всіх комуністів (хоч ті за життя не були "віруючими"), тому вас теж відспівають діти(чи онуки), якщо ви тільки в заповіті не зазначити :
"ЛАДа
ні в якому разі не відспівувати, забороняю"
